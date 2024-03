Fed laat de rente ongewijzigd, maar mikt nog steeds op 3 renteverlagingen in 2024

De Federal Reserve drukt opnieuw op de pauzeknop, maar houdt nog wel vast aan drie renteverlagingen van ieder 25 basispunten dit jaar. Ook wordt de balans waarschijnlijk minder snel afgebouwd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Wall Street reageert opgetogen. We zetten de highlights voor u op een rij.

De Fed besloot woensdagavond unaniem om het zogeheten federal funds rate (het belangrijkste officiële rentetarief) te handhaven op 5,25% tot 5,50%. Dat is het niveau waar de rente zich al sinds 26 juli op bevindt:



Het rentebesluit is geen verrassing. In zijn toelichting op het vorige rentebesluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell al onomwonden dat een renteverlaging in maart te vroeg zou zijn.

Dotplot: 3 renteverlagingen in het vizier

De focus van de financiële markten ligt dan ook vooral op de toekomst: wanneer kan de rente dan wél omlaag? Hiervoor moeten we kijken naar het nieuwe dotplot, dat eveneens werd gepubliceerd. Dat is een puntengrafiek waarop de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren zijn weergegeven. Uit dit dotplot blijkt dat de Fed-officials dit jaar nog steeds uitgaan van drie renteverlagingen van ieder 25 basispunten.





Dit leidt tot de volgende voorspelling van de rente:

Rente eind 2024: 4,6% (onveranderd)

Rente eind 2025: 3,9% (was 3,6%)

Rente eind 2026: 3,1% (was 2,9%)

Fed-voorzitter Jerome Powell maakte hierbij wel een slag om de arm: als de economie in een andere richting beweegt, kunnen de kaarten er anders bij liggen.

... maar Fed wil meer vertrouwen hebben dat de inflatie duurzaam richting 2% zakt

De Fed gaf bij het vorige rentebesluit eind januari aan dat pas van een renteverlaging sprake kan zijn als de Fed er meer vertrouwen in heeft dat de inflatie duurzaam richting de gewenste 2% beweegt. Die bewering werd herhaald. Ook liet Powell herhaaldelijk weten dat de Fed vastberaden is om het inflatiedoel te halen.

Voor toekomstige rentebesluiten kijken ze naar een waaier aan data, waaronder de arbeidsmarkt, inflatoire druk, inflatieverwachtingen, ontwikkelingen op de financiële markten en internationale ontwikkelingen.

Wat betreft de inflatie is vooral de zogeheten kern-PCE leidend. Dit cijfer geeft de prijsverandering van persoonlijke consumptieve bestedingen weer. Hierbij zijn de prijzen van voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing gelaten.De PCE bedraagt momenteel 2,8%. Dat is weliswaar een stuk beter dan de 4,8% van vorig jaar, maar nog altijd te hoog. De Fed streeft namelijk naar een inflatie van 2%. Ook andere inflatiemaatstaven zoals de CPI (consumentenprijsindex) en PPI (producentenprijsindex) zijn nog steeds aan de hoge kant.

Economische ramingen: groei- en inflatieverwachtingen opgetrokken

De Fed kwam ook met nieuwe economische ramingen. Hieruit blijkt dat het stelsel van centrale banken een stuk optimistischer is over de groei van het BBP in 2024. In december ging men nog uit van een groei van 1,4% en dat is nu opgetrokken naar 2,1% Ook de prognose voor 2025 en 2026 ging omhoog.

Ook over de arbeidsmarkt is de Fed ietsje positiever. De werkloosheid zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 4,0%, terwijl eerder werd uitgegaan van 4,1%. Dat oogt gunstig. De Fed heeft namelijk een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft zij naar volledige werkgelegenheid. Het laatste houdt in dat de werkloosheid onder de 4% moet blijven. Daar blijft het cijfer dit jaar keurig onder.



Bedenk wel dat goed nieuws slecht nieuws kan zijn. Fed-voorzitter Jerome Powell gaf tijdens de persconferentie aan dat een afkoelende arbeidsmarkt de Fed een zetje kan geven om toch eerder aan de renteknop te draaien dan verwacht. Een overspannen arbeidsmarkt daarentegen kan de Fed juist voorzichtiger maken, omdat dit kan leiden tot hogere lonen en daarmee extra inflatoire druk.



Die combinatie van een aantrekkende economische groei en robuuste arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de inflatieverwachtingen opwaarts zijn bijgesteld. De kern-PCE - hét cijfer waar de Fed naar kijkt bij het rentebesluit - zal naar verwachting eind dit jaar uitkomen op 2,6%, terwijl eerder werd uitgegaan van 2,4%. De Fed heeft een inflatie van 2% als doel, dus dit cijfer is nog duidelijk te hoog. De ramingen voor 2025 en 2026 zijn gelijk gebleven. Dit betekent dat de kern-PCE pas in 2026 op het gewenste niveau uitkomt.

Dit zijn de ramingen op een rij:

Groei BBP in 2024: 2,1% (was in de raming van december nog 1,4%)

Groei BBP in 2025: 2,0% (was 1,8%)

Groei BBP in 2026: 2,0% (was 1,9%)





PCE-inflatie in 2024: 2,4% (onveranderd)

PCE-inflatie in 2025: 2,2% (was 2,1%)

PCE-inflatie in 2026: 2,0% (onveranderd)





Kern-PCE-inflatie in 2024: 2,6% (was 2,4%)

Kern-PCE-inflatie in 2025: 2,2% (was 2,2%)

Kern-PCE-inflatie in 2026: 2,0% (was 2,0%





Werkloosheid in 2024: 4,0% (was 4,1%)

Werkloosheid in 2025: 4,1% (onveranderd)

Werkloosheid in 2026: 4,0% (was 4,1%)

Dat de Fed zich iets positiever over de arbeidsmarkt toont, blijkt ook uit een vergelijking tussen het vorige en het huidige statement, dat Cnbc heeft gemaakt:

Fed gaat tempo afbouw balans waarschijnlijk verlagen

Verder was er aandacht voor de afbouw van de gigantische obligatieportefeuille van circa $7.500 miljard die de Federal Reserve opbouwde tijdens de coronapandemie. Hier gaat de Fed waarschijnlijk op de rem trappen, om liquiditeitsproblemen voor banken te voorkomen. "We willen een geleidelijke overgang, om schokken op de markt te voorkomen", lichtte Powell in de persconferentie toe.

Wall Street veert op

Wall Street kwam wat aarzelend uit de startblokken, maar veert op, waarschijnlijk door het vooruitzicht dat er nog drie renteverlagingen in het vat zitten.

Highlights persconferentie

De persconferentie is begonnen. De highlights:

Hoge inflatie tast de koopkracht aan. Daarom is de Fed vastberaden om de inflatie naar de tot doel gestelde 2% te krijgen.

De Fed verwacht op 'een zeker moment' dit jaar de monetaire teugels te kunnen vieren.

Maar Fed-voorzitter Jerome Powell zegt ook dat hij niet zal aarzelen om de rente op het huidige hoge niveau te houden als dat nodig is.

Hij herhaalt dat de Fed meer vertrouwen wil hebben dat de inflatie duurzaam richting 2% beweegt.

Per vergadering wordt bekeken hoe te handelen.

Als de economie zich ontwikkelt zoals verwacht, zal de rente, op basis van het dotplot, eind dit jaar uitkomen op 4,6%.

In 2025 zal de rente uitkomen op: 3,9%

En in 2026 op 3,1%.

Dat is nog steeds boven het meerjaars gemiddelde.

De Fed wil de balans niet in een te hoog tempo afbouwen. Kiest voor een geleidelijke transitie om shocks op de markt te voorkomen.

Er wordt volgens Powell goede vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de inflatie.

Januari was erg hoog, maar daar zaten misschien ook seizoenseffecten bij. Februari was ook hoog, maar niet heel erg.

Het is een 'bumpy' road naar die 2%.

De Fed wil niet gaan overreageren op de cijfers van de laatste twee maanden, maar ze ook niet negeren.

Verwacht hij in mei of juni voldoende data te hebben? Powell wil daar niet op ingaan. Hij bekijkt het per vergadering.

Als de werkgelegenheid sterk verzwakt, kan dat ook een reden zijn om te starten met renteverlagingen.

Wat ideaal is: economische groei zonder inflatoire druk. Dat kan niet bij problemen in de supply chain, zoals vorig jaar, of een gespannen arbeidsmarkt, die de lonen kan opstuwen.

De Fed wil afwachten hoe de inflatie zich hierna ontwikkelt. In januari was deze erg hoog, februari iets beter, maar nog steeds te hoog. De Fed weet niet of dit een 'bump on the road' is of iets anders.

De laatste cijfers hebben het vertrouwen niet versterkt. Negen maanden van 2,5% inflatie nu en 2 maanden 'bumpy' inflatie. De vraag is: zijn dit meer dan enkele hobbels?

De Democratische senator Elisabeth Warren heeft de Fed per brief opgeroepen om de rente te verlagen. Een hoge rente kan de energietransitie in gevaar brengen, omdat technologische ontwikkelingen voor hernieuwbare energie erdoor zouden worden afgeremd. Powell wijst erop dat de Fed slechts twee doelstellingen heeft: prijsstabiliteit en maximale werkgelegenheid.

Powell ziet nog steeds een sterke banengroei. Ook de loongroei is sterk, maar dit beweegt wel naar meer gematigde niveaus.

Central bank currency: niet zo ver om die in te voeren. Zijn we heel ver vandaan. Kijkt meer naar het brede landschap van betalingen.

De persconferentie kunt u om 19.30 uur hieronder bekijken: