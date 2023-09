Slotcall: Sterk Amerikaans cijfer krijgt AEX niet in het groen

De AEX sluit weliswaar 0,2% in het rood, maar vergeleken met de opening van vanochtend valt de schade nog wel mee. Het zijn met name Unilever (-0,8%) en Adyen (-2,4%) die de hoofdindex lager zetten, al moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven.

Sterk cijfer over Amerikaanse dienstensector.

De laatste dagen wil de AEX maar niet serieus van zijn plek komen. Ook het cijfer over de Amerikaanse dienstensector kon de markten niet in beweging zetten. Dat terwijl het cijfer van 54,5 over augustus aanmerkelijk beter was dan de 52,5 waarop de markt rekende. Tevens is er sprake van expansie.

Hoewel de dienstensector goed is voor ruim twee derde van de Amerikaanse economie, kijkt de markt met meer interesse naar de inkoopmanagersindex voor de industrie. Dit is omdat het industriële cijfer voor de stand van de economie meer voorspellende waarde heeft dan het cijfer over de dienstensector.

De grootste uitschieter van de dag is Inpost (+9,2%). De Poolse uitbater van kluisjes rapporteerde vanochtend zijn halfjaarcijfers en die waren over een breed front beter dan verwacht. Het bedrijfsresultaat viel 9% hoger uit dan de consensus en daarnaast wint het bedrijf aan marktaandeel. Toch staat het aandeel nog ruim onder de introductiekoers van €16 waartegen het in 2021 naar de beurs ging.

Sofina uit de gratie bij beleggers

De koers van Sofina (-1,8%) staat vandaag wat onder druk. Uit de halfjaarcijfers bleek dat de netto intrinsieke waarde van de Belgische investeringsmaatschappij 1% lager uitviel dan in juli gemeld.

Sofina belegt voornamelijk in start- en scale-ups en deze bedrijven hebben extra veel last van de gestegen rente. Dit is omdat groeibedrijven in de regel nog nauwelijks winstgevend zijn.

Hoe verder de winsten in de toekomst liggen hoe groter de impact van een stijgende rente op de waardering. Bij een rente van 0% is het immers niet zo'n probleem om langer op deze winsten te wachten, maar bij een Amerikaanse tienjaarsrente van ruim 4% natuurlijk wel.

Premie slaat om in hoge discount

Dit is de belangrijkste reden waarom niet-winstgevende groeibedrijven de afgelopen twee jaar zo fors in waarde zijn gezakt, al helpt het ook niet mee dat het groeiverhaal vaak niet uitkwam.

Al met al valt de daling van de netto intrinsieke waarde van Sofina nog te overzien. Sinds de piek in 2021 is de waarde van de beleggingen van de investeringsmaatschappij met 19% gedaald. De beurskoers kelderde in diezelfde periode echter met ruim 51%.

De onderstaande afbeelding laat zien hoe snel het sentiment in de investeringsmaatschappij is gekanteld. Twee jaar geleden werd er nog een premie van 28% betaald voor Sofina en nu staat er een forse discount op het bord.

Of deze hoge discount kansen biedt voor beleggers, leest u in het onderstaande artikel.

Sofina verandert van koers IEX Premium https://t.co/ElDk4YryTW via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 6, 2023

Ruzie tussen Walt Disney en Charter escaleert

Het aandeel Walt Disney (-0,2%) beweegt rond de laagste koers sinds 2014. Het bedrijf had al verschillende problemen, en heeft er recent nog een bijgekregen, maar wel zelf geinitieerd. Walt Disney heeft zijn televisiekanalen (met o.a. ESPN, Disney Channel en National Geographic) geblokkeerd voor de Amerikaanse kabelmaatschappij Charter Communications, de op één na grootste kabelmaatschappij in de VS.

De twee bedrijven waren al een tijd in onderhandeling over de voorwaarden voor het tonen van de Disneyzenders aan klanten van Charter. Disney wil geen prijsverlagingen, Charter juist wel, om klanten te behouden. Met deze beslissing is die onderhandeling op scherp gezet.

Klanten zeggen kabelabonnement op

Achter deze onenigheid gaat een groter probleem schuil: het aantal gebruikers van de traditionele (lineaire) kabeltelevisie neemt af, terwijl streamingdiensten klanten winnen. Volgens Charter hebben de afgelopen vijf jaar 25 miljoen klanten in de VS hun kabelabonnement opgezegd: bijna een kwart van het totaal.

Dat is natuurlijk slecht nieuws voor Charter, maar ook voor de zenders van Disney. Charter wil iets doen aan de opgelopen prijzen voor een kabelabonnement. Dat is op zich logisch: hoe duurder kabeltelevisie is ten opzichte van streamingdiensten, hoe makkelijker het besluit wordt om over te stappen.

Maar een lagere prijs zou natuurlijk ook ten koste gaan van wat Disney aan Charter kan rekenen voor het doorgeven van de Disney-zenders. Of analist Hildo Laman licht aan het einde van de tunnel ziet, leest u in het onderstaande artikel.

$DIS helpt zichzelf volgens mij niet door ruzie te zoeken met Charter $CHTR



Disney naar laagste koers sinds 2014 IEX Premium https://t.co/KxQTtwduFz via @IEXnl — Hildo laman (@HildoLaman) September 6, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Inpost (+9,2%) straalt, terwijl Azerion (-8,2%) en Alfen (-7,8%) in de prullenbak worden gekieperd.

Rentes

De rentes lopen verder op. Vandaag dikt de vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier met vier basispunten aan tot 2,98%.

Nederland: +4 basispunten (2,98%)

Duitsland: +2 basispunten (2,63%)

Italië: +5 basispunten (4,39%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (4,56%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (4,29%)

Brede markt

De AEX sluit 0,2% lager, maar daarmee presteren we wel beter dan de Franse beurs (-0,8%).

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 4,6% tot 14,7 punten.

Wall Street laat een veer vandaag. De Dow Jones (-0,6%), S&P500 (-0,8%) en Nasdaq (-1,1%) doen allemaal een stap terug.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,072 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (-2,0%) moet u vandaag ook niet hebben.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,2%) blijven dicht bij huis.

De bitcoin (-0,5%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

Ahold (+0,7%) herstelt voorzichtig van de koersklap van gisteren.

(+0,7%) herstelt voorzichtig van de koersklap van gisteren. ASR (-3,3%) gaat vandaag €1,08 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een verlies van 0,6%.

(-3,3%) gaat vandaag €1,08 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een verlies van 0,6%. JDE Peet's (+0,6%) trekt zich niets aan van een verkoopadvies van Deutsche Bank. Analist Tom Sykes is voor de lange termijn redelijk positief, maar voor de korte termijn verwacht hij dat het bedrijf meer in marketing moet investeren om mensen weer aan de koffie te krijgen. Wat de meevallende koersbeweging verklaart, is dat het afgegeven koersdoel van €28 ruimschoots boven de huidige beurskoers van €25,30 ligt.

(+0,6%) trekt zich niets aan van een verkoopadvies van Deutsche Bank. Analist Tom Sykes is voor de lange termijn redelijk positief, maar voor de korte termijn verwacht hij dat het bedrijf meer in marketing moet investeren om mensen weer aan de koffie te krijgen. Wat de meevallende koersbeweging verklaart, is dat het afgegeven koersdoel van €28 ruimschoots boven de huidige beurskoers van €25,30 ligt. UMG (+1,7%) maakte vandaag bekend dat het gaat samenwerken met de streamingdienst Deezer om een nieuw streamingmodel te lanceren dat artiesten beter moet belonen. Hier leest u er meer over.

(+1,7%) maakte vandaag bekend dat het gaat samenwerken met de streamingdienst Deezer om een nieuw streamingmodel te lanceren dat artiesten beter moet belonen. Hier leest u er meer over. De reverse stocksplit van Air France-KLM (-3,3%) is nog geen onverdeeld succes. De koers gaat alleen maar verder omlaag. Nog een paar van dit soort dagen en de gehele jaarwinst is verspeeld.

(-3,3%) is nog geen onverdeeld succes. De koers gaat alleen maar verder omlaag. Nog een paar van dit soort dagen en de gehele jaarwinst is verspeeld. De koersval van Alfen (-7,8%) krijgt een nieuw vervolg. We hebben ons best gedaan, maar groot nieuws komen we niet tegen. Het is wel zo dat de shortposities nog altijd oplopen.

(-7,8%) krijgt een nieuw vervolg. We hebben ons best gedaan, maar groot nieuws komen we niet tegen. Het is wel zo dat de shortposities nog altijd oplopen. Just Eat Takeaway (-5,6%) is beland op de €12 en dat betekent een nieuwe all time low voor de maaltijdbezorger.

(-5,6%) is beland op de €12 en dat betekent een nieuwe all time low voor de maaltijdbezorger. Met de koers van Signify (-0,9%) wil het ook nog maar niet vlotten.

(-0,9%) wil het ook nog maar niet vlotten. Ook Accsys (-5,2%) krijgt op zijn donder.

(-5,2%) krijgt op zijn donder. En wat te denken van Azerion (-8,2%). De laatste weken leek de koers wat te stabiliseren, maar daar komt vandaag abrupt een einde aan.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

JDE Peet's: naar Houden van Kopen en naar €28 van €31 - Deutsche Bank

Agenda: donderdag 07 september

05:00 China exportcijfers aug

05:00 China importcijfers aug

08:00 Vivoryon Q2-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie jul

14:30 VS wekelijkse jobless claims

17:00 VS olievoorraden

18:00 D'Ieteren halfjaarcijfers