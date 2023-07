Slotcall 20 juli 2023: chipaandelen trekken AEX flink omlaag

Terwijl andere Europese beurzen mooie winsten optekenen, eindigde de AEX-index vandaag diep (0,7%) in het rood. Dat is vooral te wijten aan chipaandelen, die een zware weging hebben in de index.

Ook elders in de wereld kregen chipaandelen ervan langs, maar bij de Nederlandse chippers ging het een stuk harder. Beurscommentator Arend Jan Kamp geeft hier mogelijke verklaringen voor. De koersen van met name ASMI en Besi zijn de afgelopen maanden wel heel fors opgelopen. Als je kop zo ver boven het maaiveld uitsteekt, is het niet vreemd dat er soms iets wordt afgehakt.

ASML is dit jaar wat achtergebleven ten opzichte van die andere twee, maar hier kunnen de lauw ontvangen cijfers van TSMC een rol bij spelen. TSMC is immers ASML's grootste klant. En de vraag uit China zal na invoering van de extra restricties ook stokken.

Meer dan de helft van de AEX-aandelen eindigde in het groen

Die min van 0,7% geeft wel een ietwat vertekend beeld. Iets meer dan de helft van de hoofdfondsen zijn met winst de dag uit gegaan, waarbij vooral de financials er in positieve zin uitsprongen.

In de Midkap was OCI de grootste stijger (+4,3%) en voerde Just Eat Takeaway (-3,5%) de dalers aan.

De AScX eindigde wél hoger. Twee bedrijven kwamen met cijfers. Sligro wist die te verzilveren met een fraaie koersstijging, maar Nedap deed een stapje terug; mogelijk door het negatieve sentiment in de techsector.





Sligro krijgt handen op elkaar

Met een koerssprong van 4% is Sligro vandaag de grootste stijger onder de smallcaps. Dat lijkt opmerkelijk omdat de nettowinst bijna volledig verdampte: van de €23 miljoen over het eerste halfjaar van 2022 is een jaar later nog maar € 1 miljoen over. Maar het cijfer van vorig jaar is geflatteerd, omdat Sligro toen een eenmalige boekwinst op de verkoop van het belang in Smeding had behaald.

De omzet steeg wel fors: met 17,6% en Sligro ligt naar eigen zeggen ook voor op het schema met het goed op poten krijgen van de vestigingen van Metro in België, die eind december werden opgeslokt.

Koers Nedap duikt in zicht van de haven

Ook Nedap kwam met cijfers. Aanvankelijk reageerden beleggers positief, maar vlak voor het slot van de handelsdag dook het aandeel toch 0,3% omlaag. De hoge groei in het eerste halfjaar was deels te danken aan een inhaalslag. Dat effect loopt er nu uit. Hildo Laman van de IEX Beleggersdesk spreekt van een 'sterke eerste jaarhelft'. Zijn eindoordeel - mét koersdoel en bijpassend advies - leest u hier.

TSMC afgestraft voor cijfers

Tegenvallende uitgaven van consumenten en afbouw van voorraden door klanten... TSMC heeft weleens betere tijden gekend. De chipgigant meldde dalende omzetten en zal daar ook dit lopende kwartaal niet van verlost zijn. Ook de nettowinst kelderde fors. Beleggers zetten het aandeel op 4% verlies. Of dat terecht is, en of dit een goed moment is om het aandeel op de dip te kopen, leest u in deze analyse.

Netflix stelt teleur, en hoe

Au, doet dat even pijn, de koersval van zo'n 9% bij Netflix. Dat lijkt opmerkelijk gezien het feit dat het aantal Netflixabonnees in het tweede kwartaal bijna drie keer zo fors steeg als verwacht en de winst per aandeel de verwachtingen van analisten overtrof. Toch is analist Niels Koerts niet verbaasd. In een analyse geeft hij drie verklaringen voor deze ongekende afstraffing. Een ervan heeft te maken met de afgegeven guidance.

Ook Tesla op het hakblok

De koersdaling van 6% voor Tesla doet nauwelijks onder voor die van Netflix. De cijfers van de fabrikant van elektrische voertuigen waren volgens analist Martin Crum een 'mixed bag'. Er reden meer Tesla's de showroom uit dan verwacht, maar dat had wel een prijs: lagere marges door prijsverlagingen.

CEO Elon Musk praatte het aandeel omlaag door te hinten op nóg meer prijsverlagingen; niet zo opmerkelijk voor een bedrijf waar omzet (en dus marktaandeel) belangrijker is dan de marge. Maar is dat wel een slimme zet? En is het de moeite waard om het aandeel in portefeuille te nemen? Dat leest u in deze analyse.

Wall Street: Nasdaq krijgt klappen, Dow wint

Het cijferseizoen was eind vorige week goed begonnen op Wall Street, met de ene na de andere bank die de verwachtingen wist te overtreffen. Vandaag kwam er wat zand in de machine. Tesla en Netflix stelden beleggers teleur en dat zette veel techaandelen onder druk. Dit leidt er logischerwijs toe dat de Nasdaq flink onderuit gaat. De Dow Jones-index, die aanzienlijk minder techaandelen telt, houdt het hoofd wel boven water.

In tegenstelling tot Netflix en 'Magnificent 7'-aandeel Tesla kreeg Johnson & Johnson (+5%) beleggers wél op de banken. De farmaceut en producent van medische artikelen, zoals tampons en pleisters, presteerde beter dan verwacht en verhoogde de outlook voor de rest van het jaar.

Philip Morris (+0,6%) overtrof de marktverwachtingen. De outlook was wat magertjes, maar beleggers malen daar vandaag niet om.

De cijfers van IBM waren wisselend: de omzet viel wat tegen, de winst mee. Bij beleggers krijgt het aandeel vooralsnog het voordeel van de twijfel: de koers stijgt met 2%.



Ondanks Tesla en Netflix ziet het beeld er tot nu toe niet slecht uit. Van alle bedrijven uit de S&P500 die tot nu toe zijn doorgekomen met hun cijfers heeft 74% de verwachtingen van analisten overtroffen, zo blijkt uit data van FactSet. Dat voedt de hoop op een zachte landing, al moet wel worden opgemerkt dat de lat her en der wat lager ligt.

Ligt er een renteverlaging in het verschiet?

Ook econoom Mohamed El-Erian (Allianz) neigt naar een zachte landing, mits de Fed niet teveel in de ankers gaat. Een verhoging met een kwartje komende woensdag lijkt in the pocket (voor 99,8% ingeprijsd). Hierna kan volgens hem al worden nagedacht over een renteverláging.



Die mening wordt vooralsnog niet breed gedeeld in de markt. De kans dat de Federal Reserve na volgende week de pauzeknop voor de rest van het jaar ingedrukt houdt, wordt ingeschat op 60%. De kans dat er nog meer renteverhogingen volgen wordt ingeschat op 30%.

"The market clearly thinks we're going to get one more rate hike next week and that's it and the next move will be a cut," says @elerianm. "The Fed is not there yet so we will be listening very closely to what Chair Powell says about the guidance." pic.twitter.com/jsUw9bGDFk — Squawk Box (@SquawkCNBC) July 19, 2023

Conference Board voorziet een recessie

De macro-economische cijfers van vandaag zijn niet om over naar huis te schrijven. De leidende indictoren voor de Amerikaanse economie daalden voor de vijftiende maand op rij en dat was sinds de kredietcrisis niet meer voorgekomen. Volgens Conference Board is er nog geen licht aan het einde van de tunnel: de onderzoekers houden rekening met een recessie van het derde kwartaal van dit jaar tot Q1 2024.

Ook de verkopen van bestaande woningen daalden: met 3,3% op maandbasis, en dat was een grotere daling dan voorzien. De huizenprijzen namen af met 0,9%.

De Philadelphia Fed-index, een graadmeter voor de industriële bedrijvigheid in de regio Philadelphia, liet niet het gehoopte herstel zien. De index steeg op maandbasis van -13,7 naar -13,5, terwijl erop was gerekend dat de index zou opklimmen naar -10. Dit duidt op een grotere krimp dan verwacht.

Enig lichtpuntje was een onverwachte daling van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

Rentes nu weer omhoog, maar dat zegt weinig

Op, neer, op, neer. De lange rentes wapperen alle kanten op, maar over de lange termijn komen ze niet zo erg van hun plek.

De brede markt

De AEX eindigde 0,7% lager en is daarmee een dissonant in Europa. De DAX en Bel20 eindigden juist 0,7% hóger en de CAC40 won 0,8%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt met 0,6 punt naar 13,69.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 -0,2%, Dow 30 +0,9% (de achtste dagwinst op rij), maar de Nasdaq verliest 1,1%.

De euro daalt met 0,6% naar 1,1134 dollar.

De goudprijs noteert op het moment van schrijven 0,5% lager op $1.966,99 per troy ounce.

De olieprijzen koersten de hele dag hoger, maar struikelden aan het eind van de middag. Voor een vat WTI wordt nu 0,1% minder betaald dan gisteren, terwijl Brent 0,2% verliest.

Voor bitcoin geldt hetzelfde. De munt noteert nu weer onder de grens van $30.000: op $29.840,40 om precies te zijn, 0,3% lager dan gisteren.

Verder op het Damrak

Just Eat Takeaway heeft last van een rondje winstnemingen na de flinke koersstijging van gisteren. Chippers liggen de hele dag al slecht en Sligro wordt beloond voor de set halfjaarcijfers.

Wereldhave verloor licht (-0,1%) aan de vooravond van de cijferpublicatie. Wereldhave Belgium meldde vandaag dat de winst is aangetrokken.

verloor licht (-0,1%) aan de vooravond van de cijferpublicatie. Wereldhave Belgium meldde vandaag dat de winst is aangetrokken. IMCD kondigde gisteren nabeurs de overname aan van het Chileense Maprin, een distributeur van grondstoffen voor persoonlijke-verzorgingsproducten. De koers zat gisteren flink in de lift, maar is vandaag (+0,2%) nauwelijks vooruit te branden.

kondigde gisteren nabeurs de overname aan van het Chileense Maprin, een distributeur van grondstoffen voor persoonlijke-verzorgingsproducten. De koers zat gisteren flink in de lift, maar is vandaag (+0,2%) nauwelijks vooruit te branden. Alfen (+1%) zette de stijgende lijn van gisteren voort.

Adviezen

Het regent koersdoelverhogingen voor ASML:

ASML: naar €655 van €570 en houden - KBC Securities

ASML: naar €780 van €700 en kopen - Berenberg

ASML: naar €765 van €700 en kopen - Degroof Petercam

Shell: naar 2.750 pence van 2.950 pence en kopen - JP Morgan

Euronext: naar €102 van € 101 en kopen - JP Morgan

Agenda vrijdag 21 juli: nog een plukje cijfers

Morgen komen twee bedrijven met cijfers: Wereldhave en Beter Bed. Dat laatste wordt een non-event na de aangekondigde overname door Torqx Capital Partners.

Na de middagboterham volgen de resultaten van American Express en Akzo Nobel-rivaal PPG.

De macro-economische agenda is niet zo spannend. Behalve de Japanse inflatie en de Britse detailhandelsverkopen valt er weinig aan te beleven.