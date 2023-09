quote: Wat ik denk schreef op 8 september 2023 08:52: Dank voor deze vooruitblik. Ik heb eigenlijk nog 2 vragen:

1) is er een reden waarom de markt zo lauw reageert op het settlement nieuws van Philips? Eigenlijk toch zeer positief dat dit dossier een duidelijk financieel plaatje krijgt, of mis ik iets?

2)

mbt Philips, er is een deel settlement en die kost bijna de hele gemaakte voorziening.Er staan nog 2 anders soort claims open waaronder de 'ik wil geld zien want mijn dierbare is overleden door zo een apparaat' en de rechter gaat er in mee in Amerika dan kan dat snel een heel dure situatie worden en zeker voor een buitenlands bedrijf want die krijgen veel makkelijker veel hogere boetes.Mijn eerste conclusie was juist dat het iig meer gaat kosten dan gedacht.Verder is de koers al flink gestegen op het feit dat GS even 15% aandelen heeft geregeld en aan de Itakianen heeft verkocht.Maar onderliggend is het nog steeds niet best met Philips en zeker in Amerika heeft het merk een flinke deuk opgelopen waar het toch al lastig is om als buitenlands bedrijf op te boxen tegen het america first idee.Op dit niveau vind ik het geen koop en heb zelfs moeite met een hold gezien de stijging op het nieuws van het 15% belang, zie ik even meer downside dan upside.