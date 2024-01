Van mascotte op de beursvloer naar succesvolle producer: vijfde seizoen Bulls & Bears gaat weer van start

‘Je staat in de weg, lul!’, waren de eerste woorden die Pim Bertens hoorde toen hij als 15-jarige de beursvloer betrad. Hij was het groentje, die jonge Brabander met een zachte g.

Nu, flink wat jaren en een dikke huid later, is hij producer én expert bij Bulls & Bears: het tv-programma waarin deskundigen, onder leiding van presentator Gerben van Driel, discussiëren over koersen, waarderingen en alles wat met de financiële markten te maken heeft.

Humor

“Het begon als een idee tijdens de coronapandemie, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een goed lopend tv-programma”, vertelt Bertens vanuit zijn vakantiehuis in Portugal. Bulls & Bears heeft iedere week zo’n 250.000 kijkers en start 10 januari met alweer een vijfde seizoen.

“We houden het luchtig maar er zit ook humor in, dat is belangrijk voor het kijkplezier. We willen voorkomen dat we er enkel een balans bij pakken en de cijfers vergelijken. Natuurlijk doen we dat wel, maar daarbij spelen we ook graag in op actualiteiten.”

Dat deed het programma bijvoorbeeld tijdens het WK herenvoetbal, toen econoom Corné van Zeijl te gast was. “Hij ging de aandelen Adidas en Nike met elkaar vergelijken, omdat die tegenover elkaar stonden in de finale. Dat soort dingen zijn mooi om op in te haken en leveren leuke reacties op.”

Dit seizoen heeft het programma een line-up met namen als Peter Siks (Saxo Bank), Martijn Rozemuller (CEO VanEck Europa), Corné van Zeijl (Cardano) en technisch analist Bas Heijink (ING). Bertens: “Wat mooi is, is dat ze allemaal verschillende visies hebben en afwisselend op de korte en lange termijn inspelen. Dat zorgt voor een goed evenwicht en een beetje spice."

"Ze dagen elkaar soms uit, wat de kijker helpt om zelf over hun uiteenlopende inzichten na te denken. Dat is toch ook je doel met zo’n uitzending.”

Mascotte

Zelf had hij in zijn jongere jaren genoten van een dergelijk tv-programma, maar dat bestond toen nog niet. Bertens: “Al sinds ik elf jaar was, ben ik geïnteresseerd is aandelen. Wat mij vooral intrigeerde waren de koersenpagina in de krant, daarom las ik al vroeg het Financieele Dagblad.”

Pim Bertens tijdens een uitzending van Bulls & Bears

Van zijn vijftiende tot zijn achttiende was hij naar eigen zeggen de ‘mascotte’ bij Amsterdam Option Traders (AOT). “Ik liep rond op de beursvloer tussen alle handelaren. Dat was voor mij alsof ik ballenjongen mocht zijn bij Ajax. Ik heb daar veel van geleerd en heb een aantal jaar later met wat partners BinckBank opgericht. Inmiddels ben ik daar geen eigenaar meer van en ben ik bezig met andere dingen, zoals het produceren van Bulls & Bears.”

Maar wat is een goede beleggingsshow zonder een goede presentator? Voor die rol is Van Driel geknipt, vindt Bertens. “Ik denk dat het heel goed is om een presentator te hebben die zelf niet op de stoel van de analist wil gaan zitten. Daarom is Gerben ook erg geschikt. Het is handig als de presentator dezelfde vragen heeft als de kijker.”

Zelf had Van Driel de tv-wereld begin 2019 achter zich gelaten toen Bertens hem vroeg om mee te werken aan het tv-programma. Van Driel: “Toen alles plat lag vanwege corona was ik al enige tijd gestopt met televisie maken. Dat was ook voor de toekomst het plan, totdat ik merkte dat Pim het helemaal voor zich zag met mij in de rol van presentator. Dat haalde mij toch over de streep.”

Apenrots

Als afgestudeerd bedrijfskundige en zoon van een accountant was het niet meer dan logisch dat Van Driel na zijn afstuderen ook “die grote apenrots” zou gaan beklimmen, legt hij uit. “Ik ben zelf wat creatiever, dus wat Pim gedaan heeft – op de beursvloer staan – zou ik zelf nooit gekund hebben. Dat haantjesgedrag is niets voor mij, daarom ging ik de media-industrie in. Ik heb eerlijk gezegd ook niet echt dat ‘beleggers-gen’ wat hij wel heeft. Het voordeel daarvan is dat je niet te veel risico neemt met je beleggingen, maar het nadeel is ook dat je geen grote klappers maakt.”

Presentator Gerben van Driel houdt niet van haantjesgedrag

Hijzelf kent Bertens als iemand die niet vies is van een ritje of een kans op de financiële markten, al is hij naar zijn zeggen ook een defensief handelaar. “Zijn vermogen hoeft niet maal twee, maar ook niet gedeeld door twee”, zegt Van Driel lachend. “Dat maakt het ook leuk: het fenomeen beleggen is niet altijd zwart-wit. En met de uitzendingen die wij maken proberen we die verschillende perspectieven in beeld te krijgen. Enerzijds willen we entertainen en informeren, anderzijds willen we ook mensen zelf aan het denken zetten.”

In de aftrap van het nieuwe seizoen zal zowel terug- als vooruitgeblikt worden. Ook laten analisten zich uit over het komende kwartaal. Van Driel: “Vorig jaar hadden we een rubriek genaamd ‘Wie van de drie’, waarin het ging over aandelen in Europa, de VS en China. Dat soort dingen zijn leuk om mee vooruit te blikken, vind ik.” Bertens moet lachen. “Misschien moeten we het daar in de eerste aflevering ook over hebben. Al weet ik niet meer wat ik zelf heb gezegd.”

AI en de Magnificent Seven

Daarnaast AI komt uitgebreid aan bod, beloven beiden heren. “Artificial Intelligence was natuurlijk dé hit van 2023. Je ziet dat er experts zijn die denken dat die trend nog wel even door zal zetten, maar er zijn ook kenners die zich afvragen of dat wel stand gaat houden”, aldus Van Driel.

“Ook de Magnificent Seven gaan we bespreken”, vult Bertens aan. “Hun weging in de markt lijkt nu te zwaar te gaan worden, dat zie je bijvoorbeeld in de MSCI World Wide ETF. Je belegt dan voor 70% in Amerika en misschien wel voor bijna 50% in tech. Hoe je met die zeven hoog gewaardeerde aandelen om moet gaan, vraagt Gerben binnenkort aan onze gasten.”

De komende drie maanden zijn de uitzendingen iedere woensdag om 13:00 uur live te bekijken via onze website. De eerste tv-uitzending is vrijdag om 15.10 uur op SBS6, met herhalingen op zaterdag en zondag. Bertens: “We hebben ook iedere week een prijsvraag waaraan kijkers mee kunnen doen. Door te e-mailen naar voorspelling@bullsandbears.tv kunnen ze mooie prijzen winnen, zoals een IEX premium pakket." Ook zijn de afleveringen dit jaar als podcast te beluisteren via onder ander Spotify.

"We zijn benieuwd wat dit vijfde seizoen ons weer te brengen heeft. Mede door onze partners hebben we al zoveel seizoenen kunnen maken, daar zijn we hen dankbaar voor. VanEck in het bijzonder, want Martijn Rozemuller schuift al vanaf het eerste seizoen getrouw aan. Zonder hun medewerking zou het programma niet zijn wat het nu is. Ook deze afleveringen zal dat veel goeds opleveren."

Heb je een vraag aan een van de analisten of experts van het nieuwe seizoen van Bulls & Bears? Stuur deze in via kijkersvraag@bullsandbears.tv!