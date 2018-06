Eurocom: Vraag naar grotere winkels

Het retaillandschap verandert in rap tempo. Waar liggen de kansen in deze sector? Dat bespreken Corné van Zeijl, retaildeskundige Cor Molenaar en Evert-Jan van Garderen (Eurocommercial Properties) vandaag op de IEX Beleggersdag.

Eurocommerical Properties belegt in winkelcentra in onder andere België, Frankrijk en Italië. Janneke Willemse: “Ik kom regelmatig in winkelcentra in Nederland en ik zie daar veel leegstand. Is dat zo anders in andere landen?”

Van Garderen: “Ja zeker, in België hebben we een leegstand van nog geen 1%. Het punt is: je moet de enige zijn. Wij bezitten bijvoorbeeld ook een winkelcentrum in de buurt van Florence. We zijn daar de enige in een groot gebied en daar komen jaarlijks miljoenen bezoekers. Er is in de Zuid-Europese landen nog echt veel vraag naar fysieke winkelgebieden.”

Cor Molenaar valt hem bij. “In de VS, Engeland maar ook in Nederland is de ontwikkeling van internet en e-commerce heel anders. Nederland is wel een van de landen die daarbij voorop loopt. In de zuidelijke landen is dat anders. Daar is de cultuur ook anders: het is mooi weer, het leven speelt zich meer buiten af. Bovendien is er nog meer een ‘ons kent ons’-cultuur: je koopt je waar bij iemand die je kent, je buurvrouw, je oom, de winkel om de hoek.”

Koopgedrag verandert

Maar ook in Nederland verandert het koopgedrag in ram tempo. Molenaar: “Winkels moeten klanten nu echt motiveren om te kopen.”

"Maar dat is toch al eeuwen zo?”, vraagt Willemse zich af. Molenaar: “Ja, maar toch niet helemaal. Vroeger had je weinig vervoersmiddelen en kocht je spullen in je woonplaats, bij een winkelier die bijna geen moeite hoefde te doen.”

“Kijk nu eens: winkeliers hebben concurrentie van Alibaba en de hele wereld. Ook heeft de consument meer informatie en kennis, soms zelfs meer dan de winkelier zelf. Hij moet echt opnieuw gaat vechten om de consument.” Willemse vraagt zich af wat fysieke winkels nog kunnen doen dan.

Van Garderen: “Op internet is het assortiment natuurlijk enorm. Maar wat opvalt, is dat de vraag naar grotere winkels ook toeneemt. Neem Inditex: Zij willen steeds grotere winkels voor hun ketens Zara, Pull & Bear en Bershka. Waarom? Omdat de klant in de winkel wil passen wat ze online ziet. Voorheen was een winkel van 1000 m2 voldoende, nu willen ze megapanden.”

Vastgoed interessant

Maar is de vastgoedsector een interessante? Bijvoorbeeld vanwege het dividend? Van Zeijl: “Ja, ik denk het wel. Want als er niets gebeurt, strijk je ondertussen wel een mooie premie op. Dan moet er natuurlijk ook niet iets negatiefs gebeuren, maar als het stabiel blijft, ja dan heb je een mooi rendement.”

Ten slotte vraagt Willemse of de heren zelf aandelen in de sector hebben.

Van Garderen: “Ja zeker, het gehele management van Eurocommercial bezit aandelen van het bedrijf, dus ik ook. Ik ben er heel tevreden mee.”

Molenaar: “Ik niet. Aandelen kunnen naar nul, maar huizen zullen nooit helemaal naar nul gaan. Ik beleg liever in fysiek vastgoed dus.”

Van Zeijl: “Ja zeker, ik bezit aandelen van verschillende vastgoedbedrijven, ik ben er net als Van Garderen heel tevreden mee. Ik vind het nog altijd een mooie assetcategorie. We zijn ook overwogen op de sector, ondanks dat de rente gaat stijgen. Want onthoud wel, het is een rentegevoelige sector.”