Waarom het zo maar Peak Wall Street kan zijn

“We wouldn’t bet against the American consumer and we wouldn’t bet against American business and the American economy,” Oppenheimer Asset Management’s chief investment strategist John Stoltzfus told Bloomberg Television this week.

Eerlijk zeggen, wie heeft de VS nog nooit afgeschreven? De Sovjet Unie en Japan in de vorige en China in deze eeuw waren en zijn politieke en economische uitdagingen van formaat, maar tot nu toe weerstaat Amerika alles. De EU is dan geen politieke, maar wel een economische uitdager, maar breekt ook geen potten.

Dat er volgens Bloomberg geen alternatief is voor Amerikaanse aandelen, is wel op de actuele situatie van toepassing en is zeker niet fundamenteel en structureel. Beter gezegd: HSBC vindt dat. De Britse grootbank smeert u nu New York aan in plaats van de combinatie Londen, Frankfort, Parijs, Zurich en Amsterdam.

Techbedrijven

Dat is opmerkelijk, want het is bijna traditie en folklore op de beurs dat de financiële industrie ieder jaar weer wijst op dure Amerikaanse versus Europese en Aziatische en vooral Japanse aandelen. En zo kennen we die eeuwig eigenwijze Mr. Market weer: sinds we ons kunnen heugen doet Wall Street het beter dan de rest.



Kijk maar, of...?



En dan nu netjes, want zulke lange plaatjes moeten natuurlijk logaritmisch. U ziet het al aan deze langste herbelegde data die er uit LSEG Datastream te trekken zijn. Van 1970 tot 1995 was Amerika juist de notoire underperformer. Dat waren inderdaad de jaren van stagflatie, waarna technologie voor een ommekeer zorgde.

Signs of the times

Omgekeerd zijn het juist Japan, Duitsland en VK die sindsdien stagneerden. Te lang vastgehouden aan hun onvolprzen engineering en nooit echt technologie omarmd? Anno nu geldt dit zeker voor Duitsland. Misschien is het wel een double whammy, want Made in Germany is haar magie kwijt, en energie is structureel duurder.

De Amerikaanse beursgang donderdag van het Britse Arm is ook een sign of the times.

Arm is dan nog een van de wenige Europese top-technologiebedrijven, want zelfs het 100% raketwetenschapsvrije Duitse Birkenstock (ja, dat) zoekt het volgende maand aan de Amerikaanse beurs en laat Frankfort links liggen. Logisch met een Amerikaanse aandelenwaardering die letterlijk twee keer zo hoog is als de Duitse.

Het Chinarisico

Om China ook nog even mee te nemen, het is deze maand negen jaar geleden dat het boegbeeld van Chinese technologie ook naar de Nasdaq ging: Alibaba. Volgt u nog wat daar allemaal gebeurt?

Bruto totaalrendement sindsdien is -14% en hier is de vergelijking met het vlaggenschip van die beurs.



Jaja, hier is de logaritmische grafiek al:



Rustig slapen

Allemaal anedotisch en actueel, maar niet voor het eerst en zulke berichten jarenlang bij elkaar opgeteld komt er toch een rode draad uit. Het resultaat van dit alles? Nooit eerder deed Wall Street het zo veel beter en was het zo veel duurder dan de andere grote markten. Gelukkig is er voor ons euro-beleggers geen (te) groot dollarrisico.



Wat is de moraal van dit verhaal? Het kan goed zijn dat we Peak Wall Street beleven, want inderdaad zijn er nu maar weinig redenen te verzinnen waarom Europa en China het beter zouden gaan doen dan de VS. En dat kan precies de reden zijn dat het gebeurt. Wie zag ook de heropleving van de zogenaamde stranded assets olie en gas aankomen?

Of Griekse staatsobligaties, de beste belegging 2011-2020 ná de EU-crisis. Zo zijn er tal van voorbeelden. Dus slaap misschien nog een nachtje over uw Europese aandelen. Of denk aan een wereldindextracker, want die herweegt vanzelf met de markten. Hebt u geen edge, maar slaapt u wel rustig en lekker.