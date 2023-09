Technische over de dollar-yuan

Beleggen in China, ik heb het hier al vaker gezegd, blijft lastig. De Chinese beurs, de Shanghai Composite index, is vorige week naar vrijwel het laagste punt van dit jaar gezakt. Dat geldt ook voor de beurs van Hongkong.

De argwaan onder beleggers voor China wordt ook duidelijk weerspiegeld door de extreem lage stand van de Chinese munt. Tegenover de dollar staat de yuan op de laagste stand van de afgelopen 15 jaar.

De Shanghai Composite index, staat thans slechts 2% hoger dan de beginstand van 2023. De beurs van Hongkong staat in 2023 ruim 6,5% in de min.

Het probleem is onder andere dat het maar niet wil vlotten met de Chinese economie. De op één na grootste economie ter wereld, ruim 1,4 miljard inwoners, wordt gehinderd door problemen in de vastgoedsector.

Op de lage koersen kijken beleggers wel met een schuin oog naar de goedkope Chinese beurs. IEXProfs besteedde er begin deze week al aandacht aan:

Zijn Chinese aandelen inmiddels een koopje?

Some contrarian arguments about investing in #China by @jmackin2:



1 | MSCI China at 10.8x PE (even lower without Tencent which trades at 17.5x PE and a 12% weight).



For the context, China reached 6.6x PE in 2008-09 and was below 10 for most of 2011-15.



1/3 pic.twitter.com/V2ziugnQkf