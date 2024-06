Wall Street koerst af op lagere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet, na een sterk banenrapport, waardoor de rentes flink opliepen. In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 circa een half procent in het rood. Ook de Nasdaq lijkt 0,4 procent lager van start te gaan. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 272.000. De markt had een stijging van 190.000 banen verwacht. Het werkloosheidspercentage kwam wel iets hoger uit op 4,0 procent tegen een verwachting van 3,9 procent. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,14 dollar, of 0,4 procent, naar 34,91 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,1 procent tegen 3,9 procent een maand eerder. De verwachting van economen lag op 3,9 procent. Voor maart en april werd de banengroei wel iets naar beneden bijgesteld. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vervolgens meer dan 14 basispunten naar 4,42 procent en de euro/dollar daalde naar 1,0836. De olieprijzen stegen voor de derde dag op rij. Een vat WTI-olie noteerde 0,4 procent hoger op 75,85 dollar. Bedrijfsnieuws Het meme-aandeel Gamestop bevond zich vrijdag in een achtbaan. In eerste instantie steeg het aandeel voorbeurs met ongeveer 25 procent. Maar inmiddels noteert het aandeel voor de openingsbel 25 procent lager, nadat het bedrijf aankondigde dat het 75 miljoen aandelen wil verkopen. Ook meldde Gamestop over het eerste kwartaal een omzetdaling en opnieuw rode cijfers. Het aandeel van de bioscoopketen AMC Entertainment, een andere favoriet onder de meme-aandelen, steeg initieel ook, maar noteert nu zo’n 10 procent lager voor de openingsbel. Nvidia’s 10-voor-1 aandelensplitsing zal plaatsvinden nadat de markt vrijdag sluit. Eerder deze week overschreed de marktwaarde van Nvidia voor het eerst de 3 biljoen dollar. Het aandeel lijkt vrijdag 2,3 procent lager te gaan openen. Het bedrijf voor elektronische handtekeningen DocuSign slaagde er niet in indruk te maken op beleggers met zijn resultaten over het eerste kwartaal. De aandelen daalden 7,5 procent voorafgaand aan de openingsbel. De exploitant van skiresorts Vail Resorts verlaagde de winstverwachtingen voor het hele jaar, nadat het warme weer het bezoek aan sommige resorts bleef beïnvloeden. De aandelen daalden voorbeurs 8,0 procent. Braze, een platform voor klantbetrokkenheid, heeft de omzetvooruitzichten voor het hele jaar opgetrokken na een hogere omzet in het afgelopen kwartaal. De aandelen stegen 'premarket' met ruim 11 procent. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde donderdagavond fractioneel naar 5.352,96 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.886,17 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 17.173,12 punten. Bron: ABM Financial News

