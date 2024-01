Fed-notulen boden te weinig brandstof voor de bulls

Wall Street

Beleggers in de VS toonden zich voor de tweede dag op rij terughoudend. Wall Street startte in de min en bleef ook de gehele handelssessie op verlies staan. Niet direct een droomstart van het nieuwe jaar.

De Fed-notulen verschaften per saldo weinig nieuwe inzichten. De consensus was het er wel over eens dat de rente gepiekt heeft, maar een concrete discussie over wanneer de eerste renteverlaging opportuun wordt, werd niet gevoerd. Wel gold dat het 'passend' is dat de rente eind dit jaar lager zal zijn dan nu het geval is. Wat weinig munitie voor de bulls per saldo.

Tesla (- 4,0%) was uit de gratie, ondanks dat het concern zijn jaarproductiedoelstelling wel, zij het nipt, heeft behaald. Verder lagen de chippers er wat zwakjes bij en dagwinnaar van afgelopen dinsdag Moderna (- 3,5%) moest een deel van de winst gisteravond weer inleveren.

De kleur op Wall Street gisteren was rood. De Dow Jones leverde 0.75% in, de S&P 500 verloor 0,8% en de technologiezware Nasdaq daalde met 1,2%.

De indicatoren:

Europese futures neigen lichtgroen

Azië noteerde vannaxcht lager

VIX bezig aan een opmars, maar niveau blijft laag

Amerikaanse dollar wint verder terrein versus de euro

Tienjaarsrente VS daalt tot 3,9%

Goud noteert wat lager op $2.047

Olie loopt stevig op als gevolg van spanningen in Midden Oosten

Crypto onder druk op $43k

De AEX opent waarschijnlijk licht hoger.

Beleggers kunnen zich opnieuw opmaken voor een rondje inkoopmanagersindexen, ditmaal van de dienstensector. Die zullen beter zijn dan de eeerder deze week gepubliceerde cijfers van de industrie, maar we zijn toch even benieuwd hoe goed de dienstensector in de eurozone zich weet te houden.

Verder komt vroege vogel Sligro met zijn omzetcijfers naar buiten en tja, inflatiecijfers uit Duitsland: of dat nog tot veel beroering zal leiden, vermoedelijk niet (meer).

De omzetcijfers van Sligro lijken op het eerste gezicht niet slecht, al valt België wat tegen. Later meer van de Beleggersdesk:



Bron: Sligro

De agenda

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Chi)

07:30 Sligro - Omzetcijfers vierde kwartaal

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (VK)

14:00 Inflatie - December vlpg (Dld)

14:15 Banenrapport ADP - December (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Overschot aan olie zet energieaandelen onder druk in de VS:

Wall Street is souring on energy stocks as analysts expect abundant oil supplies will keep heightened geopolitical tensions from spurring a significant rally in crude prices

Overheidsschuld VS loopt steeds verder op:

US National Debt as % of GDP...

1980: 31%

1985: 40%

1990: 52%

1995: 65%

2000: 58%

2005: 61%

2010: 87%

2015: 101%

Today: 123% https://t.co/pwq1GcHN3v — Charlie Bilello (@charliebilello) January 3, 2024

En anders geeft deze grafiek het VS-schuldenprobleem goed weer:

US debt eclipses $34tn for first time roughly three months after the debt first hit $33tn.

Enthousiasme op Wall Street voor Amazon neemt daarentegen wel toe:

How Amazon Stock Can Keep Rising. Analysts See Multiple Opportunities.

Arbeidsmarkt VS koelt langzaam verder af: