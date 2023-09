Financiële markten zijn op zoek naar nieuwe impulsen

Er staat vandaag voor beleggers vandaag weinig richtinggevend nieuws in de agenda en het slot van Wall Street gisteravond was ook weinig inspiratievol. De financiële markten worden hoofdzakelijk geleid door rentevrees. De tot tegen de $90 opgelopen olieprijs komt op een ongelukkig moment.

De Fed houdt op qua rente alle opties nog open, de ECB lijkt nog een laatste kwartje verhoging te willen doorvoeren. Een blik op de matige economische prestaties van de eurozone kan mogelijk toch tot enige terughoudendheid leiden vanuit de ECB.

Ondertussen meldde TSMC omzetcijfers over augustus: die waren maand op maand wat (6,2%) hoger, maar jaar op jaar flink (13,5%) lager.

De AEX stevent af op een 0,3 à 0,4% hogere opening.

De Europese futures duiden op een licht hogere opening

Wall Street lijkt vandaag marginaal hoger te openen

In Azië was sprake van veelal lagere beurzen

De verdere stand van zaken:

De VIX kruipt wat op, maar noteert nog altijd op een laag niveau

Goud komt evenmin veel van zijn plek

De olieprijs levert een kleine beetje in na een reeks hogere noteringen

De euro/dollar stabiliseert rond de 1,07

Het cijferseizoen nadert echt zijn einde, maar in België rapporteerde D'ieteren gisteren nabeurs zijn halfjaarresultaten. De Belgen schroeven de winstprognose licht op:



Bron: Díeteren

De agenda van vandaag bevat weinig items die voor beweging kunnen zorgen. De vanochtend al doorgekomen macrocijfers uit Nederland en Japan stemmen weinig vrolijk.

De agenda

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Jap)

06:30 Industriële productie - Juli (NL)

08:00 Inflatie - Augustus def. (Dld)

08:45 Industriële productie - Juli (Fra)

13:00 Kroger - Cijfers tweede kwartaal (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juli (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juli (VS)

