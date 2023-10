AEX Total Return-index op kruispunt

Bericht delen via:

Tijdens de kwartaalafsluiting afgelopen vrijdag leken de Europese beurzen wat te kunnen herstellen van de zwakke voorgaande periode. Uiteindelijk bleek de overtuiging nog wat te ontbreken en blijft het risico op grotere koersdalingen aanwezig.

De tijdelijke oplossing voor het schuldenplafond zou de markten wat rust kunnen geven, maar het is uiteraard de vraag in hoeverre dit invloed zal hebben op het sentiment. De historisch zwakke septembermaand is wel achter de rug en de traditioneel sterke beursmaanden staan voor de deur. Dit zou beleggers hoop kunnen geven op nog wat herstel de komende maanden.

AEX-index

Vandaag bekijk ik het technische plaatje van de Nederlandse beurs. Ik kijk hiervoor eens niet naar de AEX-index, maar naar de AEX Total Return-index. De AEX-index is een zogenaamde "prijsindex", wat betekent dat die alleen rekening houdt met de koersschommelingen van de in de index opgenomen aandelen.

De AEX Total Return-index daarentegen houdt niet alleen rekening met de koersschommelingen van de aandelen in de index, maar ook met de opbrengsten uit dividendbetalingen. De uitgekeerde dividenden worden opnieuw geïnvesteerd in de index.

Deze index geeft dus een vollediger beeld van het totale rendement dat een belegger zou behalen door te beleggen in de aandelen van de index, met medeneming van zowel de prijswijzigingen als de dividenden.

Lange uptrend intact

De AEX Total Return-index beweegt sinds 2009 in een mooie stijgende trend. Op de maandgrafiek hieronder is het patroon van hogere toppen en bodems, dat wijst op aanhoudende vraag, duidelijk te zien.

Vanaf medio 2021 is de index echter per saldo niet meer veel opgeschoten. Er is sprake van een consolidatiefase binnen de opgaande trend, waarin de toppen op gelijke hoogte zijn komen te liggen.

Vooralsnog is de technische schade zeer beperkt en blijft de positieve technische conditie intact zolang de stijgende fase wordt voortgezet. Een doorbraak door de weerstand rond 3.000 punten is wel nodig om de stijgende trend te hervatten.

Weerstand te zwaar

Op de weekgrafiek valt op dat de index duidelijk is afgeketst op de weerstand van de top van november 2021. De Total Return-index is uit de herstelfase gezakt en noteert momenteel rond haar 200-daags gemiddelde. Rond het huidige koersniveau liggen ook de oude toppen van medio 2022 die voor steun kunnen zorgen.

Zolang de index niet onder de oude toppen rond 2.700 punten zakt, is de technische schade te overzien. De index dient dan wel snel terug te keren boven haar 200-dagenlijn, wil die nog een nieuwe aanval op de weerstand in gaan zetten.

Wanneer de index duidelijk onder haar 200-dagenlijn blijft noteren en terugzakt onder de oude toppen, zal er ruimte vrijikomen voor een grotere daling richting de onderzijde van de vanaf 2009 stijgende trend rond 2.400 punten.

Correctieve fase nog intact

Op korte termijn oogt het technisch beeld van de AEX Total Return-index niet best. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. Onlangs heeft de index een nieuwe lagere koersbodem gevormd en nu lijkt het herstel weer te stranden op de dalende toppenlijn.

Vooralsnog is de index opgevangen in de steunzone rond 2.700 punten. De vorming van een nieuwe lagere top zal de dalende fase echter een impuls geven en de steunzone verder onder druk zetten.

Het technisch plaatje klaart pas op als de dalende toppenlijn wordt doorbroken en de index terugkeert boven de weerstand van de laatste top rond 2.870 punten.