Vooruitblik: Het gaat té goed?

Daar hebben we de zondag nou voor op de beurs. Even rust, even verdieping. Is er een diepere betekenis aan dat Apple record deze week van $1000 miljard of $1 biljoen dollar?

Zelf vind ik Apple een beetje een symbool van deze bullmarket aano 2009 en misschien wel van een langere trend. Eerst een dikke grafiek.

Oranje: koers

Lichtblauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Donkerblauw: aantal uitstaande aandelen

Ik concludeer:

Zie dat dividend en en eigen aandeleninkoop: Apple gaat van typisch groei- naar een typisch waarde-aandeel. De groeicijfers zijn echter nog steeds niet te versmaden. Geldt ook voor andere technologie, het verschil met de dotcombubbel is dat er nu geld wordt verdiend

Koers, dividend en die aandeleninkoop, het fonds is een goudmijn voor aandeelhouders (en management!). Zei Warren Buffett niet dat hij geen genoeg Apple kan hebben? Consumenten betalen zich wel hoe langer hoe blauwer aan Apple-producten, maar dat is hun keuze

Het aandeel is niet duur, zeker gezien de kwaliteit

Zelfreinigend vermogen?

Vergeet ik nog een stakeholder: het personeel. Apple is extreem, maar sinds de bodem in 2009 is het één groot feest op de beurs. De bruto jaarrendementen - inclusief herbelegd dividend - zijn sinds de bodem in 2009:

S&P 500: 18,5%

AEX: 15,5%

Langjarig gemiddelde sinds 1802: 6,7% (Jeremy Siegel)

Gemiddeld uurloon VS sinds maart 2009: 2,2%.

Met Silicon Valley medewerkers hoeven we geen medelijden te hebben. De andere werkenden en de maatschappij profiteren echter niet van het groei- en winstfeest van het bedrijfsleven. De koek gaat naar topmanagers en aandeelhouders. Geen loonsverhogingen en taxes, maar buybacks en dividendverhogingen.

Logisch, die zijn niet structureel. Een bedrijf kan dat iedere moment stoppen, korten of passeren. Loonsverhogingen en taxes zijn wel structureel.

De politieke en maatschappelijke reflex op hoge beursrendementen is altijd: niet meedoen, maar afromen. We hebben in België gezien hoe catastrofaal idiote, ondoordachte, pure jaloezie beleggingstaxes uitpakten. Het kwam er zo'n beetje op neer dat u dik moest betalen om risico te nemen.

De beurs kent redelijk zelfreinigend vermogens middels bearmarkts en zelfs krachs. Ik vrees alleen dat mocht het beursfeest aanhouden en de rest met lege handen blijft staan, er vroeg of laat opnieuw zulke maatregelen komen. En dan kunnen er hele magere jaren op de beurs komen.

En dat om de verkeerde reden: niet omdat de winsten dalen, maar omdat beleggen te duur is in verhouding tot het risico. Ik hoop ontzettend dat ik ongelijk krijg. Deze scheefgroei kan denk ik echter niet eeuwig zo doorgaan en in de comments lees ik wel wat u vindt en denkt.

Agenda

Na twee uitputtend volle beursweken keert de rest nu weer terug. Agendatechnisch dan. Koersfratsen zijn nooit uit te sluiten. Er zijn bij ons maar een paar fondsen die Q2's hebben. Eerst Ahold Delhaize. Ik neem dezelfde grafiek als Apple, want ook Zaandam kocht eigen aandelen in. Wel en beetje minder :-)

Dus:

Oranje: koers

Lichtblauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Donkerblauw: aantal uitstaande aandelen

Laat Ahold Delhaize maar schuiven, zou ik zeggen. Stiekem denk ik dat de schaduw van Amazon die hangt over deze sector in haar voordeel kan zijn. AholdDelhaize wint al honderd jaar prijzenoorlogen. Ze kan misschien van lastige concurrenten worden verlost en Seatlle vaagt echt niet iedereen weg.

De verwachting voor woensdag luidt €0,37 winst per aandeel over Q2 en €15,53 miljard omzet.

Morgen is GrandVision aan de beurt. Verhip, dit ziet er op het eerste gezicht als een koopje uit. De verwachtingen zien er goed uit, mede omdat het bedrijf begin dit jaar zelf aan gaf na jaren kwakkelen in 2018 7% à 9% groei te laten zien. Gelet op de waardering is daar scepsis over.

Ik kijk bij de IEX Beleggersdesk of er inderdaad een addertje onder het gras zit. Martin ziet er meer dan een in zijn update van 8 juli:

Beleggers die aandelen nog in portefeuille hebben, staan voor een lastige keus. Het aandeel aanhouden voor de lange termijn, een bescheiden dividend incasseren en wachten tot de groeimotor (eindelijk) aanslaat, of het aandeel van de hand doen.



GrandVision kan zich gezien de nog altijd erg pittige waardering met een k/w van 17,5 á 18 feitelijk geen tegenvallers meer veroorloven, temeer daar het bedrijf de afgelopen jaren een ronduit slecht track record heeft opgebouwd.

Eerst zien dan geloven dus. Ik heb geen winst per aandeel verwachting voor morgen, wel omzet: €955 miljoen. Omdat bovenstaande grafiek de verwachtingen zijn, geef ik u ook nog de gerealiseerde cijfers mee. Dan begrijpt u wellicht beter waar Martin heeft over heeft. Kan wat worden morgen.

Morgen is PostNL er ook. U kunt veel tijd en energie verbranden aan het volgen van, discussiëren over en doorrekenen van dit fonds. Ik zou zeggen: reken uw dividendrendement uit, bepaal of het wel of niet iets voor u is en verspil hier verder geen energie aan. Consensus: €0,05 winst per aandeel en €865,60 miljoen omzet.

Corbion is een aandeel waar we het eigenlijk nooit meer over hebben. Is ook wel eens anders geweest. Uhm, de koers loopt op, maar de winst en omzet niet. Ik leun weer even op Martin:

Wij hebben het al eerder gesteld: Corbion neemt erg veel hooi op zijn vork. Eerder werd ook al het failliete TerraVia overgenomen. Die laatste zal voorlopig nog een negatieve bijdrage aan de Ebitda leveren en dat zal ook bij SB Renewable Oils het geval zijn.



Het risicoprofiel is daarmee verder verslechterd, al geldt dat de verschuivingen in de portfolio van Corbion kansen schept, maar dan voor de middellange termijn. Voorlopig gaat de kost voor de baat uit en zal een en ander de winstgevendheid onder druk zetten.

Ik heb geen consensus.

Bij SBM Offshore is het hopen en bidden op meer omzet en een glanzende outlook met harde cijfers, na weer een rondje Braziliaans gezeur. Daar is het einde nog altijd niet van in zicht en dat zorgt zeker voor een korting. Wat Nico zegt. Er wordt deze week €0,19 winst per aandeel verwacht.

Brunel ziet er goed uit, alle verwachtingen lopen op. Martin:

Het verwachte herstel bij Brunel, over de gehele groep bezien, is goed zichtbaar en zal allicht nog enige versnelling laten zien in de loop van dit jaar. Een en ander mag inmiddels wel als ingeprijsd worden beschouwd.

Zit wat in. Ondanks dat de waardering fors is afgekomen, is Brunel duur. Tenzij er vrijdag natuurlijk een alle-belendende-percelen-nathouden outlook uitrolt.

Deze grafieken zijn niet zo geschikt voor banken, die geen omzet kennen en door hun dubbele risicoprofiel (de uitstaande leningen) in principe altijd veel goedkoper zijn dan de brede markt. Als het goed is rapporteert ABN Amro deze week €0,59 winst per aandeel en we zien de outlook wel.

Verder ontdekken we wel of de bank weer goed haar best heeft gedaan om met al haar ratio's de toezichthouders te behagen. Verder is 2018 niet het jaar van de banken. ABN Amro staat op -13%. Het lijkt er wel op alsof de markt ABN Amro iets te goedkoop leek te zijn geworden, of er word een winst versnelling verwacht.

Verder let u op de stroppenpot.

U krijgt deze week een zwik ex-dividenen om uw oren - maar reken niet op een loosnverhoging om in het thema van vandaag te blijven - en daarmee heb ik eigenlijk de agenda wel gehad. Inflatie en Chinese handelbalans dan, er zijn verder niet zo veel interessante Q2's of macrodata.

6 aug

08:00 Grandvision Q2-cijfers

08:00 PostNL Q2-cijfers

08:00 ING notering €0,24 ex-dividend

08:00 AMG notering €0,20 ex-dividend

08:00 Vastned Retail notering ex-dividend

08:00 HSBC Q2-cijfers



7 aug

06:30 Nederland CPI juli

08:00 ASMI notering €4,00 ex-dividend

08:00 Commerzbank Q2-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie jun -0,5% MoM

22:00 Walt Disney Q2-cijfers

22:00 Snap Q2-cijfers



8 aug

00:00 China handelsbalans jul 38,75B

08:00 Ageas Q2-cijfers

08:00 Ahold Delhaize Q2-cijfers

08:00 ABN Amro Q2-cijfers

08:00 Corbion Q2-cijfers

08:00 Flow Traders notering €1,35 ex-dividend

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers juli

18:00 Bpost Q2-cijfers



9 aug

03:30 China inflatie CPI jul 0,2% MoM

03:30 China inflatie PPI jul 4,4%

08:00 Ctac Q2-cijfers

08:00 SBM Offshore Q2-cijfers

08:00 KBC Q2-cijfers

08:00 Euronav Q2-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

08:00 Adidas Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims 220K

22:00 Dropbox Q2-cijfers



10 aug

01:50 Japan BBP Q2 0,3% QoQ

08:00 Brunel Q2-cijfers

08:00 ABN Amro notering ex-dividend

10:30 VK BBP Q2 0,4% QoQ

10:30 VK industriële productie jun 0,3% MoM

14:30 VS inflatie CPI jul 0,2% MoM

Is er nog nieuws dit weekend? Wellicht een akkefietje voor Takeaway in Israël, meer Nederlands bedrijfsnieuws is er niet. Verder mag wie dat wil zich hier druk over gaan maken:

Explainer: Key U.S. election matchups at stake in final big nominating contests https://t.co/Mxb1dyLXK1 — Reuters Top News (@Reuters) 5 augustus 2018

Verder zie ik eigenlijk niks. Gun ik het laatste woord weer aan Corné:

Gaat u met aanstaande IPO's geld verdienen?

Wat is de neutrale Fed rente?

Hoe ongelijk is inkomen verdeeld in NL ivm rest van de wereld?

Inflatie in US in verschillende maten.

Hoe gaat het met de Duitse industrie?



En de weekagenda.https://t.co/v2hbjGtGW8 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 4 augustus 2018

Kiek op de Grafiek

Om en nabij de top, de AEX staat er keurig bij. U betaalt 14,7 keer de winst voor 3,4% dividendrendement. Da's allebei niet raar. Wat valt er nog meer over te zeggen?

De AEX herbeleggingsindex laat zien - vergelijk vooral die stand met de prijsindex - wat voor feest beleggen is (sinds de kredietcrisis).

Intussen sust de markt zichzelf aardig in slaap, gezien de AEX VIX Index (volatiliteit)

Voor ik verder ga met de buitenlandse indices, eerst dit. Voor valuta kan u in principe exact hetzelfde lijstje maken. Dollar is de winnaar, de yuan verliest en de euro daalt iets.

Zomaar grafiekje v paar indices (in euro's en zonder dividend) sinds president Donald Trump op 23 januari voor t eerst handelstarieven aankondigde. Verschillen in percentages mogen er zijn in half jaar tijd. Noot: dit is de DAX prijsindex pic.twitter.com/kSF4315myj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 augustus 2018

De Eurostoxx 600 presteert veel minder dan de AEX, niets hogere toppen. Zo zijwaarts als wat.

De S&P 500 heeft intussen haar all time high alweer op schootsafstand. Komt nog dollar-winst bij. Goh en wie adviseerde u niet om voor 2018 van VS naar EU te gaan? Bijna alle huizen. Zoals ieder jaar sinds de bodem in 2009. En ieder jaar weer... Vul zelf maar in.

De Nasdaq 100 jakkert vooralsnog ook maar door en is toch veel goedkoper dan in 2000. Nogmaals, de bedrijven maken nu wel echt winst en omzet en betalen zelfs dividend.

Small cap index Russell 2000 verliest misschien wat aan momentum, maar één goede dag en we praten alweer over een nieuwe top.

U had het al gezien, de Shanghai Composite zit echter in een bearmarket:

De MSCI World Index had ik gisteren al even getweet. Waar de Amerikaanse en Chinese presidenten vechten om een been:

Tot winnaars dit jaar (zeker gezien bescheiden risico) behoren vooral saaie wereldindex tracker/ETF beleggers zonder mening, visie en (koers)voorspellingen. Hier MSCI Wereldindex (waar al die producten op zijn gebaseerd) in euro's. Dividend v nu 2,4% komt er nog bij pic.twitter.com/FPrj31LP51 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 augustus 2018

Over naar de rentes, onze tienjaars Wopkes weten niet welke kant ze uitmoeten:

De tienjaars voormalige Weltmeistertjes weten de weg naar het doel inderdaad niet meer te vinden. De rente doet maar wat:

Ik zie nog geen nieuws over de Italiaanse begrotingsbesprekingen. Morgen zien we wel aan de rentes op de tienjaars bella's wel of er nieuws is:

De Amerikaanse tienjaarsrente blijft maar haar hoofd stoten aan die 3%:

De dollar en de euro zijn aan het zijwaartsen geslagen.

Ten opzichte van de yuan glorieert de dollar. Hoe nerveus wordt Beijing hier van? Speculeert u maar.

De opgaande trend in olie (WTI) hapert?

Dit bevestigt Brent:

Goud bakt er niks van en dit meer dan alleen die dollar-stijginge, de traditionele erfvijand van goud.

Tot slot het this time it's different (hoest, kuch) muntje nog, bitcoin. Niettemin ben ik af, want ik had een veel grotere daling verwacht na die groteske bubbel. Met een beetje fantasie is dit zijwaarts te noemen.

Fijne zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.