Slotcall: Zelfs Adyen stijgt in donkergroene AEX

Hoewel de beursagenda vandaag praktisch leeg was, perst de AEX (+1,1%) er een mooie plus uit. Het sentiment wordt gestuwd door verruimende maatregelen van de Chinese overheid. De belasting op aandelentransacties wordt gehalveerd en de margin-verplichtingen versoepeld.

Of dat laatste op lange termijn nou zo goed is, is overigens een ander verhaal. Beleggen met geleend geld wil immers nog weleens verkeerd uitpakken. Het grootste probleem is dat waarde van de beleggingsportefeuille bij een beurscrash omlaag kukelt, maar de omvang van de lening gelijk blijft.

Het risico bestaat dan dat de belegger in zo'n situatie een margin call krijgt en hij de aandelen verplicht tegen ongunstige koersen moet verkopen. Dit omdat een margin call veelal ontstaat na een crash van de aandelenmarkt en niet tijdens een beurshausse (periode van snel stijgende koersen). Hoewel, de shorters zullen hier anders over denken.

ASMI (+2,6%) en Prosus (+2,6%) gaan lekker omhoog en Adyen (+2,8%) doet eveneens leuk mee, al geldt dit voornamelijk voor de mensen die recent zijn ingestapt. Wie positie had voorafgaand aan de publicatie van de halfjaarcijfers, zit nog altijd opgescheept met een groot verlies.

Grote verliezers zijn er vandaag niet. Alleen Alfen (-1,0%) wordt opnieuw van de hand gedaan. Het is een veeg teken dat de energiespecialist vandaag in het rood sluit. Een dergelijk high beta aandeel (hoog volatiel) zou vandaag tenminste 1,5% a 2% moeten stijgen. Fastned (+1,8%) geeft wel het goede voorbeeld.

B&S Group

Dit geldt niet voor B&S Group (+0,1%). De koers noteert rondom het laagste niveau sinds de beursgang in maart 2018. Beleggers die vijf jaar geleden meededen met de IPO hebben momenteel 75% van hun inleg zien verdampen.

De belangrijkste oorzaak is dat het bedrijf niet heeft weten te voldoen aan zijn eigen targets. De omzet en winstgevendheid valt al jaren aanmerkelijk lager uit dan voorspeld.

Daar komt bij dat de groothandel in dranken, parfums en voeding bijna verdrinkt in zijn schulden. De nettoschuldratio bedraagt 3,6 en dat is voor een bedrijf als B&S Group simpelweg te hoog.

Hier staat tegenover dat B&S Group veel genoemd wordt als overnamekandidaat. Of analist Peter Schutte B&S Group een kansrijke turnaroundkandidaat acht, leest u in het onderstaande artikel.

BS Group: minder voor de aandeelhouder door te veel schuld IEX Premium https://t.co/ywzQOYyJDq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 28, 2023

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (-1,3%) heeft met succes zijn consumentendivisie afgesplitst. De farmaceut heeft zijn belang in Kenvue - zoals het nieuwe bedrijf nu heet - afgebouwd tot minder dan 10%.

De gedachte achter deze afsplitsing is dat Kenvue zelfstandig op lange termijn meer waarde creëert voor de aandeelhouders dan wanneer het onderdeel is van Johnson & Johnson. Wij gaan hierin mee, omdat de consumentendivisie weinig samenhang heeft met de farmaceutische tak en het onderdeel Medtech dat chirurgische systemen en apparaten levert aan ziekenhuizen.

Er zijn veel voorbeelden van succesvolle afsplitsingen. Voor Nederlandse particuliere beleggers is de afsplitsing van ASML van Philips het bekendste voorbeeld.

Vaak zien we dat een bedrijf zelfstandig beter tot zijn recht komt dan als onderdeel van een grote multinational; dat is dan ook de reden dat activistische aandeelhouders veelal pleiten voor opsplitsingen. Of Johnson & Johnson ook een geschikte belegging is, leest u in het onderstaande artikel.

Afsplitsing consumentendivisie Johnson Johnson geen game changer IEX Premium https://t.co/0ZnU0Sm4qj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 28, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Azerion (+7,1%) is de knaller van de dag. Dat geldt helaas niet voor Alfen. De koers van de energiespecialist noteert dit jaar ruim 35% in het rood.

Rentes

We zien een gemengd beeld in de rentemarkt. De Britse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt wat op, maar de Amerikaanse tienjaarsrente gaat juist met vier basispunten omlaag. De Nederlandse rente blijft vandaag per saldo stabiel op 2,90%.

Nederland: +0 basispunten (2,90%)

Duitsland: -1 basipunt (2,54%)

Italië: -2 basispunten (4,22%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (4,49%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (4,20%)

Brede markt

De AEX sluit 1,1% hoger en daarmee presteren we redelijk in lijn met de CAC (+1,3%) en DAX (+1,1%).

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt met 0,8% tot 15,6 punten.

Wall Street noteert circa 0,5% in het groen.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,081 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) en zilver (+0,3%) blijven best aardig liggen.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,0%) noteren rondom de slotstand van afgelopen vrijdag.

De bitcoin (+0,4%) perst er een kleine plus uit.

Het Damrak

NN Group (+1,2%) doet het vandaag niet onaardig, al blijft het wel wat achter op ASR (+1,7%). Morgenochtend presenteert de verzekeraar zijn halfjaarcijfers.

(+1,2%) doet het vandaag niet onaardig, al blijft het wel wat achter op (+1,7%). Morgenochtend presenteert de verzekeraar zijn halfjaarcijfers. Nog zo'n dag en ASMI (+2,6%) zet een all time high op het bord. Besi (+1,3%) blijft daarentegen wat achter, al is de chipper uit Duiven ook niet ver verwijderd van zijn hoogste koers ooit.

(+2,6%) zet een all time high op het bord. (+1,3%) blijft daarentegen wat achter, al is de chipper uit Duiven ook niet ver verwijderd van zijn hoogste koers ooit. KPN (+0,1%) is het aandeel met zo'n beetje de laagste beta binnen de AEX dus is het niet vreemd dat de telecommer het tempo vandaag niet kan bijbenen.

(+0,1%) is het aandeel met zo'n beetje de laagste beta binnen de AEX dus is het niet vreemd dat de telecommer het tempo vandaag niet kan bijbenen. Basic-Fit (+3,9%) maakt vandaag een mooie bounce, al is het koersverlies van de laatste paar weken hiermee nog lang niet goedgemaakt.

(+3,9%) maakt vandaag een mooie bounce, al is het koersverlies van de laatste paar weken hiermee nog lang niet goedgemaakt. Galapagos (+0,1%) weet maar niet te herstellen. Er zit geen enkele fantasie meer in dit aandeel. Dat was vier jaar geleden nog wel anders.

(+0,1%) weet maar niet te herstellen. Er zit geen enkele fantasie meer in dit aandeel. Dat was vier jaar geleden nog wel anders. Folkert Joling vertrekt op 15 september als Chief Trading Officer bij Flow Traders (+0,6%). De markt neemt het voor kennisgeving aan. Wat wellicht meespeelt, is dat het gewoon het einde is van zijn bestuurstermijn.

(+0,6%). De markt neemt het voor kennisgeving aan. Wat wellicht meespeelt, is dat het gewoon het einde is van zijn bestuurstermijn. Van Lanschot Kempen (+5,4%) maakt het verlies n.a.v. de kwartaalupdate voor de helft weer goed.

(+5,4%) maakt het verlies n.a.v. de kwartaalupdate voor de helft weer goed. Tot slot knalt de koers van Azerion (+7,1%) hard omhoog. Het handelsvolume van 105.000 stukjes is echter niet overtuigend.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Vandaag zijn er geen advieswijzigingen gemeld. Wat mogelijk meespeelt, is dat vandaag in het VK Bank Holliday is.

Agenda: dinsdag 29 augustus

08:00 NN Group Q2-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenklimaat sep

09:00 Aegon notering €0,14 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €0,72 ex-dividend

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen aug

18:00 HAL Q2-cijfers

22:00 HP Q2-cijfers