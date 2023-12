Hugo de Jonge wint Douche van Koets 2023

Sinterklaas is net een paar dagen weg, maar ik heb nog iets uit te delen: de vijftiende Douche van Koets. Zoals ieder jaar heb ik weer tal van nominaties gekregen van lezers.

Vorig jaar was er flink wat commotie vanwege mijn uitreiking.In overleg met IEX is besloten dat mijn douche van Koets gerelateerd is aan de financiële branche.

Reacties van lezers

Het was moeilijk kiezen, maar ik heb er drie reacties uitgepikt.

Lezer 1:

1: De overheid en in het bijzonder de Linkse politici zoals Klaver die alle grote bedrijven uit Nederland wegjagen en daarmee veel inkomsten en werkgelegenheid. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler dit wanbeleid.

2: De overheid vanwege het slechte, trage beleid omtrent vermogensrendementsheffing.

3: Het ministerie van financiën vanwege het slechte begrotingsbeleid de afgelopen jaren: een begroting maken met scenario's eeuwig 0% rente en geen hogere rente scenario maken.

Lezer 2:

1: Verzekeraars die jarenlang doen over letselschade afhandeling (en de richtlijnen van de letselschade raad niet naleven)

2: Gemeenten en de overheid omdat ze in november 2022 de energietoeslag 2023 vermeldden. Veel gemeenten hebben nog geen formulier op hun website staan om de energietoeslag 2023 aan te kunnen vragen.

3: de AFM die de verzekeraars controleert.

Lezer 3:

1: de ANWB, zeer slechte bereikbaarheid.

2: Omtzigt, niet open genoegen met betrekking tot premier-aanstelling.

3: Belasting; gehannes in / met box 3.

De top 3 van Koets

Zoals gewoonlijk blijft mijn top 3 beperkt tot Nederland. Er is in 2022 weer veel gebeurd.

Mijn top 3 is:

3: Staatssecretaris van Financiën

Op 6 januari 2023 kon u in mijn blog lezen dat de Staatssecretaris een foutje had gemaakt. Op Prinsjesdag kwam het bericht dat het foutje met terugwerkende kracht wordt rechtgezet.

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024

Met ingang van 1 januari 2022 is een aantal wetswijzigingen binnen de eigenwoningregeling in werking getreden op onder andere het terrein van gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners met een eigen woning verleden. Dit om onbedoelde renteaftrekbeperkingen te voorkomen. Met de voorgestelde wetswijziging wordt geregeld dat ook in situatie dat eerst een nieuwe gezamenlijke eigen woning wordt gekocht en daarna de eigen woning met een aflossingsstand van één van de partners wordt verkocht, de aflossingsstand op gezamenlijk niveau kan worden ingezet tot tenminste het bedrag van het aandeel in de schuld van de partner met de betreffende aflossingsstand. De aanpassing werkt terug tot en met 1 januari 2022.

2: NRVT

In mijn blog kon u lezen dat NRVT zijn leden (taxateurs) gaat aanpakken die nog meewerken aan de Desktop Taxatie®. Deze leden / taxateurs betalen jaarlijks een paar duizend euro aan de NRVT en worden nu voor het Tuchtcollege geroepen omdat zij de Desktop Taxatie® verwerken. Taxateurs hoeven niet aangesloten te zijn bij de NRVT. Echter zonder NRVT-aansluiting, wordt een volledig taxatierapport van deze taxateurs niet geaccepteerd volgens de NHG-normen. Het wordt daarom tijd dat NHG zijn normen aanpast zodat een taxateur niet hoeft te zijn aangesloten bij de NRVT.

1: Minister de Jonge (Kabinet)

Al jaren wordt er geklaagd over de huizenmarkt. Vooral starters zijn de dupe. Zij hebben het steeds moeilijker om nog een woning te kunnen kopen. Minister Hugo de Jonge had een mooi plan om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen de komende 10 jaar. In totaal dus 1 miljoen woningen. Helaas is dit aantal dit jaar (2023) al flink minder, waardoor de schaarste groot blijft.

Minister de Jonge kwam dit jaar met een opmerkelijk voorstel voor een nieuwe Huisvestingswet. In zijn plannen mag een koopwoning niet meer aan iedereen verkocht worden. Het gaat hierbij dan over koopwoningen tot 355.000 euro. Dit voorstel moet de lage inkomens helpen om ook aan een koopwoning te komen. Iedere gemeente gaat bepalen aan wie een woning verkocht mag worden. U begrijpt dat dit voorstel direct in de prullenbak is gedeponeerd omdat het aan alle kanten rammelt, zie hieronder een simpel voorbeeld.

Twee starters kopen een woning voor 300.000 euro. Na een paar jaar wordt de woning verkocht. De verkopende makelaar verwacht dat de woning rond de 350.000 euro gaat opleveren. Als de woning te koop wordt gezet voor 355.000 of minder dan mag de woning alleen aan kopers verkocht worden met een laag / midden inkomen. De vraag is natuurlijk wie dit inkomen gaat controleren. Wat wordt de inkomensgrens? Moeten de kopers die de woning willen kopen een werkgeversverklaring overleggen of is een loonstrook voldoende?

Het is natuurlijk ook mogelijk de woning te koop te zetten voor 360.000 euro. Wordt deze 360.000 euro nog gecontroleerd door de gemeente?

Het is triest dat niemand in Den Haag de afgelopen jaren een goed uitvoerend woonplan heeft kunnen bedenken waar alle partijen tevreden mee zijn. De nieuwbouwwoningen die nu worden gebouwd zijn te duur of in de koopovereenkomst staan te veel onduidelijkheden waardoor huizenbezitters geen nieuwbouw meer willen kopen. Het gevolg is wel dat steeds meer jongeren langer thuis moeten blijven wonen. Mensen nog samen wonen die al gescheiden zijn. Ouderen die niet willen verhuizen omdat er geen geschikte appartementen voor hen zijn.

De voorgangers

Dit was het veertiende jaar van de Douche van Koets. Dit waren de genomineerden en winnaars (bold) in de voorgaande jaren:

In 2009 was de Autoriteit Financiële Markten de gelukkige ontvanger.

de gelukkige ontvanger. In 2010 nam minister Jan Kees de Jager de Douche over.

In 2011 was het de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die de Douche won, tweede en derde waren minister De Jager en de Rabobank.

In 2012 won minister-president Mark Rutte met een flinke voorsprong van staatssecretaris Frans Weekers, Klaas Knot en Gerrit Zalm.

In 2013 was het de Rabobank die de prijs in ontvangst mocht nemen. De andere genomineerden waren Stef Blok, de VVD en de PvdA.

In 2014 was NHG nummer één, gevolgd door minister Jeroen Dijsselbloem op nummer twee en Argenta op nummer drie.

In 2015 waren PvdA en VVD samen de winnaars, de banken in het algemeen waren nummer twee en het Nibud derde.

In 2016 won de Kennisgroep Verzekeringsproducten , was de Rabobank tweede en het Kifid nummer drie.

In 2017 waren de makelaars de winnaar en minister Wiebes en de banken de nummers twee en drie.

In 2018 was de ING de winnaar. Minister-president Rutte werd tweede en staatssecretaris Menno Snel derde.

In 2019 won het kabinet de Douche van Koets. De opleidingsinstituten waren nummer twee en de taxateurs/makelaars nummer drie.

In 2020 was de Belastingdienst de winnaar. Toen waren de makelaars tweede en het kabinet kwam op plaats drie.

In 2021 wonnen de makelaarsopnieuw. DNB was nummer twee en het kabinet kwam op drie.