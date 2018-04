Toe maar:

Analist Martijn den Drijver van NIBC was erg te spreken over de marges. Die waren sinds het laatste kwartaal van 2010 niet meer zo hoog. "Extreem goed", oordeelde de analist.

Aldus ABM FN-Dow Jones. Het persbureau meldt ook dat Marc Zwartsenburg van ING zelfs ruimte ziet voor een outlook-verhoging dit jaar wat betreft winst per aandeel. Daar zit wat in? TomTom heeft het eerste dubbeltje van de beloofde €0,25 voor 2018 na één kwartaal al binnen.

Dat is de winst, maar er is ook nog zoiets als omzet. Heet hangijzer bij TomTom. Jos Versteegh van Theodoor Gilissen vindt de groeidivisies te langzaam groeien. Tom van KBC Securities is dan weer positief:

1Q18 was beter dan verwacht bij #TomTom. EBITDA van €43m > verhoopte €34m. Omzet -10% tot €192m blijft in dalende trend en dat zal zich in 2018 doorzetten (2017: €903m, 2018: ~€800m). Boite staat nog altijd in de etalage. pic.twitter.com/H4hIdMXtTo — Tom Simonts (@TSimonts) 17 april 2018

Paul (long TomTom) van onze beleggersdesk is ook aangenaam verrast, hoewel hij op langere termijn geen zelfstandige toekomst voor TomTom ziet. Citaat uit zijn betoog:

Het krimpen van de consumententak is in duizelingwekkend tempo verlopen, maar het goede nieuws is dat die nu steeds minder zwaar op de resultaten drukt. TomTom moet de komende jaren zijn omzet en winst uit data, software en diensten halen en vooralsnog lijkt ze daar aardig in te slagen.

Duur of goedkoop?

Opvallendste aan de Q1-cijfers van TomTom is dat voor het eerst in haar bestaan de consumentendivisie niet voor het grootste deel van de omzet zorgt. Meer soft- dan hardware dus. Meest knappe aan de rapportage is dat ondanks de teruglopende omzet het bedrijf zijn winstgevendheid weet te vergroten.

Tussen ons, dat is mooi meegenomen mocht TomTom al of gaat ze praten met mogelijke geïnteresseerden, partners of minderheidsaandeelhouders. Vanochtend liet CEO Harold Goddijn op BNR (vanaf 09:00 uur) weten dat zijn bedrijf niet te koop staat en hij liet het in het midden of en hoe er interesse is.

De koers laat nu een mooie plus zien, maar valt misschien toch wat tegen gezien dat mooie winstcijfer? Want met die winst komt voor het eerst uit de verf dat het bedrijf voorzichtig (dalende omzet) een draai weet te maken van lagere marges consumenten- naar hogere marges software- en databusiness.

Al ingeprijsd, laat ik het daar maar op houden. Tja, wat moet u nu met dit aandeel? Met dat verwachte winstcijfer 2018 van €0,25 komt de koerwinstverhouding uit op 32. Dat is aan de dure kant voor een groeiaandeel dat krimpt, maar is zeker in deze markt niet raar voor een tech-bedrijf waar fantasie in zit.

Kopen?

Zeker na vandaag zit dat echt wel in TomTom. Als ik bijvoorbeeld eens opportunistisch van €0,40 winst 2018 uit ga, kom ik uit op een verwachte koerswinstverhouding 20. En als dan ook de omzet eens stijgt... Dan moet toch iemand happen?! Ha, nu lijk ik zelf wel een sektarisch (sorry, het is zo) long only TomTom forumlid.

De fantasie, scenario's en toekomstperspectieven druipen al jaren van het aandeel af, maar tot een doorbraak van een van haar businesses, een megadeal met een technologie-grootmacht of een overname wil het maar niet komen. Eigenlijk is dat al zo sinds - legendarisch - Den Drijver in 2012 Apple als mogelijke koper noemde.

Ik zeg het eerlijk, tot mijn eigen verbazing zie ik dat TomTom - dat zelf geen dividend betaalt - sinds die tijd net zo goed presteerde als de herbelegde AEX. Het is pas sinds begin 2016 dat TomTom rondjes rond €8 draait en per saldo dood geld is. Misschien is dat wel u grootste risico als u nu TomTom koopt.

Leuk om een speculatief al dan niet u-weet-maar-nooit-plukje aan te houden, maar hoeveel rendement laat u dan misschien ten opzichte van de brede markt liggen? Die keuze kan u alleen voor uzelf maken Eén ding is zeker: ook na de cijfers van vandaag blijft het nog lang onrustig in, op en rond TomTom.

Want nog altijd is niets zeker bij dit bedrijf.