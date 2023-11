De AEX heeft er deze maand een fraaie winst van ruim 6% uit weten te slepen

Beleggers hebben opnieuw een rustige, maar per saldo wel licht stijgende beursweek achter de rug. De AEX heeft er toch weer ruim een procentje bij weten te sprokkelen op weekbasis. Dat lijkt niet veel, maar op jaarbasis enz...

Interessant in dat verband is de constatering in de VS van BofA - kort voor grootbank Bank of America - dat beleggers in de VS recent weer flink wat geld in aandelen steken: zo'n $40 miljard in de afgelopen twee weken volgens de bank.

Dat is de grootste toename van de afgelopen twee jaar en Amerikaanse beleggers lijken hiermee nadrukkelijk voor te sorteren op renteverlagingen in 2024. Dat leidde - voor de S&P 500 althans - tot een van de beste novembermaanden ooit:

En om het plaatje nog even wat completer te maken: money market funds trokken per saldo $1.200 miljard aan spaargeld aan - dit jaar - dankzij de gestegen rente, tegen $143 miljard in aandelenfondsen, terwijl de obligatiefondsen per saldo kapitaal zagen verdwijnen.

Dat is de grootste toename van de afgelopen twee jaar en Amerikaanse beleggers lijken hiermee nadrukkelijk voor te sorteren op renteverlagingen in 2024. Ter vergelijking: onze eigen AEX is zonder al teveel koersspektakel sinds 1 november toch ook met ruim 6% gestegen.

Damrak

Dan over naar het Damrak dat er opnieuw een winstje bij wist te sprokkelen. Het sentiment was overwegend positief, met een Adyen dat na een korte adempauze zijn indrukwekkende koersrally sinds de business update meer kracht weet te geven, OCI dat vooralsnog weet te voorkomen onder de €20 te zakken en bij de wat kleinere fondsen enig koersherstel voor het veelgeplaagde Accsys.

Beleggers op zoek naar meer actie konden daarvoor terecht op de lokale markt waar een ongevraagd niet-bindend bod werd gedaan op Marel van omgerekend zo'n €3,15 per aandeel.

Het Amerikaanse John Bean biedt zo op het eerste gezicht een leuke premie, maar wil een en ander hoofdzakelijk met eigen aandelen betalen en voor beleggers van het eerste uur een teleurstellend bod, want dit ligt ruim onder de toenmalige IPO-koers van €3,70.

De AEX sloot de week af met een dagwinst van ruim 0,4% om af te sluiten op een stand van 765,66 punten.

Top drie stijgers/dalers

Bron: IEX.nl

ASML

Dat ASML een van de sterkste concurrentieposities ter wereld heeft, is bij beleggers algemeen bekend. Maar alle bedrijven hebben natuurlijk te maken met specifieke bedreigingen - los van de risico's die voor elk bedrijf gelden en die variëren van een recessie tot de derde wereldoorlog. Hier liggen de risico's bij ASML:

De belangrijkste risicos voor ASML IEX Premium https://t.co/38A9nEV0ng via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 24, 2023

HAL Holding

HAL heeft in de kwartaalupdate bekendgemaakt te zullen verhuizen naar Nederland én het dividendbeleid te gaan veranderen.

De nettovermogenswaarde van HAL was op 30 september €13,7 miljard. Per aandeel komt dat neer op €151,44. Dat is een bescheiden stijging ten opzichte van de waarde in het halfjaarrapport: toen was de nettovermogenswaarde €13,5 miljard, €149,72 per aandeel. Interessant of niet, u leest het hier:

Nettovermogenswaarde niet veel veranderd IEX Premium https://t.co/wM79veQcwM via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 24, 2023

China

Het wonder van de Chinese economie waarbij de groei vrijwel consequent boven de 6% lag en soms zelfs rond de 10% uitkwam, is niet meer. Een flinke trendbreuk met het verleden.

De vraag is of het de Chinese machtshebbers lukt de economie weer op het juiste spoor te krijgen, iets waar de westerse wereld overigens ook naar snakt. Dat wordt een lastig verhaal volgens experts:

China krijgt zn oude kracht niet terug IEX Premium https://t.co/EEXZ698KfD via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 24, 2023

Oliemarkt

Handelaren zijn bijzonder opportunistisch ingesteld: vorige maand werd nog massaal gespeculeerd op een verdere stijging van de olieprijs, inmiddels wordt juist - en vrij massaal - ingezet op een lagere olieprijs.

De Beleggersdesk constateert dat handelaren hiermee een behoorlijk risico lopen. Hoe dat precies zit, leest u in een bijdrage van de Beleggersdesk bij IEX Premium:

Speculerende handelaren spelen met vuur IEX Premium https://t.co/6fYnKJ3aZT via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 24, 2023

Podcast

De beleggersweek kan maar op een gepaste wijze worden afgesloten en dat is natuurlijk met de IEX BeleggersPodCast. En hoewel het een wat rommelige week was, met slechts beperkte impulsen vanuit Wall Street, viel er genoeg te beleven. Deze week onder meer Nvidia, Microsoft, Bayer, de olieprijs en de rente:

Black Friday Nvidia Triple As Microsoft IEXnl https://t.co/nymUNv7zcF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 24, 2023

Wall Street

In de VS is Wall Street weliswaar geopend, maar slechts een halve dag open. Een dag ook waar veel partijen geen gebruik van maken, maar liever opteren voor een lang weekend: gisteren waren de beurzen in verband met Thanksgiving immers gesloten.

De handel kwam wat moeizaam op gang en de opening was verdeeld. De Amerikaanse pmi viel tegen/mee, afhankelijk van of er naar respectievelijk de industriële, danwel de dienstensector werd gekeken.

Toch wel enkele opvallende koersbewegingen. Allereerst iRobot (+ 33%): volgens Reuters mag Amazon (- 1%) de stofzuigmaker alsnog overnemen. Nvidia (- 1%) kampt ondertussen met enig uitstel van de uitrol van een Chinese chip.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones op een plusje van 0,3%, de S&P 500 noteerde vlak terwijl de Nasdaq 0,2% moest inleveren.

Rentes

Weinig renteactie in de eurozone, maar zowel in het VK als de VS kwamen er aardig wat basispunten bij.

Tienjaarsrente Nederland 2,98% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,65% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,20% (plus 2 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,39% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente VS 4,48% (plus 6 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,35% (plus 10 basispunten)

Brede markt

Echt heel spannend wil het op de brede markt maar niet worden, zo lijkt het wel. De koersuitslagen zijn beperkt, voor langetermijnbeleggers prima, voor handelaren en fondsen als Flow Traders en Virtue Financial is het echter op een houtje bijten.

De VIX is en blijft in diepe winterslaap rond een stand van slechts 13, goud doet opnieuw een dappere poging door de $2.000 te breken, de olieprijs kruipt wat omhoog en bitcoin stijgt weer wat verder. Ook de euro/dollar komt amper van zijn plek en daar moeten beleggers het mee doen.



Het Damrak

ABN AMRO (+ 1,4%) is voor veel retailbeleggers én de Nederlandse overheid een flinke - papieren - verliespost. Een reële waardeberekening valt hier te lezen .

(+ 1,4%) is voor veel retailbeleggers én de Nederlandse overheid een flinke - papieren - verliespost. Een reële waardeberekening . Adyen (+ 1,7%) kreeg een flink hoger koersdoel van een Amerikaanse zakenbank dat zijn effect niet miste. Prima voor Premium leden .

(+ 1,7%) kreeg een flink hoger koersdoel van een Amerikaanse zakenbank dat zijn effect niet miste. . Ahold (+ 0,4%) werd getrakteerd op een wat lager koersdoel van een Britse zakenbank die nog wat meer slecht nieuws uit de VS verwacht voor het supermarktconcern.

(+ 0,4%) werd getrakteerd op een wat lager koersdoel van een Britse zakenbank die nog wat meer slecht nieuws uit de VS verwacht voor het supermarktconcern. Randstad (+ 1,3%) lijkt koersmatig weinig last te ondervinden van recessiesignalen in zowel de eurozone als de VS.

(+ 1,3%) lijkt koersmatig weinig last te ondervinden van recessiesignalen in zowel de eurozone als de VS. Allfunds (+ 0,7%) hoort ook thuis in de categorie overnamekandidaten, net als het wat lager vermelde Brunel en Marel.

(+ 0,7%) hoort ook thuis in de categorie overnamekandidaten, net als het wat lager vermelde Brunel en Marel. Just Eat Takeaway (+ 0,7%) kreeg fanmail en een koersdoel van omgerekend ruim €25 van een Zwitserse grootbank.

(+ 0,7%) kreeg fanmail en een koersdoel van omgerekend ruim €25 van een Zwitserse grootbank. OCI (+ 2,9%) presteert bedrijfs- en koersmatig zwak, vandaag overigens uitgezonderd, maar het management aast wel op waardecreatie en een beurs-exit sluit de IEX Beleggersdesk niet uit .

(+ 2,9%) presteert bedrijfs- en koersmatig zwak, vandaag overigens uitgezonderd, maar het management aast wel op waardecreatie en . SBMO (+ 1,8%) behoort tot een relatief lang rijtje laag gewaardeerde midkapfondsen, maar er loopt wel nog steeds een corruptieonderzoek naar het concern.

(+ 1,8%) behoort tot een relatief lang rijtje laag gewaardeerde midkapfondsen, maar er loopt wel nog steeds een corruptieonderzoek naar het concern. Accsys (+ 2,0%) veert weer wat op nu de financiële positie weer wat is verbeterd dankzij een beperkte emissie en wat overige herfinanciering.

(+ 2,0%) veert weer wat op nu de financiële positie weer wat is verbeterd dankzij een beperkte emissie en wat overige herfinanciering. Avantium (- 1,2%) lijkt het slachtoffer van winstnemingen, nadat het fonds eerder deze week hard is opgelopen. Advies aan beleggers: eerst grondig inlezen .

(- 1,2%) lijkt het slachtoffer van winstnemingen, nadat het fonds eerder deze week hard is opgelopen. Advies aan beleggers: . Brunel (+ 1,5%) is van de favorietenlijst van een grootbank verdwenen, maar blijft wel koopwaardig met koersdoel €16. De detacheerder houdt op 28 november zijn Capital Markets Day. Wel of geen verhoging van de doelstellingen? Dat hangt ervan af wie u het vraagt: ING (niet), IEX Beleggersdesk (wel).

(+ 1,5%) is van de favorietenlijst van een grootbank verdwenen, maar blijft wel koopwaardig met koersdoel €16. De detacheerder houdt op 28 november zijn Capital Markets Day. Wel of geen verhoging van de doelstellingen? Dat hangt ervan af wie u het vraagt: ING (niet), IEX Beleggersdesk (wel). Op de lokale markt is er overnamebelangstelling voor Marel (+ 21,7%), een niet-bindend bod van €3,15 grotendeels te betalen in aandelen van bieder John Bean.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 27 november

16:00 Nieuwe woningverkopen - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Wat vertraging bij Nvidia

Nvidia told customers in China it is delaying the launch of a new artificial intelligence chip it designed to comply with US export rules until the first quarter of next year, sources said https://t.co/ACZMLI3n2y pic.twitter.com/6iQYZQqQG6 — Reuters (@Reuters) November 24, 2023

Wall Street blijft 'the place to be' voor beleggers

Wist u dat Nederland in de top 10 van de wegingen in de Wereld aandelen index staat?

NB US 68,5%, iets waar u op moet letten. pic.twitter.com/8wyB0Dwolo — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 24, 2023

Echt ongekend wat er in Duitsland gebeurt...!

From Breakingviews - German budget crisis will haunt economy for years https://t.co/Zb3gbq9uw6 https://t.co/Zb3gbq9uw6 — Reuters (@Reuters) November 24, 2023

Moeten beleggers nu al vooruitlopen op renteverlagingen in 2024?

Buy stocks ahead of 2024 rate cuts, because once they start it’s less great, says strategist https://t.co/yd4KLCRExq — MarketWatch (@MarketWatch) November 24, 2023

Een mogelijke, lichte meevaller voor de energierekening

The glut of LNG shipments in the Atlantic that pushes prices lower at the height of the heating season would be an advantage for Europe https://t.co/9sS9Cbvwim — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2023

Amerikaanse beleggers blijven ondertussen bullish

US equity funds see third weekly inflow on rate optimism https://t.co/IeYxzimIUb pic.twitter.com/QSORCsnqUa — Reuters (@Reuters) November 24, 2023

Money market funds hebben record hoeveelheid spaargeld aangetrokken

Money-market fund assets rose to a fresh all-time high, as both interest rates north of 5% and a Fed now possibly finished with hikes drove investors to park more cash https://t.co/aHvEDgJpqv — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2023

We ronden af met een altijd handig meest recent inflatieoverzicht

Goed weekend.