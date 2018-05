Tenminste €300 miljoen schade door alle stakingen, eigenlijk nu al de jaarcijfers naar de knoppen. Juist in hoogconjunctuur, nu Air France-KLM eindelijk eens wat knaken voor u had kunnen verdienen. Vraag is in hoeverre dit is ingeprijsd.



Yes, Brunel. Summier bericht, maar groei in alle regio's.



Weinig beweging en richting nog voorbeurs. Onze futures doen wel aardig, maar Wall Street zakt. Dollar onder 1,20 en Japan is dicht.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, ofwel gemor op de aandeelhoudersvergaderingen van ABN Amro en Unilever.

Een meerderheid van houders van aandelencertificaten van ABN Amro heeft een stokje gestoken voor een poging om de bescherming van de bank tegen een vijandige overname aan te passen. Dat meldt De Telegraaf vrijdag.

Ruim een kwart van de aanwezige aandeelhouders van Unilever heeft donderdag tegen de flinke loonsverhoging van de top van het bedrijf gestemd. Dat maakte het concern bekend na de jaarlijkse vergadering in Rotterdam.

Heijmans gaat 72 nieuwbouwwoningen realiseren in Dordrecht. Het bouwbedrijf heeft voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Tromppark een overeenkomst gesloten met wooncorporatie Woonbron. De waarde van het contract is €20 miljoen.

Analistenadvies:

Philips: naar €40 van €36 - Berenberg

Ahold Delhaize: verlaagd naar neutral (€20) - JPMorgan

De AFM meldt deze shorts:



De agenda ziet er chique uit met beroemde cijferaars, inkoopmanagersindices (China 52,9) en het Payroll Report. Dat wordt niet beoordeeld op werkgelegenheid zelf - totaal geen issue - maar op wat die over de ontwikkeling van de economie zegt:

00:00 Beurs Japan dicht

03:45 China Caixin services PMI apr 52,2

08:00 Brunel Q1-cijfers

08:00 Air France-KLM Q1-cijfers

08:00 HSBC Q1-cijfers

08:00 BNP Paribas Q1-cijfers

08:00 BASF Q1-cijfers

08:00 Generali Q1-cijfers

08:00 Repsol Q1-cijfers

08:00 Société Générale Q1-cijfers

08:00 BMW Q1-cijfers

08:00 Vestas Q1-cijfers

09:15 Spanje services PMI apr 56,1

09:45 Italië services PMI apr 53,8

09:50 Frankrijk services PMI apr 56,8

09:55 Duitsland services PMI apr 54,2

10:00 EU services PMI apr 55,0

14:30 VS Payroll Report apr 198K en 4,0%

En dan nog even dit

-6,6%

Tesla shares, bonds drop as CEO Musk bites hand of Wall Street https://t.co/0PRHHUvDoT by @Tech_Correspond $TSLA pic.twitter.com/SrSLhhBJWd — Reuters Top News (@Reuters) 4 mei 2018

Niet alleen de aandelen:

Tesla Bonds have plunged as analysts call bizarre conference call incrementally worrisome. 'The read-through is that potentially the CEO doesn’t care or isn’t focused about those financial metrics or ultimately the numbers don’t tell a good story,' Bernstein says. pic.twitter.com/NdT4qvxlKX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 mei 2018

Vooruitblikje Payroll Report:

Terwijl de hele wereld de iPhone koopt, koopt Warren de aandelen:

Buffett's Berkshire Hathaway bought stunning 75 million Apple shares in first quarter https://t.co/RE6mkVWeUE — CNBC (@CNBC) 4 mei 2018

Hoe ironisch, op dezelfde dag...

Ex-Volkswagen CEO Winterkorn charged in U.S. over diesel scandal https://t.co/pdrmzJMhSS pic.twitter.com/xhUCQi1BRJ — Reuters Top News (@Reuters) 4 mei 2018

... dat Volkswagen er even een miljardencontractje tegenaan gooit:

Volkswagen is quietly plotting a massive counter-punch to Elon Musk's Tesla https://t.co/0ULkSPncJ8 pic.twitter.com/YoBdLHDxaG — Bloomberg Technology (@technology) 3 mei 2018

Intussen bij de échte auto's:

Ferrari's supercars are so hot that they're sold out into 2019 https://t.co/493L9UUYyk pic.twitter.com/ejdnx0dGJB — Bloomberg (@business) 4 mei 2018

Laat maar bikkelen die twee:

As Trump targets China's high-tech rise, Xi strives even harder https://t.co/OckeoOTcCc pic.twitter.com/jXwi46aAjF — Bloomberg (@business) 4 mei 2018

Niet vergeten:

Twitter advises all users to change their passwords after a bug was found that exposed passwords in plain text https://t.co/C9Z7yXsROt pic.twitter.com/pVU1obNwlC — Bloomberg (@business) 4 mei 2018

Tot slot, 4 mei: op de beurs denken we dan vooral aan Walraven van Hall? Zijn monument staat voor de deur van DNB, die hij zo vakkundig leeg trok. Geniaal. Held.



Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.