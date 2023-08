Slotcall: Zelfs Adyen stijgt in donkergroene AEX

nou nou dat ayden een beetje stijgt is niks van belang zal dieper duiken wist je dat nog niet? je bent toch analist? of.........

kwakzalver?? weet je nu echt niks beter te schrijven? Evergrande zal van wereldbelang zijn en zal nieuw tijdperk inluiden.

waaruit blijkt dat de woningverkoop niet is zoals verwacht blijkt wel uit de rentes. Wie wilt een hypotheek van 7.5%????

Dat is je doodvonnis tekenen!!! Wie heeft echt werk bij dezelfde baas voor 25 of 30 jaar?? daar zit dus de adder onder het gras!! Waar de meesten geen rekening mee houden. later janken ze voor de beslaglegging. en de banken moeten dus slikken. het muntje kan raar rollen en veeeeeel verder dan je verwacht. een kleine opleving op de beurs is niks raar of om naar huis te schrijven dat zijn de speculanten (Grote jongens die het spel beinvloeden) Koers omhoog jagen om daarna de kelder in te jagen dat durft geen enkele analist te schrijven omdat ze nooit de werkelijkheid schrijven

De echte werkelijkheid is dus echt anders. [b] ik word ziek van deze miserable omschrijvingen en begrijp echt niet waarom ze een podcast willen zien of horen.[/b]