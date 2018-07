Over Accell, Acomo en Wessanen

Zo snel kan het gaan met mooie bedrijven en nog mooiere aandelen. We beginnen opnieuw met Accell, Acomo en Wessanen. Hoe dan? Expres neem ik een wat langere grafiek om te laten zien hoe het er in hakt. Stunde Null is zwaar overdreven, maar Wessanen loopt eventjes tegen een muur aan vandaag...

#Wessanen opent -20% op forse winst- en omzet waarschuwing 2018 #AEX pic.twitter.com/AiiGQO2Kkn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 juli 2018

En die -20% is niet eens overdreven? De winstverwachting 2018 gaat namelijk terug van een door de markt verwachte €0,56 à €0,60 per aandeel naar €0,47, het definitieve cijfer over 2017. Daarmee is het aandeel vandaag net zo duur als gisteren - dik 30 keer de winst - ondanks die koersafstraffing nu.

Vergeet wat u voor het aandeel hebt betaald. Alles is ineens anders. U mag terug naar de tekentafel en u zelf afvragen of u nu, als u de stukken niet had, dit aandeel tegen de huidige koers en waardering wilt kopen. Misschien kan Nico u er bij helpen. Hij dicht deze zeperd vooral aan toenemende concurrentie toe.

Extra marketing, misschien een overname of her en der wat reorganisatie: het gaat Wessanen hoe dan ook geld kosten om weer groei te laten zien. Doe wat u niet laten kan, maar de schuldvraag levert nooit rendement op. Subjectief, maar ik proef uit het persbericht dat Wessanen ook zelf volledig is overvallen.

Acomo

Volgende patiënt, want dat mag ik denk ik wel zeggen. Dividendkoningin Amsterdam Commodities (Acomo) worstelt met lagere prijzen (peper bijvoorbeeld eventjes -40%) en de cashflow. Die is gehalveerd. De Kleine VOC zegt ook eerste voorzichtigheid bij klanten te proeven over de losgebarsten handelsoorlog.

U mag het bedrijf ook Het Kleine Shell noemen. Daar waar Olies het eigen aandeel middels de immer volatiele olieprijs als het ware weet om te toveren in een laagrisico high yield bond, weet Acomo dat met specerijen, kruiden, thee en noten te doen.

Of die S&P Agriculture index de beste benchmark is weet ik niet, maar het is in ieder geval een ruime verzameling soft commodities. Het geeft een idee. Misschien dat u iets aan Martins verhaal hebt om te bepalen of u dit aandeel tegen 18 keer de winst en 4,6% dividendrendement wilt kopen.

Accell

Van Accell wist u natuurlijk al dat de cijfers niet veel soeps zouden zijn. Nog geen anderhalf jaar geleden bood Pon rond €32,70 voor de fietsenmaker, die sindsdien op het rooster ligt. Zo snel kan het dus ook gaan met mooie bedrijven en nog mooiere aandelen. Geldt ook voor Wessanen en Acomo.

Dat uitgerekend in hoogconjunctuur. Dat is wat mij een tikje verbaast aan de cijfers van Accell. Dat het fonds reorganiseert en, zoals het zelf zegt, in een transitiejaar zit, is één. Dat het bedrijf in Benelux en VS minder verkopen laat zien, verbaast mij gezien het fraaie weer en prima economie.

U mag u zelf achter uw oren krabben of na rampjaar 2017 transitiejaar 2018 op deze manier geen transitiejaren gaan worden. Niet als ik het praatje van de CEO lees, waar de fantasie vanaf spat:

Dat geldt ook voor de winst- en omzetschattingen van de analisten voor de komende jaren:

Accell hoeft het alleen nog maar waar te maken. Getuige de lauwe koersreactie vandaag en de -20% dit jaar, is niet iedereen daarvan overtuigd. In de AScX doet alleen Beter Bed het slechter met -46%. Toevallig het bedrijf waar de CEO vandaan komt. Zeg maar of dat mee speelt. Het is niet hard te maken.