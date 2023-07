IEX BeleggersPodcast: "Ik krijg toch wel een beetje hoogtevrees"

Het is de drukste beursweek van het jaar, dus hadden we geen enkele moeite om de 45 minuten van de IEX BeleggersPodcast vol te praten. De inkoopmanagersindices zijn niet over naar huis te schrijven, De Fed en de ECB verhogen de rente, maar de AEX stoomt vrolijk op richting de 800 punten.

Als het zo doorgaat, dan gaat zelfs de all-time high van 829,66 punten eraan. Toch begin ik zelf al enige hoogtevrees te krijgen. Vooral de chipbedrijven zijn al fors in koers opgelopen. ASMI en Besi noteren rondom hun hoogste koers ooit, en dat terwijl het voorziene herstel toch iets langer op zich laat wachten.

We doen ons best om de meeste cijferaars te bespreken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Centrale banken verhogen de rente, maar lijken te hinten op een rentepauze

Chinese aandelen zitten in een bull market

De beroerde cijfers van Signify

Just Eat Takeaway laat een mooie turnaround zien. Nu de koers nog.

De cijfers van Besi en ASMI

Microsoft geprijsd voor perfectie

Meta maakt verwachtingen helemaal waar

Is de koersdaling van AMG terecht?

Unilever laat zien te beschikken over pricing power

Waarom Arend Jan toch tevreden is over de cijfers van Shell

De tegenvallende ledengroei van Basic-Fit

FlatexDegiro opnieuw negatief in het nieuws

Beleggingsrisico's Philips blijven groot

De versnelde ronde met daarin Akzo Nobel, Randstad en de Triodos-certificaten

Kiek op de Grafiek: Hoe ziet het plaatje van Just Eat Takeaway eruit?

Kiek op de Grafiek: Just Eat Takeaway

TA-analist Tom Nederhoff over het technische plaatje van Just Eat Takeway:

"Onlangs schreven we over vroege signalen van bodemvorming bij Just Eat Takeaway. De sterk dalende trend is inmiddels afgebroken en het aandeel is terechtgekomen in een meer zijwaarts koersverloop. De bodem is onlangs verder aangestampt, waardoor de huidige opleving het begin zou kunnen betekenen van een groter herstel."

"Voor verdere technische verbetering is een doorbraak boven het 200-daags gemiddelde een voorwaarde. Kijken we naar het verleden, dan zien we (aangeduid met de oranje cirkels) dat dit gemiddelde het aandeel reeds diverse keren heeft afgestopt tijdens een herstelpoging."

"Daarmee heeft het zich ontwikkeld tot een significante weerstandszone voor Just Eat. Een duidelijke doorbraak boven deze 200-dagen lijn zal in eerste instantie ruimte creëren voor speculanten, die wat stukken kunnen oppakken richting de top van begin 2023.

Zien we, na een uitbraak, signalen van bodemvorming boven de 200-dagenlijn, dan kunnen ook langetermijnposities in het aandeel weer worden overwogen."