Beursblik: banenrapport VS bron van zorg voor Powell

(ABM FN-Dow Jones) De sterke banengroei in mei is een punt van zorg voor de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Met name de loonontwikkeling zal de Fed niet in de richting van een renteverlaging sturen. Wij denken dat met dit rapport over mei de kans op een renteverlaging in september kleiner wordt", aldus Marey.

De banengroei in mei kwam uit op 272.000 tegen een verwachte groei van 190.000. Het uurloon steeg op maandbasis met 0,4 procent tegen 0,2 procent een maand eerder, en op jaarbasis met 4,1 procent. De verwachting hiervoor lag op respectievelijk 0,3 procent en 3,9 procent. Onderliggend maakten zowel de goederen- als de dienstensector een versnelling in de groei door

Marey ziet tot nog toe een zigzag patroon in de banenrapporten van de afgelopen maanden. "Daarin treedt geen trend naar voren. De Fed berekent gemiddelden, die het dan meeneemt in de afstemming van het beleid. In het rapport van mei zie je overigens ook een verschil tussen de uitslag van de enquête onder bedrijven met de loonontwikkeling enerzijds en de antwoorden onder huishoudens waar een opgelopen werkloosheid uit naar voren treedt", aldus Marey.

De analist van Rabobank wees nog op de impact van migranten op de cijfers. "De vraag is sinds enige tijd of migratie een zichtbaar effect heeft op de banengroei. Als je naar de loonontwikkeling kijkt, lijkt dat niet het geval", aldus de analist vrijdag.

De euro/dollar koerste na het banenrapport 0,6 procent lager op 1,0824 dollar.