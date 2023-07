Centrale banken domineren het sentiment deze week

De afgelopen maanden ventileerden tal van landen hun wens om hun afhankelijkheid van chips uit Azië terug te brengen. En de daad werd bij het woord gevoegd, diverse overheden kwamen met flinke subsidies over de brug om chipproducenten te verleiden tot het starten van nieuwe fabrieken.

Een klein probleempje: er is daarbij onvoldoende rekening gehouden met personeelstekorten. Er zijn onvoldoende ervaren krachten om nieuwe chipfabrieken te bouwen, nog voldoende vaklui om die fabrieken vervolgens draaiende te houden.

De kennis om dergelijke chipfabrieken te bouwen zit, niet geheel verrassend, vooral in Azië, vooral in Taiwan en Zuid-Korea. De ambitie om de afhankelijkheid van Azië terug te dringen is daarmee zo eenvoudig nog niet.

De economie van de eurozone draait niet al te best, zo werd vandaag nogmaals duidelijk. Zo daalde de inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie in juli naar 38,8. De Fransen deden het met een daling tot 44,5 weliswaar wat beter, maar elk cijfer onder de 50 is krimp. Het plaatje voor de gehele eurozone was niet veel beter: die kalfde af tot 42,7. Dat is de laagste stand van de afgelopen drie jaar.

De dienstensector van de eurozone zal enig tegenwicht moeten bieden, maar of dat genoeg is om een recessie te vermijden en of dit bleke economische plaatje ervoor zal zorgen dat de ECB terughoudend zal opereren met verdere renteverhogingen, is onzeker.

Deze week wordt duidelijk of de ECB zoals alom verwacht de rente nogmaals met 0,25% zal verhogen. De hamvraag is wat daarna zal volgen. De jongste uitlatingen van onder andere onze eigen DNB-president Klaas Knot waren toch wat meer 'dovish' maar de markt twijfelt.

De consensus neigt naar nog een renteverhoging nadien, maar de markt is eerst en vooral op zoek naar duidelijkheid van de ECB. Beleggers houden nu eenmaal niet van onzekerheid, maar de centrale bank zal zijn kruit bij de volgende meeting vermoedelijk droog houden qua guidance.

Damrak

Relatief weinig actie vandaag op het Damrak, enkele spreekwoordelijke uitzonderingen zoals Philips daar gelaten. Dat beleggers wat terughoudend zijn is niet zo vreemd. Het cijferseizoen barst deze week in volle hevigheid los. Daar bovenop deze week ook een aantal rentebesluiten, waarbij vooral de toelichting en de verdere guidance flink wat impact kunnen hebben.

Philips werd niet beloond voor meevallende Q2-cijfers en een hogere outlook. En ook het later deze week cijferende Unilever lag zwak. De financials hielden de schade op indexniveau beperkt, terwijl de chippers er verdeeld bij lagen. KPN had ook cijfers, maar die kregen het aandeel niet echt in beweging.

Relatieve rust ook binnen de AMX: AllFunds krabbelde wat op en OCI ligt al enkele dagen gevraagd, maar verder ontbraken grote uitschieters. Meer actie bij de smallcaps: Accsys zet zijn opmars onverdroten voort en het later deze week cijferende CM.com lag eveneens gevraagd.

De AEX sloot uiteindelijk 0,3% lager op een stand van 771,55 punten.

Top drie stijgers/dalers

Philips

Philips kwam met beter dan verwachte omzet en marge naar buiten. Tevens werd de outlook verhoogd, maar daar rekende de markt al op. De negatieve koersreactie op de H1-cijfers is desondanks minder verrassend dan het lijkt. Hoe dat precies zit, leest u in een uitgebreide analyse van de Beleggersdesk:

KPN

KPN kwam vanochtend met solide cijfers naar buiten volgens de Beleggersdesk. Die bevatten verder weinig verrassingen, positief nog negatief. Een mooi dividendaandeel met allicht wat weinig fantasie, maar saaie aandelen vormen vaak de beste beleggingen:

Modelportefeuilles update

De outperformance van de drie IEX Modelportefeuilles houdt onverminderd aan met gemiddeld 10,4%:

Veel centrale bankgeweld deze week

Wall Street

Wall Street ging gematigd positief van start en trok zich weinig aan van de economische groeivertraging van de eurozone. Wel geldt ook hier dat er later deze week een Fed-bijeenkomst is en natuurlijk is het ook in de VS het cijferseizoen aardig los. Veel grote techfondsen moeten nog doorkomen, waaronder Alphabet en Meta.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones ruim een half procent hoger, evenals de S&P 500 terwijl de Nasdaq 0,4% mocht bijschrijven.

Rentes

De rentes daalden tamelijk eensgezind enkele basispunten, uitgezonderd Japan en Griekenland. Later deze week waarschijnlijk meer beweging, getriggerd door de centrale banken.



Bron: Reuters

Brede markt

De zwakke macrocijfers vielen niet echt goed in de smaak bij beleggers, maar van een sterke koersreactie was geen sprake op de Europese beurzen. De euro kreeg ook een tikje op de cijfers. Opvallend genoeg steeg de olieprijs verder, ondanks de groeivertraging in Europa. De oliemarkt verkrapt volgens diverse waarnemers.

Het Damrak

ABN AMRO (+ 1,6%) deed het koersmatig beduidend beter dan ING Groep, een reden voor deze discrepantie kon niet gevonden worden

(+ 1,6%) deed het koersmatig beduidend beter dan ING Groep, een reden voor deze discrepantie kon niet gevonden worden Philips (- 5,8%) kreeg de handen niet op elkaar met zijn tweedekwartaalcijfers

(- 5,8%) kreeg de handen niet op elkaar met zijn tweedekwartaalcijfers KPN (+ 0,9%) verraste niet met solide Q2-resultaten en de afwezigheid van enige materiële koersreactie sprak wat dat aangaat boekdelen

(+ 0,9%) verraste niet met solide Q2-resultaten en de afwezigheid van enige materiële koersreactie sprak wat dat aangaat boekdelen Allfunds (+ 2,5%) staat bij de meeste beleggers (nog) niet op de radar, maar is wel actief op een sterk groeiende markt

(+ 2,5%) staat bij de meeste beleggers (nog) niet op de radar, maar is wel actief op een sterk groeiende markt Signify (+ 1,8%) is behoorlijk cyclisch, maar de sombere macrocijfers van de eurozone maakten weinig indruk

(+ 1,8%) is behoorlijk cyclisch, maar de sombere macrocijfers van de eurozone maakten weinig indruk Ebusco (- 2,3%) verliest zomaar weer enkele procenten, hoog tijd dat de elektrische bussenbouwer met een bedrijfsupdate komt

(- 2,3%) verliest zomaar weer enkele procenten, hoog tijd dat de elektrische bussenbouwer met een bedrijfsupdate komt Kendrion (+ 1,7%) is onder andere actief in China waar het economisch nog niet crescendo gaat, hetgeen terug te zien is in de gedrukte koers, vandaag uitgezonderd

(+ 1,7%) is onder andere actief in China waar het economisch nog niet crescendo gaat, hetgeen terug te zien is in de gedrukte koers, vandaag uitgezonderd TomTom (+ 1,1%) lijkt nog steeds wat te profiteren van meevallende Q2-cijfers van vorige week

(+ 1,1%) lijkt nog steeds wat te profiteren van meevallende Q2-cijfers van vorige week Op de lokale markt komt de koers van Euronext (+ 2,4%) weer wat tot leven

