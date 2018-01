Ahold Delhaize of Malaise?

Wegwezen met Ahold!!!!!!De $ gaat hoger dan $.130 voor een €. Marges in de V.S zijn flinterdun, zie prijsvechters LIDL en ALDI. Bolcom maakt geen winst. België kost veel geld voor ombouw. Afgelopen Kerst was goed, maar zo blijft het niet. Als Draghi de drukpers stopt en de rente voorzichtig verhoogt is het afgelopen, niet alleen met AHOLD. Zodra de 10 jr. rente in de V.S. boven de 3% komt is het over en uit!!!!!!!