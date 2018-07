De atmosfeer op zijn kop: CO2-tekort?

Het probleem is niet dat CO2 zo zeldzaam is, maar dat zuiver CO2 zeldzaam is. Hetzelfde geldt voor water, gewoon slootwater is gratis, kraanwater kost een euro per kuub, en zodra je medisch veilig water wilt, of iets waar je absoluut geen biologisch leven in wilt, kost het euros per liter.



CO2 zuiveren is een rotklus, en bij bijvoorbeeld ammoniak-reacties is wat erin gaat al redelijk zuiver, en bespaart dat je dus werk. Echter als je het als bubbels in je cola wilt, is het toch wel prettig dat er geen olieresten, methaan of andere ongein in zit. Zuiverheid >99% dus, met een mooie rapportage van eventuele bijproducten.



Als je CO2 onder de grond wilt stoppen is het onbelangrijk hoe zuiver het is, gewoon proppen en klaar.