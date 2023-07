De dienstensector van de eurozone zal enig tegenwicht moeten bieden, maar of dat genoeg is om een recessie te vermijden en of dit bleke economische plaatje ervoor zal zorgen dat de ECB terughoudend zal opereren met verdere renteverhogingen, is onzeker.



De eurozone zit toch al in een recessie (2 kwartalen op rij krimp), dus van vermijden is dan geen sprake meer?