Liveblog: Ablynx, GLPG en meer

Update 12:15 uur: Unilever

Wat n verhaal, wat n longread. Verplicht #Unilever leesvoer voor aandeelhouders, beleggers én marketeers #AEX https://t.co/FnqmSjZDWO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 januari 2018

Unilever's dilemma: 'The more things globalize, the more people want to affiliate with everything that is local' https://t.co/DGNl5tig7n — WSJ Business News (@WSJbusiness) 8 januari 2018

Update 12:15 uur: Shell

Quotes van de ceo van Royal Dutch Shell in FT (inlog) en Nu.nl vat dat dan weer samen:

'Shell nu wel klaar om aan te sluiten in schaliegasrevolutie' https://t.co/ukSgVUDowR — NUeconomie (@nuzakelijk) 8 januari 2018

Update 11:40 uur: Tussendoortje

Dit wil iedereen toch hebben?

Update 11:40 uur: Biotech

Maandag biotechdag? Eerst al het nieuws rondom Galapagos, Ablynx en Curetis en daar komt deze uit Amerika ook nog bij:

Celgene to buy Impact Biomedicines for up to $7 billion https://t.co/gXMJ2P7tV0 pic.twitter.com/YnWK99dF2H — Yahoo Finance (@YahooFinance) 8 januari 2018

Update 10:20 uur: Euro

Iedereen long euro inmiddels, wie durft er nog?

#Euro drops below $1.20 as Hegde funds go all-in. Long euro positions are historically high at >100k contracts. When we’ve seen this level of positioning in the past, such as 2013 and 2011, the euro has fallen. pic.twitter.com/qBioWEJLTW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 8 januari 2018

Update 09:40 uur: Italië

Nee, daar hebben we hem weer. Berlusconi nog altijd populair bij de Italianen, maar toch niet zo op de obligatiemarkten.

#Italy's risk premium rises as Berlusconi could end up holding the aces after Italy's election. https://t.co/BsTGcDV4yy pic.twitter.com/lLGrXwTu7o — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 8 januari 2018

Update 09:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Michiel Assink luidt de gong op de Amsterdamse beurs van Euronext als nieuwe directeur Nederland voor @WDP_EU pic.twitter.com/UTS7UM5u6e — Euronext Amsterdam (@aexnl) 8 januari 2018

Update 09:10 uur: Venezuela

Nico Inberg over die Venezuelaanse cryptomunt:

Update 09:10 uur: Bitcoin

Wie denkt u dat dit spelletje gaat winnen:

Small investors are betting that bitcoin’s price will rise, while hedge funds and other large traders are betting it will fall https://t.co/X7tSD0pl3V via @aosipovich — WSJ Markets (@WSJmarkets) 8 januari 2018

Update 08:30 uur: VW, Uber en Nvidia

Jammergenoeg voor u wordt TomTom in dit verhaal niet een keer genoemd:

Nvidia teams up with VW, Uber in self-driving cars https://t.co/tNnyKEId5m pic.twitter.com/96punZv5Gu — Bloomberg Technology (@technology) 8 januari 2018

Update 08:00 uur: Galapagos

De Duitse fabrieksorders zijn lager dan verwacht:

German Factory Orders SA (M/M) Nov: -0.4% (exp 0.0%; prev 0.5%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 8 januari 2018

Update 08:00 uur: Galapagos

Galapagos komt door met positieve resultaten van een onderzoek:

Galapagos meldt positieve onderzoeksresultaten https://t.co/udTRjQ2mhy via @IEXnl — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 8 januari 2018

Update 08:00 uur: Ablynx

Nico heeft een nieuwtje over Ablynx, de Belgische biotech. De koers sloot vrijdag op €21,20.

Bod Novo Nordisk (DK) op Belgische Ablynx van €30.50 al van 22 december.

Ablynx wil niet in gesprek... pic.twitter.com/a4d5gKd5Cn — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 8 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Wolters Kluwer: naar €50 van €41,10 - Morgan Stanley

Takeaway.com: naar €48 - Jefferies

ABN Amro: naar €30 van €29 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €16,50 van €16,30 - Kepler Cheuvreux

