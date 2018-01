Fondsenrondje: Kom gauw kijken

Arend Jan,

Gisteren wees ik even op Fagron. Dat schiet ook op en neer zoals de westerstorm gisteren in Nederland en België



Nu weer bijna 4 procent erbij.



Beetje jammer Arend jan dat zelfs publicaties van jou en jullie collegae zelfs na één enkele dag zo verdomd moeilijk terug te vinden zijn.

Er is blijkbaar een soort van hiërarchie bij IEX wat op de voorpagina nog mag blijven staan na 24 uur.



Ik begrijp best het probleem voor de makers van deze website, dat ze up-to-date willen zijn en blijven, maar anderzijds als artikelen al weer zo verdomd snel naar de achtergrond verdwijven.



Om het artikel van jou, maar dat geldt ook voor jouw collega's nog eventjes terug te lezen, moet je bij jouw naam gaan zoeken bij vorige publicaties. Het is allemaal maar dat je het weet hoe je het moet terug vinden.



Volgens mij moet dat handiger kunnen....



Maar we leven per 24 uur blijkbaar en artikelen van vele, vele jaren geleden....Ach, wie heeft daar nog interesse in?



Peter, bijvoorbeeld: EADS dat nu Airbus heet en gelukkig in Amsterdam gevestigd is ( dividendtaks 15 procent en in Frankrijk 30 procent) noteert vandaag 92 Euro.



Hele postings jaaaaaren geleden daaraan gewijd in de KK van IEX en jarenlange postings over Airbus / EADS. Hoe bouwt een mens een vermogen op en vooral hoe kun je dat teruglezen....



Peter