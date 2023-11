IEX BeleggersPodcast: Code oranje voor ING

Het laatste kwartje hebben we gezien!

Dat concludeerde de beurs woensdagavond bij het Fed-rentebesluit en dat leverde donderdag een fraaie relief rally op. Fed-voorzitter Jerome Powell beloofde het nog niet, maar de markt prijsde wel onmiddellijk in dat de centrale banken klaar zijn met hun renteverhogingen.

Daar is 'ie weer, de correlatie tussen aandelen en rente. In deze IEXBeleggersPodcast nog een keer de uitleg van hoe dat zit - en of we weer meteen massaal kunnen instappen in de afgelopen jaren zo hard afgestrafte aandelen. Small- en midcaps, technologie, groeiaandelen en cyclische fondsen: ongetwijfeld lichten ook enkele van die namen soms al jaren rood op in uw portfolio.

Verder komen de volgende onderwerpen in de podcast aan bod:

Waarom daalde ING op zijn Q3-cijfers?

Shell kiest voor aandeleninkoop in plaats van grote overnames

Onze interpretatie van de cijfers van Apple

Turbo's met als gast Jean-Paul van Oudheusden

Belgische holdings

50 jaar Wolters Kluwer

Het debacle-Beyond Meat

Nikola en de knappe prestatie om in het derde kwartaal een negatieve omzet te boeken

Komt FTX-oprichter Sam Bankman Fried ooit nog vrij?

** Door een update is de podcast alleen in Spotify te beluisteren. Klik op de aflevering om de app te openen.