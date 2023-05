De Chinese beurs wankelt

De technische plaatjes op de Chinese beurs staan er nog steeds niet gunstig bij. Pakweg een maand geleden gaf ik hier al aan dat lagere koerstoppen verkoopdruk signaleerden op de China Shanghai Composite index. Ook het Nederlandse aandeel Prosus, met substantiële exposure in China, gaf een maand geleden technische zwakte aan.

In deze beroerde technische profielen is tot op dit moment geen verbetering waar te nemen. Ik zie eerder zelfs verzwakkingen, nu cruciale steunniveaus onder druk komen te staan.

Sommige China-kenners denken zelfs dat we aan de vooravond van een Chinese bearmarket staan, met de Hang Seng bijna 20% onder z´n januaritop.

Chinese stocks are on the brink of a bear market. The Hang Seng China Enterprises Index is down 19.5% from its January high. #China #equities pic.twitter.com/NeJb9wBQPq — jeroen blokland (@jsblokland) May 29, 2023

Ook Bloomberg kwam met bezorgde berichten over de Chinese financiële sector: China International Capital Corp. this week told some senior bankers that their compensation for 2022 will be cut by more than 40%, according to people familiar with the matter who asked not to be identified discussing internal information.

Chinese groeimotor hapert

China lijkt niet de verwachte motor van de wereldwijde economie te worden, volgens valutahandelaar Joost Derks tegen ABM Financial News. Helaas blijft het verwachte sterke herstel uit. Volgens Derks is dit zeer problematisch voor China, dat een economische groeidoelstelling van ongeveer 5% heeft.

Deze onrust zorgt ervoor dat de Chinese beurs het dit jaar niet echt goed doet, met een YTD performance van nog geen 4,25% voor de Shanghai Composite index en bijna min 6% voor de Hang Seng index.

China blijft dus ver achter bij Tokyo (+20%). Ook Europa heeft YTD veel betere cijfers: DAX (+14,5%), Eurostoxx 50 (+14%), CAC40 (+12%) en de AEX (+10%).

Vandaag bekijk ik de China Shanghai Composite index, de Hang Seng index en het aandeel Prosus. Prosus, met aanzienlijke belangen in China, is genoteerd op de Nederlandse beurs. Veruit het grootste bezit van Prosus is een substantieel belang in het Chinese internetbedrijf Tencent.

China Shanghai Composite index verzwakt nu recente koersbodems breken

De Chinese beurs heeft afgelopen weken een flinke smakkerd gemaakt. Begin mei is de China Shanghai Composite index afgeketst op de weerstand van 3.424,84 punten (de top van 8 juli 2022). Vervolgens is de beurs hard teruggevallen waarbij de steun rond 3.223 punten (de lows van februari en maart) geen stand wisten te houden.

Hierdoor valt de bodem uit de beurs. Thans staat de Chinese beurs op het punt een serieuze daling in te zetten. De eerste daling is minimaal richting de decemberbodem rond 3.031,54 punten.

Bij het verlaten van de stijgende trend is bij de China Shanghai Composite index eerder al een verzwakking opgetreden.

Ook heeft de Chinese beurs rond 3.350 punten een clustertje met lagere koerstoppen achtergelaten, hetgeen verkoopdruk signaleert. Weerstand ligt op 3.424,84 punten (gevormd op 5 juli 2022).

Oppassen dus op de Chinese beurs.

Hang Seng-index geeft verzwakkend technisch plaatje weer

De Hang Seng-index heeft de uptrend enige tijd geleden verlaten. Hiermee was het technische plaatje al begin van dit jaar verzwakt. Net onder de weerstand van 21.005,66 punten (de top van 7 maart) heeft zich bovendien een serie lagere topjes gevormd.

Op korte termijn houden we rekening met nieuwe zwakte nu de steun van 18.885,20 punten (de bodem van 20 december 2022) niet lijkt stand te houden.

De uitbraak onder de steun van 18.885,20 punten, waarmee de beurs uit neutrale bandbreedte breekt, lijkt de nieuwe richting aan te geven, dus neerwaarts.

Rond 14.597,31 punten ligt het volgende neerwaartse koersdoel.

Prosus zet steun op scherp

Prosus heeft een grillige zijwaartse koersbeweging achter de rug, met een hele serie aan lagere koerstoppen. Dit signaleert dat de verkoopdruk nog niet uit de markt is. De steun rond €63,18 (de bodem van 16 maart) staat onder druk.

Er ligt weerstand rond €80,59 (gevormd op 7 september 2021). We adviseren voorzichtig te blijven. We zien wel op korte termijn wat stabilisatie.

De zwakke trend van de relatieve sterktelijn zet toch door. Dit geeft aan dat Prosus weer slechter gaat presteren vergeleken met de rest van de markt.

De dalende moneyflow wijst erop dat er nog geld uit Prosus weglekt.

Ook het aandeel Prosus lijdt onder de onrustige Chinese economie. Opletten dus.