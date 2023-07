Waarom ASML, ASMI en Besi met de mattenklopper krijgen

U zit natuurlijk al met open mond naar naar AEX-chippers Kwik, Kwek & Kwak te kijken: wat is dit nou? Nou, dit.

NY ontwaakt en begint cijferend #TSMC te handelen (Q2's waren nabeurs Taiwan)

Gisteren haperde semiconductorindex #SOX met -1,1% al tegen de markt in en wss gaan - wat gaan ze ook hard dit jaar - #ASML (-4,1%) en vooral peperduur #ASMI (-5,1%) en #Besi (-3,0%) hier nat op #AEX pic.twitter.com/69NmkLtDLq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 20, 2023



Wall Street reageert sinds 10:00 uur onze tijd - die in New York wilt u nog even niet weten - op de Q2's van de Taiwanese chipmoloch TSMC. De Taiwanezen hadden geen leuk nieuws en cijfers nabeurs Taipei, want de draai in de chipcyclus wordt weer een kwartaaltje opgeschoven. Zoals ASML dat gisteren ook met zoveel worden zei. Veldhoven is wel veel minder gevoelig voor die cyclus.



Bloomberg duidt:



Wellicht zijn onze chippers ook even aan een dipje toe, na al dat gestijg. Er is misschien zelfs al een eerste reversed zwaluw. Waar de Nasdaq 100 gisteren weer een nieuw intradagtopje neerzette, past de SOX even.



En dit is misschien ook waarom ASML, ASMI en Besi hard klop krijgen vandaag. Wat zijn ze duur! Met name ASMI en Besi, want die zijn zelfs duurder dan ASML. Zelden vertoond en misschien een rode vlag. Verder dealt u er maar mee, want u bent honderd keer gewaarschuwd dat het altijd hard gaat met die chippers. En niet alleen omhoog.

Ja maar waarom daalt ASML ook zo hard, dat zou toch minder cyclusgevoelig zijn? Zeker, maar toevallig is TSMC nou net de grootste klant van de übertech-Brabo's en of die 24% omzet uit China een blijvertje is, is ook maar even de vraag. Eentje waar u het antwoord zeker op weet.