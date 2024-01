Slotcall: AEX heeft last van Blue Monday en geeft openingswinst weg

De AEX (-0,3%) neemt vandaag een adempauze na de ruime overwinning van vorige week vrijdag. De hogere opening was veelbelovend, maar de winst verdween al snel als sneeuw voor de zon. De AEX-index sluit uiteindelijk op 779,49 punten. Beleggers wisten al dat het vandaag niet zou gaan stormen op de beurs. Ook omdat Wall Street vandaag de deuren gesloten houdt wegens de jaarlijkse Martin Luther King Day.

De AMX (-1,1%) en AScX (-1,0%) kleuren ook rood. In de smallcap-index hebben mobiliteitsconcerns Ebusco en TomTom het zwaar. De midkap-index moet zelfs iets meer terrein prijsgeven, wat vooral te wijten is aan de koersdreun die publiekslieveling Just Eat Takeaway te verwerken kreeg.

De maaltijdenbezorger krijgt een verkoopadvies en koersdoelverlaging van BNP Paribas. Het concern zal woensdag bij de trading update van goeden huize moeten komen, wil het de schade beperkt houden. De analisten van ING voorzien een zwakke prestatie in vooral Noord-Amerika met een aanhoudende sterke daling op jaarbasis.

Wall Street heeft een lang weekend, want daar blijven vandaag de deuren nog gesloten vanwege Martin Luther King Day. Deze beroemde Amerikaanse politieke leider en een prominent lid van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging werd geboren op 15 januari 1929. Vandaag zou hij 95 jaar zijn geworden.

De rente doet zijn werk

Beleggers kunnen zich ook deze week weer opmaken voor een drukke macroweek. Om te beginnen met het nieuws van vandaag. Er is weliswaar een Europees handelsoverschot geboekt, maar dat was vooral te danken aan de sterk gedaalde import. De export nam ook fors af en ook de industriële productie in de eurozone kromp in november harder dan verwacht, met 6,8% op jaarbasis.

De ECB heeft de rente al enkele keren verhoogd om de inflatie te beteugelen, maar moet oppassen dat ze niet te ver doorschiet. De rente doet duidelijk zijn werk, maar kan ook de groei ondermijnen. De Duitse economie, de grootste van de eurozone, is in 2023 namelijk licht gekrompen, na twee jaar van groei.

Het Duitse bbp daalde met 0,3% in het afgelopen jaar. Dit komt vooral door de problemen in de auto-industrie, die kampt met tekorten aan chips en andere onderdelen. De Duitse economie heeft ook last van de geopolitieke spanningen en de handelsconflicten.

Nog meer macrocijfers

Morgen krijgen we inflatie- en sentimentscijfers uit Duitsland, gevolgd door werkloosheidscijfers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Halverwege de week volgen cijfers over de inflatie in de eurozone. Verwachting is 2,9%. De Verenigde Staten publiceren cijfers over detailhandelsverkopen, industriële productie, steunaanvragen en olievoorraden. China komt ook met cijfers over economische groei.

Het cijferseizoen is officieel ook nog niet begonnen, maar traditiegetrouw trapten de Amerikaanse grootbanken het cijferseizoen vorige week al af. Het succes was wisselend. Morgen volgen Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Fastned cijfert morgen eveneens en Just Eat Takeaway opent woensdag de boeken. Concurrent Deliveroo mag het vrijdag laten zien. Daar tussenin, op donderdag, is het de beurt aan de Taiwanese chipgigant TSMC. Dat fungeert meestal als aangename opwarmer voor het Nederlandse sterrenensemble ASML, ASMI en BESI. Over Taiwan gesproken: de verkiezingsuitslag is inmiddels bekend.

Verkiezingen Taiwan

Afgelopen zaterdag bleek dat de Taiwanese verkiezingen zijn gewonnen door de China-kritische DPP, dat deze editie te winnen met een verschil van bijna 7 procentpunten. De DPP wint overigens voor de derde keer op rij.

Interessant is vooral hoe de Chinese financiële markten de komende week op deze verkiezingsuitslag gaat reageren. Vooralsnog escaleert het niet, want de Aziatische beurzen noteerden maandagochtend overwegend hoger. De Taiwanese chipgigant TSMC steeg met 0,3%. China sprak wel uit dat deze verkiezingsuitslag niets verandert aan Beijings vastberadenheid om Taiwan met China te herenigen. Zelfs niet als de winnende partij een pro-Westerse koers wil varen.

Want vrijdag zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie dat het Chinese leger 'bereid is alle mogelijke maatregelen te nemen om elke vorm van afscheidingsdrang resoluut de kop in te drukken'.

In de weken voorafgaand aan de verkiezingen heeft Beijing al exportbeperkingen opgelegd en wat straaljagers in de buurt laten rondvliegen. De vraag is nu wat de volgende stap is. Niet alleen de Chinese houding ten opzichte van mondiaal chip-knooppunt Taiwan, maar eigenlijk alles wat er in China gebeurt is op dit moment een belangrijk aandachtspunt.

Geruchtenmolen rondom ABN Amro draait overuren

ABN Amro is het onbetwiste gespreksonderwerp van de dag. De geruchtenmolen rondom de bank draait op volle toeren. Volgens een bericht van Bloomberg zou Deutsche Bank interesse hebben om de Nederlandse bank over te nemen. De Duitse grootbank ruikt bloed nu de Nederlandse staat zijn belang in ABN Amro aan het afbouwen is.

Is deze overname kansrijk? Ten eerste is het maar zeer de vraag of Deutsche Bank over voldoende financiële middelen beschikt, want de bank kampt zelf al langere tijd met tegenvallende resultaten, hoge kosten en juridische kwesties. Ook kun je je afvragen of ABN Amro wel de gedroomde kandidaat is. Lees de analyse van analist Martin Crum.

Amerikaanse staatsschuld loopt te hard op

Er woedt inmiddels een hevige discussie in de VS over de hoogte van de staatsschuld. Zowel Republikeinen als Democraten maken zich hier zorgen over nu de teller eind vorig jaar alweer op $34.000 miljard stond.

Ook de gemiddelde Amerikaan beleeft meer slapeloze nachten. Minimaal 60% van de door Pew Research Center ondervraagde Amerikaanse huishoudens vindt dat het reduceren van de overheidsschuld topprioriteit moet zijn. De oorzaken van de te hard opgelopen bestedingen zijn divers: de geopolitieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten vergen flinke financiële middelen.

Is een schuldencrisis inmiddels niet meer te voorkomen? Lees het hieronder in de analyse van Martin Crum.

Top 3 stijgers en dalers

ABN Amro heeft de wind in de zeilen. Over wind gesproken: Just Eat Takeaway heeft 'm vandaag behoorlijk tegen. Woensdag komt de maaltijdbezorger met een trading update en beleggers blijken sceptisch. Ook kreeg het fonds een sell-advies van BNP Paribas om de oren. TomTom en Ebusco zijn vandaag ook de weg kwijt.

Rentes

De rente loopt vandaag langzaam op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier dikt 4 basispuntjes aan tot 2,51%.

Brede markt

Op de euro/dollar gebeurt per saldo bijzonder weinig. De euro verliest 0,01% en noteert op 1,0950. Goud mag +0,3% bijschrijven en blijft nog altijd boven de $2000-grens. Zilver stijgt gezellig mee en noteert op $23,23. Zilver komt bovendien al ruim drie jaar amper van z'n plek. Sinds juli 2020 beweegt zilver enkel tussen de top op $27,90 (mei 2021) en bodem op $18,24 (augustus 2022). Het is vooralsnog wachten op een uitbraak, om maar even in de TA-sfeer te komen. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 4,4%, ondanks lage handelsvolumes en een windstil Wall Street. Bitcoin moet 0,2% inleveren en noteert op $42.382. De olieprijs neemt gas terug (-0,5%).

Opmerkelijk is wel dat het prijsverschil tussen een vat Brent en WTI-olie inmiddels bijna $6 is. Voor de actieve handelaren onder ons: wie durft er WTI te laden om te arbitreren (het profiteren van prijsverschillen tussen verschillende markten of instrumenten) in de Brent-wereld? Voor wie dus nog nog een gecompliceerde, olie-gerelateerde side-hustle zoekt.

Our medium-term Brent OIL model has recently been back on BUY (see chart) and net LONG oil positioning has unwound significantly in recent weeks.



Het Damrak

ABN Amro (+1,1%) wordt door Deutsche Bank als aantrekkelijke overnamekandidaat gezien. Zeker nu de Nederlandse staat geen meerderheid van de aandelen meer bezit en dit belang verder afbouwt.

(+1,1%) wordt door Deutsche Bank als aantrekkelijke overnamekandidaat gezien. Zeker nu de Nederlandse staat geen meerderheid van de aandelen meer bezit en dit belang verder afbouwt. Betalingsverwerker Adyen (-0,2%) koerst lager, ondanks een koopaanbeveling van de Britse bank HSBC.

(-0,2%) koerst lager, ondanks een koopaanbeveling van de Britse bank HSBC. ArcelorMittal (+0,2%) en de Franse overheid steken €1,8 miljard in het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen bij de grote staalfabriek van het concern in Duinkerke.

(+0,2%) en de Franse overheid steken €1,8 miljard in het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen bij de grote staalfabriek van het concern in Duinkerke. AkzoNobel (-0,8%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van Berenberg. Het koopadvies blijft van kracht.

(-0,8%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van Berenberg. Het koopadvies blijft van kracht. UMG (-0,1%) neemt een adempauze na de koerssprong van vorige week. Het concern zag het marktaandeel in de VS verbeteren en snijdt in de personeelskosten door honderden banen te willen schrappen.

(-0,1%) neemt een adempauze na de koerssprong van vorige week. Het concern zag het marktaandeel in de VS verbeteren en snijdt in de personeelskosten door honderden banen te willen schrappen. Philips (+0,02%) krijgt een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het verkoopadvies blijft vooralsnog staan.

(+0,02%) krijgt een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het verkoopadvies blijft vooralsnog staan. Fastned (+1,1%) wint in aanloop op zijn trading update.

(+1,1%) wint in aanloop op zijn trading update. Just Eat Takeaway (-8,3%), later deze week aan de beurt, wekt minder enthousiasme bij beleggers.

(-8,3%), later deze week aan de beurt, wekt minder enthousiasme bij beleggers. Laadpaalspecialist Alfen (+0,2%) is net als sectorgenoot Fastned goed in vorm vandaag.

(+0,2%) is net als sectorgenoot Fastned goed in vorm vandaag. TomTom (-4,2%) is gevoelig voor de stijgende rente en maakt pas op de plaats na de koersstijging van vorige week.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

AkzoNobel: naar €83 van €86 en kopen - Berenberg

ASR: naar €56 van €53 en kopen - Goldman Sachs

ArcelorMittal: naar €27 van €26 en houden - Barclays

Philips: naar €17 van €15 en verkopen - Deutsche Bank

JDE Peet's: naar €25 van €28 en houden - Deutsche Bank

Stellantis: naar €22 van €20,50 en kopen - UBS

Agenda: dinsdag 16 januari

07:00 Fastned - trading update 4e kwartaal 2023

08:00 Duitse inflatie definitief (december)

11:05 Economisch Sentiment - Duitsland

13:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

13:00 Morgan Stanley Q4-cijfers

14:30 Empire State Index - januari (VS)

En dan nog even dit

In Nederland gaat gelukkig alleen de temperatuur onder nul

Over mondiale impact gesproken...

Succes uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.. toch?

Historically whenever Bitcoin broke the Ichimoku cloud on the monthly timeframe a massive bull market always followed



