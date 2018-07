DAX, lelijke cocktail:



Handelsoorlog met mogelijk Duitse auto’s als slachtoffer

Deutsche Bank zakt voor Amerikaanse stresstest

Het dreigend ontslag van Seehofer.



Dat laatste kan vandaag al duidelijkheid over komen, men meent dat de CSU reden heeft om bakzeil te willen halen. DB is misschien wel het griezeligst.



Elastiekje van de katapult van Royce zit niet veel rek meer in...