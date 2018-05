Slotcall: AEX 562,18 +0,12%

Het kwartaaldividend van Royal Dutch Shell ging vandaag van de koers af, daardoor is de stijging van de AEX eigenlijk groter dan de slotstand doet vermoeden. Aan de FTI (Future op de AEX) is beter te zien wat de beweging is, daar zitten de dividenden al in verwerkt.

Weinig cijferwerk vandaag, in verband met Hemelvaartsdag, maar gisteravond hadden we nog twee kandidaten uit de midcap met hun kwartaalupdate: Roerstvaststaalbedrijf Aperam en olietoeleverancier SBM Offshore.

SBM: Teleurstelling over Brazilië

Hoewel het management van SBM een positieve noot liet horen, moest de koers vandaag toch 5% terug. Teleurstelling over het tanende smeergelddossier overheerste.

De Schiedammers/Monegasken rapporteerden een behoorlijk lagere omzet, maar dat kwam doordat Shell een FPSO, die in principe voor tien jaar verhuurd zou worden aan de Koninklijke, onverwachts overnam voor $1 miljard. Daardoor vielen de verhuurinkomsten tegen, maar kwam er wel een eenmalige sloot geld binnen.

Europa

De Europese beurzen bleven als geheel dicht bij huis. De Duitse DAX deed het prima, met een stijging van 0,6% werd de kaap van 13.000 weer gerond. Italië bleef achter met een verlies van 1%: er zou een regeringscoalitie in de maak zijn van de 5-Sterrenbeweging met de rechtse partijen.

Grote daler in Europa was het Belgische AB Inbev, dat in reactie op cijfers van gisteren 3% lager toog. Gisteren opende het flink hoger, maar moest uiteindelijk dehele winst ingeleverd worden. De koers staat nu op een vierjarig dieptepunt. Zorgen omtrent de grote schuldpositie liggen hieraan ten grondslag.

Wall Street

De Amerikanen hebben er zin an vandaag, alle indices staan circa 0,75% in de plus. Meevallende consumentenprijzen temperden de inflatieverwachtingen. Altice USA doet het prima op de cijfers van gisteravond en stijgt 7%. Dat trekt ook Altice op het Damrak omhoog.

Het dollartje zakt wat weg en dat geeft goud en zilver wat wind in de rug. De olieprijzen stabiliseren wat, kennelijk genoeg gekrakeel in het Miden-Oosten en omgeving om deze niveau's vast te houden.

Rentes

Licht lagere rendementen, en dat betekent licht hogere obligatiekoersen:



Opvallend vandaag

Een lelijke daling in Aegon, die ik niet goed kan verklaren. Het aandeel gaat pas op 22 mei ex-dividend (€0,14). De andere verzekeraars liggen, hoewel allemaal op recordhoogte ook, er prima bij.

De stijging van Altice, +2,5% is aardig, het brekebeentje van het Damrak stond vanochtend nog in de min maar klom gedurende de dag mee met de koers van dochter Altice USA, dat inmiddels 8% hoger staat.

Het is toch al de week van Altice, want het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in de Altice Arena in Lissabon. Altice nam in 2015 Portugal Telecom over. In oktober 2017 veranderde Drahi, met een feest voor 1500 man, de naam van MEO Arena naar Altice Arena.

Onze nationale troef Waylon moet vanavond aan de bak met zijn dansersensemble en omdat we niets negatiefs over hem mogen schrijven, wensen we hem uiteraard veel succes.

De dag van morgen

Morgenochtend is het D-Day voor de Mittal-community: het grootste staalfonds ter wereld presenteert Q1-cijfers. Verder lopen er weer wat dividenden uit (DSM, Boskalis) en sluiten we de week af met het consumentenvertrouwen in de VS.

Vanavond nabeurs, voor de techliefhebbers, nog de cijfers van Nvidia, dat momenteel op een all-time-high van $258 koerst.

Agenda vrijdag 11 mei

08:00 ArcelorMittal Q1-cijfers

08:00 Eurocommercial Q1-cijfers

09:00 IMCD notering €0,62 ex-dividend

09:00 Stern notering €0,75 ex-dividend

09:00 DSM notering €1,27 ex-dividend

09:00 ICT Group notering €0,35 ex-dividend

09:00 Boskalis notering €1,00 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI apr0,1% MoM

14:30 VS import- en exportprijzen mrt0,5% en 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 99,5

