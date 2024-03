Slotcall: Wall Street duwt AEX dieper in het rood en bitcoin dendert maar door

De AEX (-1,1%) eindigt in het rood op een dag dat de chippers het onder leiding van Besi laten afweten, de rentes over de hele linie licht oplopen, goud door blijft feesten en bitcoin ook uitgenodigd is. De AEX heeft vandaag weinig te vieren en sluit uiteindelijk op 852,32 punten.

Waar ook weinig reden tot juichen is, is bij Besi, dat al twee opeenvolgende handelsdagen de aandacht opeist en niet bepaald in positieve context. Na de tik van vrijdag krijgt het aandeel Besi vandaag nogmaals een pak rammel. Nadat Van Lanschot-Kempen het advies al verlaagde van kopen tot houden, deed investeringsbank Redburn het dunnetjes over en verlaagde het advies voor Besi van kopen naar neutraal.

In twee handelsdagen zo'n 20% verliezen is in ieder geval niet niks. Wat voor een gedeelte ten grondslag ligt aan de daling van Besi, is het Aziatische verhaal dat grote chipmakers, waaronder Samsung, zouden hebben besloten door te gaan met bestaande machines. De makers van geheugenchips zijn hierdoor niet genoodzaakt om nu over te stappen naar de nieuwere typen chipmachines, zoals die van Besi. Branchegenoten ASMI en ASML delen mee in de malaise.

De AMX (-0,1%) en AScX (+0,2%) doen het beide beter dan onze hoofdindex. Eén van de dalers in de midkapindex is JDE Peet's. Het koffie- en theeconcern, bekend van merken als Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, kondigde het vertrek van zijn topman aan. De Fransman Fabien Simon legt met ingang van volgende maand zijn functie neer. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. Een woordvoerder van het bedrijf stelde dat "er momenteel veel gebeurt" bij het bedrijf, maar dat hij er niet meer over kon zeggen.

Op de lokale markt is maandag Onward Medical een hoogvlieger. Het aandeel knalt zo'n 30% omhoog in reactie op de melding over de toelating van de specialist in medische technologie tot een nieuw programma van de Amerikaanse medische overheidsdienst FDA. Zie hieronder het koersverloop.

Dan naar Wall Street, dat lager van start ging en vandaag wel om 14.30 uur - in plaats van de gebruikelijke 15.30. Vandaag gaat in de VS namelijk de zomertijd in. Bij de grote techfondsen gaat Nvidia nog eens achteruit na de sombere gang van zaken eind vorige week. Ook vliegtuigbouwer Boeing daalt. Volgens WSJ (Wall Street Journal) is het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek gestart naar het incident met een Boeing 737 MAX van Alaska Airlines, die begin dit jaar tijdens een vlucht een deel van de romp verloor.

Daarnaast meldde de krant New Zealand Herald maandag dat tientallen mensen verwondingen hebben opgelopen door een technisch probleem tijdens een vlucht van Sydney naar Auckland aan boord van een Boeing 787-9 Dreamliner. Beter gaat het met Coinbase, dat nogal de vruchten plukt van de prestaties van bitcoin. Dat bitcoin vandaag door de grens van $72.000 gaat, komt vooral door de Londense effectenbeurs dat aankondigde aanvragen voor bitcoin- en ethergerelateerde beursverhandelbare effecten te accepteren. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) stand van zaken op Wall Street.

Macro: wegen de laatste loodjes het zwaarst?

De bedrijfsagende wordt met de week leger nu het einde van het cijferseizoen in zicht komt. Heel veel bedrijven rapporteren er niet meer deze week, maar er komen nog wel degelijk leuke namen langs. Met name in de small- en midcapsectie zien we nog een interessante line-up, met namen als Pharming, Basic-Fit en Sif Holding. Internationaal komen Oracle, Adobe, Zalando en Hello Fresh nog met cijfers.

Afgelopen vrijdag daalde Hello Fresh nog met 40% na een waarschuwing van de maaltijdboxenaanbieder. De eerder afgegeven outlook is door veranderde marktomstandigheden niet langer haalbaar, aldus HelloFresh.

Pharming - voor donderdagochtend op de rol - kwam in januari al met voorlopige omzetcijfers, die positief werden ontvangen. Sindsdien zakte de koers weer wat weg. Het is een beetje de vraag of de definitieve cijfers daar veel verandering in kunnen brengen. Naar Basic-Fit wordt waarschijnlijk met nog iets meer spanning uitgekeken. Het aandeel heeft een uitgesproken zwakke periode achter de rug.

Verder zijn het in eerste instantie vooral een paar stevige macro's die opvallen. Dinsdag staan zowel de Duitse als de Amerikaanse inflatie op het programma en die zijn belangrijk om de marktverwachtingen voor komende renteverlagingen op het juiste spoor te houden. Wat is het spoor nu?

Als we de consensus erbij pakken, ziet het ernaar uit dat zowel de Fed als de ECB in juni een eerste renteverlaging gaan doorvoeren. Zeker is dat allerminst. Ook komen er nog cijfers over de industriële productie in het VK en de eurozone. Donderdag krijgen beleggers inzicht in de Amerikaanse producentenprijzen en de detailhandelsverkopen uit de VS. Vrijdag is een drukke dag met de Franse inflatie en de Amerikaanse industriële productie.

FlatexDegiro rekent op flinke winststijging dit jaar

Hoewel het beursklimaat zonder meer goed is, hebben veel financiële spelers het toch lastig. Vooral spelers die afhankelijk zijn van actief handelende beleggers, internetbroker FlatexDegiro niet uitgezonderd. Gestaag stijgende koersen betekent immers dat het voor beleggers loont om op hun handen te blijven zitten. De jaarcijfers van FlatexDegiro die eind vorige maand naar buiten kwamen, lieten dan ook duidelijk zien dat er niet heel actief gehandeld wordt.

Desondanks behaalden de Duitsers het op een na beste jaarresultaat ooit, geholpen door fors hogere rente-inkomsten. Dat laatste zal niet zo blijven: we staan aan de vooravond van een aantal renteverlagingen door de centrale banken. Toch rekent het concern op stijgende omzetten en een hoger nettoresultaat. Hoe de internetbroker dat voor elkaar hoopt te krijgen, en of dat realistisch oogt, leest u in onderstaande analyse van Martin Crum.

Een stiekeme koersrally?

Bitcoin zet vrijwel dagelijks nieuwe highs op de borden. Ook goud noteert inmiddels echter op een all-time high. En dat is ergens opmerkelijk in een fase waarin de rentes op een relatief hoog niveau liggen. Want hoe hoger de rente, hoe onaantrekkelijker het immers is om kapitaal in niet-renderend goud te investeren. Goudbeleggers lopen momenteel flink wat rente mis. Natuurlijk anticiperen financiële markten op wat komen gaat:.

Dat de goudprijs toch stijgt, hangt voor een belangrijk deel samen met aankopen van het edelmetaal door centrale banken wereldwijd. Die zijn getriggerd door acties van de VS richting Rusland. Centrale banken die voorheen hun toevlucht zochten in Amerikaanse dollars, kiezen nu in toenemende mate voor goud als reserve. Of dat verstandig is, leest u in onderstaand verhaal.

Top 3 stijgers en dalers

Besi, Fugro en ASML delven vandaag het onderspit. Biotechfondsen Vivoryon, Onward Medical en Philips stralen.

Rentes

De rentes lopen over de gehele linie licht op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,60%.

Brede markt

De euro verliest 0,1% en noteert op 1,0927. Goud gaat hard en wint weer 0,1%. Zilver (+0,6%) doet het nog beter en noteert nu op $24,46. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) stijgt met 5,6% naar 15,5. Bitcoin zakt maar niet in en noteert nog altijd ruim boven de magische grens op $72.599,15 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $78,06 dollar.

Het Damrak

DSM-Firmenich (+1,5%) smaakt vandaag naar meer.

(+1,5%) smaakt vandaag naar meer. Philips (+2,6%) doet het goed na het biotech-succes van Onward Medical .

(+2,6%) doet het goed na het biotech-succes van Onward Medical Wolters Kluwer (-1,6%) heeft een nieuwe, door kunstmatige intelligentie verbeterde functionaliteit toegevoegd aan Legisway, een softwareprogramma voor juridische informatie en contractbeheer.

(-1,6%) heeft een nieuwe, door kunstmatige intelligentie verbeterde functionaliteit toegevoegd aan Legisway, een softwareprogramma voor juridische informatie en contractbeheer. Shell (-0,2%) ziet zijn topbestuurder Steve Hill vertrekken. Hill is tot 28 maart vicepresident van Shell Energy.

(-0,2%) ziet zijn topbestuurder Steve Hill vertrekken. Hill is tot 28 maart vicepresident van Shell Energy. Ook JDE Peet's (-2,3%) topman Fabien Simon legt met ingang van volgende maand zijn functie neer.

(-2,3%) topman Fabien Simon legt met ingang van volgende maand zijn functie neer. Air Liquide en Vopak (-1,1%) hebben een, vooralsnog niet-bindende, overeenkomst ondertekend om samen te gaan werken aan infrastructuur voor de import van ammoniak, kraak- en waterstofdistributie in Singapore.

(-1,1%) hebben een, vooralsnog niet-bindende, overeenkomst ondertekend om samen te gaan werken aan infrastructuur voor de import van ammoniak, kraak- en waterstofdistributie in Singapore. KBC Securities gaat het aandeel Just Eat Takeaway (+0,1%) volgen met een koopadvies en een koersdoel van €18.

(+0,1%) volgen met een koopadvies en een koersdoel van €18. Vivoryon (+25,1%), een ander biotechfonds, stijgt vandaag ook gezellig mee. Alhoewel de stemming daar nog niet echt gezellig zal zijn. Daar is nog een hoop voor nodig.

(+25,1%), een ander biotechfonds, stijgt vandaag ook gezellig mee. Alhoewel de stemming daar nog niet echt gezellig zal zijn. Daar is nog een hoop voor nodig. Onward Medical (+30,1%) is toegelaten tot het nieuwe TAP-programma van de Amerikaanse FDA voor de ontwikkeling van BCI-technologie.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

UMG: naar €21,50 van €17,70 en verkopen - HSBC

CTP: naar €18 van €17 en kopen - Jefferies

TKH: naar €50 van €54 en kopen - Berenberg

CM.com: naar €10,50 van €12 en kopen - ING

TomTom: naar €7,50 van €7 en houden - ING

Agenda: dinsdag 12 maart

06:30 uur: Faillissementen - Februari (NL)

06:30 uur: Inflatie - Februari (NL)

08:00 uur: Inflatie - Februari (Dld)

08:00 uur: Werkloosheid - Januari (VK)

11:00 uur: Ondernemersvertrouwen mkb - Februari (VS)

12:00 uur: Lennar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:30 uur: Inflatie - Februari (VS)

14:00 uur: Maandrapport OPEC (Oos)

En dan nog even dit

Olie als outperformer?

Abu Dhabi zet (ook) vol in op AI

Zonnepanelenbezitters gaan betalen

Trump over bitcoin: