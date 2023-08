Slotcall: AEX kleurt dieprood, alleen Philips houdt stand

Een risk-off dag uit het boekje: dalende koersen over de hele linie en stijgende rentes. De AEX houdt het voor gezien op 759,28, een daling van 0,9%.

Wat zijn de triggers? Om te beginnen was er vanochtend al slecht nieuws uit China. Zowel de industriële productie als de detailhandelsverkopen gaan slecht - en een goed draaiend China is tegenwoordig een bijna noodzakelijke voorwaarde voor een goed draaiende wereldeconomie.

Daar kwam vanmiddag een diep tegenvallende Empire State Index uit de VS overheen, plus oplopende Amerikaanse importprijzen - en dat was ook voor Wall Street het startsein om de rode cijfers uit de kast te halen. Een voorzichtige poging tot goed nieuws uit Europa, in de vorm van een verbeterd Duits sentiment, viel als een druppel op een gloeiende plaat.

Buy the dip maar weer?

Inmiddels staat Wall Street een flink stukje lager, al is de S&P 500 al wel weer wat opgeveerd van Walters paniekerige melding van -1%.

??S&P 500 TOUCHES LOWEST INTRADAY SINCE JULY 11, DOWN 1% — *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 15, 2023

Een beetje gelouterde 2023-belegger weet inmiddels wel raad met een koersdipje. Die zijn er genoeg geweest dit jaar, en altijd was er daarna ook weer herstel. Buy the litte dip was tot nu toe een prima strategie. Tot die dip niet meer little is, natuurlijk. Zou dit het begin een van een serieuze terugval kunnen zijn? Arend Jan Kamp onderzocht de tekenen.

Is dit dan eindelijk de echte AEX-dip?https://t.co/bIcnOGgXTl — IEX.nl (@IEXnl) August 15, 2023

Alfen waarschuwt

Qua bedrijfsnieuws hield het ook niet over vandaag. Twee van de grootste dalers presenteerden vandaag tegenvallers. Alfen kwam met de omzetwaarschuwing die al werd gevreesd. Analist Niels Koerts kondigde hem al aan in zijn analyse van een maand geleden.

Het aandeel liet na een zwaar negatieve opening in de middag wat herstel zien en sloot 'slechts' op -3%. De definitieve cijfers moeten nog komen, maar de vraag is of het koersleed voor Alfen-beleggers hiermee nu geleden is.

Nieuwe waarschuwing van Alfen: is het ergste achter de rug IEX Premium https://t.co/UFngjVXZA5 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 15, 2023

TKH is toch cyclisch

De cijfers van TKH vielen beleggers echt rauw op het dak. De kleine techparel uit Twente leek juist steeds meer immuun voor conjunctureel geschommel te worden, maar kwam toch over de brug met lagere groeicijfers dan verwacht, onder andere door ongunstiger marktomstandigheden.

Een tegenvaller die vandaag stevig werd afgestraft. het aandeel sloot 13% lager op €40,46. Hildo Laman hield voor IEX de investment case van TKH opnieuw tegen het licht: wat betekent dit voor de vooruitzichten van dit alom gewaardeerde aandeel?

TKH gevoeliger voor conjunctuur dan gedacht IEX Premium https://t.co/YHOGmhyOL9 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 15, 2023

De brede markt

Vandaag is rood de kleur van de beurzen.

De AEX is niet de zwakste, maar ook zeker niet de beste van de Europese beurzen

In de VS staan Dow Jones en S&P 500 zo'n 0,7% onder water, de Nasdaq doet het iets beter (-0,4%)

De rentes zitten in de lift, zoals het betaamt op een risk-off dag. De Nederlandse 10-jaars noteert weer boven de 3%

Eurodollar veert iets op, na een sterke dollarrit in de laatste week

Bitcoin en goud zakken nog ietsje verder weg

De olieprijs is al een paar dagen wat aan het teruglopen, na de top van vorige week

Stijgers en dalers

De Top- en Flop-3 van het Damrak:

In de AEX houdt alleen Philips (+0,5%) stand, nog nasoezend van de liefdesverklaring door Exor

Vannacht resultaten van Tencent, in afwachting daarvan ligt Prosus (-0,05%) beter dan de markt

ASML is een middenmoter, ASMI (-0,6%) en Besi (-0,5%) doen het iets beter

ABN Amro (0,0%) is de minst slechte van de financials, de verzekeraars bungelen onderaan in de AEX

Bravo TomTom, dat zich stijger van de dag mag noemen

Grootste daler is TKH, in de midkap op afstand gevolgd door Alfen. U leest hierboven waarom

Dalende beurzen, goed voor Flow Traders? Vandaag toch niet op -2,5%. Weliswaar €0,30 ex-dividend, maar toch.

De agenda

Prosus-beleggers opgelet, vannacht komt belangrijkste deelneming Tencent met cijfers. Verder komen er morgen een paar interessante macrocijfers langs en morgenavond gaan Fed-watchers de notulen van de laatste vergadering uitpluizen, op zoek naar hints en clues.

00:00 Tencent Q2-cijfers

08:00 Avantium Q2-cijfers

08:00 VK inflatie CPI jul

09:00 ABN Amro notering €0,62 ex-dividend

11:00 EU BBP Q2 (consensus +0,3% QoQ)

11:00 EU industriële productie jun (consensus -0,6% MoM)

13:00 Target Q2-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen jul (consensus 1,46M)

15:15 VS industriële productie jul (consensus +0,3% MoM)

16:30 VS olievoorraden

20:00 Fed-notulen

En dan nog even dit

Without looking, rank the following assets by best returns so far in the 21st Century



US Stocks

Foreign Stocks

10-Year Bonds

REITs

Gold — Meb Faber (@MebFaber) August 14, 2023

Sommige dingen veranderen nooit

Hedge funds land bonuses despite returns below bank savings rates -Goldman https://t.co/kUdL9J7ELx pic.twitter.com/P9xCazQE1N — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2023

Voor wie tekenen van bubble-vorming zoekt:

Bubblegum maker Bazooka to be sold for $700 million https://t.co/GCndKNIZPh — Dan Primack (@danprimack) August 15, 2023

