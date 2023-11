Afzwakkende banengroei VS goed nieuws voor de bulls

De financiële markten zijn sinds de start van november wat beter geluimd. Dit terwijl de conflicten in zowel de Oekraïne als rond Israël verre van opgelost zijn. Enige ontspanning op het rentefront, in combinatie met een redelijk positief verlopen cijferseizoen wegen momenteel echter zwaarder.

Zowel de Fed als ECB lijken niet langer geneigd te zijn de rente nog verder te verhogen, al houden beide voor de bühne uiteraard die optie wel open. De renteverhogingen beginnen nu echt pijn te doen in de reële economie en ook overheden worstelen met te hoog opgelopen staatsschulden en begrotingstekorten.

Beleggers vinden het wel prima en het jongste banenrapport uit de VS eerder vandaag viel niet tegen. En daarmee wordt bedoeld: het aantal banen viel wat lager uit dan verwacht en dat geldt in de huidige marktfase als goed nieuws:

US job growth moderated in October by more than expected and the unemployment rate rose to an almost two-year high https://t.co/PX1FmwrvXe — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2023

Damrak

Een nogal grillige handelsdag op het Damrak deze vrijdag, waarbij de Amsterdamse graadmeter schommelde tussen een leuke winst en een beperkt verlies. Het meevallende Amerikaanse banencijfer gaf de AEX weliswaar een impuls, maar dat bleek kortstondig van aard, deels als gevolg van koersdruk bij zwaargewicht Shell.

Desondanks zullen veel beleggers vandaag tevreden terugkijken op deze dag, mits groeiaandelen in portefeuille zitten. Fondsen als Adyen en Alfen kregen een aardige boost van de dalende rentes. Galapagos steeg ook fors, maar dat hing meer samen met de derdekwartaalcijfers die gisteren nabeurs bekend werden gemaakt.

Aan de verkeerde kant stonden onder andere detacheerder Brunel en Sif Holding, beide hebben last van de huidige turbulentie in de windenergiesector. Tegenvallers worden ook in de huidige beurs nog flink afgestraft.

Opvallend genoeg daalde ook Shell stevig, terwijl de derdekwartaalcijfers van gisteren juist positief werden ontvangen. De energieprijzen liggen weliswaar wat lager, maar niet dusdanig om een koersdaling van zo'n 3,8% te rechtvaardigen. Elk nadeel heeft zijn voordeel: dat betekent dat Shell goedkoper eigen aandelen kan inkopen.

De AEX sloot nagenoeg onveranderd op een stand van ruim 736 punten.

Top drie stijgers/dalers

Apple

Apple zag zijn omzet over het laatste kwartaal licht dalen als gevolg van lagere verkopen van iPad's en iMac's. Dankzij lucratieve diensteninkomsten steeg de winst echter wel.

De techgigant is druk bezig zijn exposure naar China te verminderen ten gunste van India. Heeft het aandeel beleggers op de huidige koers wat te bieden, of liggen er elders betere kansen:

Apple: sterke groei lucratieve diensten IEX Premium https://t.co/1IElH01tpc via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 3, 2023

Qualcomm

De jongste cijfers van Qualcomm maken duidelijk dat het alom verwachte herstel van de chipmarkt zich nog niet heeft aangediend. Echter, de eerste signalen dat het dal gepasseerd is, viel wel te destilleren uit de update van het Amerikaanse techbedrijf:

Qualcomm blijft van belang bij Apple IEX Premium https://t.co/N2B5gP08O2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 3, 2023

Brunel

De derde kwartaal update van Brunel viel niet in de smaak bij beleggers. Nu was er met de cijfers weinig mis, maar het concern ondervindt nu ook hinder van de huidige turbulentie bij de aanleg van windmolenparken. Ook loopt het vertraging op bij grote projecten in India en het Midden-Oosten, wat zorgde voor een negatieve koersreactie. Een nadere analyse van de IEX Beleggersdsesk:

Detacheerder Brunel heeft op korte termijn tegenwind IEX Premium https://t.co/uDXcH4Teyi via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 3, 2023

Adyen versus Block

Adyen en Block hebben tal van overeenkomsten: qua activiteiten en marktwaarde, maar ook qua koersontwikkeling. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht en rekenden beleggers op een aanhoudende groei van meer dan tien procent. Beide aandelen zijn echter op de beurs snoeihard onderuitgegaan. Wie krijgt de voorkeur:

Winst of verlies IEX Premium https://t.co/EbxafOfZeN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 3, 2023

Smartsheet

Smartsheet is de naam van een computerprogramma dat eruitziet als een spreadsheet. Daarmee kunnen ondernemingen projecten, werk dat ze onder handen hebben en bedrijfsprocessen beheren. Klinkt handig, maar vormt het daarmee ook een goede belegging? Het antwoord van de IEX Beleggersdesk vindt u hier:

Smartsheet: een slimme belegging IEX Premium https://t.co/lp2e4bE8N0 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 3, 2023

Eurocommercial Properties

Het gaat ondanks alle sombere geluiden over de vastgoedmarkten en consumentenbestedingen nog altijd goed met winkelbelegger Eurocommercial Properties (ECP).

Het fonds dat belegt in België (15%), Frankrijk (21%), Italië (44%) en Zweden (20%) had ook al eerder benadrukt in welvarende gebieden te zitten, waar de bestedingen op goed niveau blijven. Of beleggers wat te zoeken hebben bij het fonds, valt te lezen in een analyse van de IEX Beleggersdesk:

Retailbelegger Eurocommercial Properties verhoogt winstprognose IEX Premium https://t.co/U2CmV7xaUa via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 3, 2023

Podcast

Traditiegetrouw wordt de beursweek afgesloten met de IEX BeleggersPodcast. Het zonnetje lijkt weer wat te schijnen op het Damrak en het derdekwartaalcijferseizoen is in volle gang. Deze week onder andere: ING Groep, Shell, Apple, Beyond Meat en Nikola.

Wall Street

In de VS trokken beleggers zich (ook) op aan een verder afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt. Leuke koerswinsten alom, waarbij vooral de kleinere aandelen eindelijk weer eens konden opveren. De tienjaarsrente in de VS maakte dan ook een aardige tuimeling.

De cijfers van Apple (- 2%) gisteren nabeurs konden niet echt op applaus rekenen, maar dat gold niet voor Block (+ 12%), een Adyen-concurrent, die wel met aansprekende cijfers wist te komen.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones driekwart procent in de plus, de S&P 500 won ruim 1% en de Nasdaq steeg 1,25%;

Rentes

De basispunten vlogen eraf vandaag, zeker in Italië en de VS. Beleggers met een flink portie groeiaandelen in portefeuille zullen daar dankbaar voor zijn.

Tienjaarsrente Nederland 2,98% (min 7 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,65% (min 7 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,25% (min 7 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,45% (min 12 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,53% (min 14 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,34% (min 5 basispunten)

Brede markt

Uitbundig oogde de brede markt niet, een meevallend banencijfer in de VS ten spijt. Desondanks wel enkele interessante verschuivingen. Zo kalfde de VIX weer duidelijk af, stoeit de goudprijs opnieuw met de psychologische grens van $2.000 en verliest de Amerikaanse dollar terrein ten opzichte van de euro.

Het Damrak

Adyen (+ 6,4%) lijkt de smaak de afgelopen dagen weer te pakken te hebben, in aanloop naar een beleggersdag later deze maand

(+ 6,4%) lijkt de smaak de afgelopen dagen weer te pakken te hebben, in aanloop naar een beleggersdag later deze maand ING Groep (+ 4,0%) kon weer herstellen van de wat misplaatste negatieve koersreactie ( zie IEX Premium ) op de an sich nette Q3-cijfers van gisteren:

(+ 4,0%) kon weer herstellen van de wat misplaatste negatieve koersreactie ( ) op de an sich nette Q3-cijfers van gisteren: Prosus (+ 5,1%) steeg fors dankzij een koersstijging van Tencent in Azië

(+ 5,1%) steeg fors dankzij een koersstijging van Tencent in Azië Flow Traders (+ 1,9%) krabbelt koersmatig weer wat op, na vorige maand een all time low te hebben aangetikt

(+ 1,9%) krabbelt koersmatig weer wat op, na vorige maand een all time low te hebben aangetikt Galapagos (+ 7,8%) kwam gisteren nabeurs met een wat tegenvallend kwartaalbericht, maar beleggers lijken daar toch anders over te denken en focussen op hoopgevend nieuws rond de pijplijn

(+ 7,8%) kwam gisteren nabeurs met een wat tegenvallend kwartaalbericht, maar beleggers lijken daar toch anders over te denken en focussen op hoopgevend nieuws rond de pijplijn Just Eat Takeaway (+ 2,2%) ligt al enkele dagen gevraagd, allicht mede dankzij goede cijfers van Amerikaanse concurrent DoorDash en natuurlijk lagere rentes

(+ 2,2%) ligt al enkele dagen gevraagd, allicht mede dankzij goede cijfers van Amerikaanse concurrent DoorDash en natuurlijk lagere rentes Brunel (- 10,5%) kreeg een negatief onthaal op redelijke Q3-cijfers, de vooruitzichten voor de korte termijn zijn wat verslechterd. Een nadere analyse is bij IEX Premium te vinden

(- 10,5%) kreeg een negatief onthaal op redelijke Q3-cijfers, de vooruitzichten voor de korte termijn zijn wat verslechterd. Sif (- 7,0%) heeft net als Brunel te lijden onder problemen in de windenergiesector

(- 7,0%) heeft net als Brunel te lijden onder problemen in de windenergiesector Op de lokale markt maakte het verlaten van de laatste plek in de Eredivisie weinig indruk op de koers van Ajax (- 0,5%)

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 06 november

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Jap)

07:00 B&S Group - Cijfers derde kwartaal

07:00 PostNL - Cijfers derde kwartaal

08:00 Ryanair - Halfjaarcijfers (Ier)

08:00 Fabrieksorders - September (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (eur)

22:00 NXP - Cijfers derde kwartaal (NL)

En dan nog even dit

Gouden tijden containervervoer echt voorbij

Maersk to cut 10,000 jobs as shipping firm revenue slides https://t.co/orJZBN8vUP — MarketWatch (@MarketWatch) November 3, 2023

Duitse economie heeft het lastig

Good Morning from #Germany, where the export model is under pressure. Sep exports fell 2.4% MoM but because imports also fell by 1.7%, the trade surplus fell only slightly to €16.5bn from a revised €17.7bn in Aug. pic.twitter.com/5mOuoYTOus — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 3, 2023

Goed nieuws op het inflatievlak

World food price index falls in October -FAO https://t.co/zKws4OIsrQ pic.twitter.com/50m6iYDxkq — Reuters (@Reuters) November 3, 2023

Bank of America ziet een eindejaarsrally wel zitten

A year-end rally in US stocks is now expected, a BofA strategist said https://t.co/0plw3IxJkO — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2023

Obligaties weer te prefereren boven cash?

Bonds are set to beat cash over the next year as inflation cools and central banks end policy tightening, according to Goldman Sachs' head of asset allocation strategy https://t.co/zIgOhT1skJ — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2023

BMW presteert aardig goed

BMW geeft Duitse auto-industrie sprankeltje hoop https://t.co/pEcW8SZrLI — De Tijd (@tijd) November 3, 2023

Werkloosheidspercentage VS loopt langzaam op