Slotcall: Lang dagje

Wat wordt de outlook? Nog even geduld tot 22:00 uur als Facebook met haar KW1-cijfers komt. U weet dat als het bij deze grootmacht gaat spoken of juist buikschuiven, dat de hele markt mee kan bewegen. Zelfs of CEO Mark Zuckerberg al dan niet zelf de conference call doet kan al impact hebben.

Hier is de voorbeschouwing vooraf:

Om 22u Q1's #Facebook (wpa $1,35, maar beurs snakt naar outlook) en dat is vandaag op een dubbelde dip verkrijgbaar pic.twitter.com/a3snozg5My — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Om eerlijk te zijn volgen wij het dividenddebat vandaag in de Tweede Kamer... niet. Dat gaat vooral over politiek en niet zozeer over (onze!) pecunia. We hebben nog wel wat basismateriaal voor u dat u waarschijnlijk als handelaar of belegger meer interesseert:

Om die €1,4mld en dividenden Damrak beetje in perspectief te plaatsen: #ING ging vanochtend voor €0,43 per aandeel, ofwel voor €1,67mld ex-dividend

- #Shell keert dit jaar $8,6mld aan dividend uit (€7mld)

- #Unilever €2,3 mld #dividenddebat pic.twitter.com/lj9Y3kmKKM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Geen leuke beurs vandaag, de minnen grijnzen u tegemoet. Het kan allemaal, geen enkele grote markt staat nu al in dipstand of erger. Veel vet zit er echter niet meer op de botten. Wat dat betreft springt de AEX er nog aardig uit. Enfin, eerst maar even breed naar de waan van de dag kijken.

Alle Europese indices eindigen tot ruim een procent in de min

Wall Street kleurt het ene moment groen en dan weer rood

De AEX VIX Index (volatiliteit) stijgt ruim 10%, maar die van de S&P 500 slechts 3%

De dollar trekt aan tot onder 1,22 (maar helaas, daar profiteert de AEX niet van)

De meest rentes tikken weer een basispuntje bij, maar de VS liefst drie

Olie rommelt maar wat aan vandaag, maar per saldo verandert er niet veel

Goud moet terug en bitcoin krijgt een tik



Rentes

Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen -1 en +4 basispunten.



Beursplein 5

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Het is vandaag defensief tegen cyclisch op het Damrak. Alles wat cyclisch of AkzoNobel heet gaat onderuit en defensief blijft wat beter liggen. Eerst even een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag:

Randstad: naar €66 van €68 - Barclays

AkzoNobel: naar €81 van €84 - Barclays

Air France-KLM: naar €12,6 van €17,5 - Kepler Cheuvreux

De AEX-outperformers:

Dus u dacht vandaag alles gaat stuk, dus kopen we KPN maar? Vingers opsteken wie van u vandaag gekocht heeft.

Unibail-Rodamco ligt net als de rest van het vastgoed wel aardig.

Andere defensieve fondsen zoals Unilever, Heineken en Ahold Delhaize doen het ook prima.

AEX-underperformers:

ArcelorMittal zakt mee met cijferende sectorgenoot Kloeckner (-7%).

Bij Philips Lighting verlangen ze terug naar de tijd van de peertjes.

Galapagos komt de man met hamer tegen.

AMX-outperformers:

Lekker defensief zoals Sligro, WDP en GrandVision doet het beter dan de rest.

Boskalis krijgt een opdracht en

Grappig dat Air France-KLM op zo'n dag goed blijft liggen.

AMX-underperformers:

Flow Traders krijgt nog even een trap na na de cijfers. Wel opmerkelijk, want de volatiliteit die stijgt wel behoorlijk.

Besi en ASMI kunnen hard stijgen en dus ook hard dalen...

Fugro en SBM Offshore kunnen hard dalen...

AScX-outperformers:

Sif is getipt door Geert Schaaij. Mogelijk dat het daarom zo hard gaat tegen de markt in.

AScX-underperformers:

ICT en KASBank onderuit op Q1-cijfers.

Op de lokale markt:

Value8 is de uitschieter na de jaarcijfers.

De lijstjes:



Klik op het plaatje voor een grote versie

Het intro van deze Slotcall is geschreven door Arend Jan kamp en Nick Bakker maakt met u het bekende rondje langs de koersen op het Damrak.