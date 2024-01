InPost boekt recordvolumes in vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het vierde kwartaal recordvolumes gerealiseerd in de Poolse thuismarkt. Dit maakte de Poolse aanbieder van pakketkluisjes woensdagochtend bekend. InPost is naar eigen zeggen het piekseizoen opnieuw goed doorgekomen, met volumes die in het vierde kwartaal op jaarbasis met 21 procent stegen tot 268,4 miljoen pakketten. Vooral in Polen en het Verenigd Koninkrijk presteerde het bedrijf naar eigen zeggen sterk. Zo stegen de volumes in Polen met 17 procent tot een record van 175,4 miljoen pakketten. De internationale volumes, die inmiddels goed zijn voor 35 procent van her groepsvolume, stegen met 28 procent tot 93,0 miljoen stuks. InPost was met zijn netwerk dan ook op 66.064 locaties aanwezig, een stijging van 22 procent. "We bleven ontegenzeggelijk marktleider in Polen, waar we onverminderd marktaandeel winnen", aldus CEO Rafal Brzoska in een toelichting. De outlook voor 2023 werd gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

