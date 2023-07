"Mensen besteden meer tijd aan het uitzoeken van een tv dan aan het selecteren van een belegging"

Bericht delen via:

De AEX tikt een nieuw jaarrecord aan, de inflatie koelt af en de renners in de Tour de France gaan de Alpen in. Er valt dus genoeg te bespreken in de IEX-BeleggersPodcast.

Het belooft een speciale uitzending te worden, want Martijn Rozemuller is te gast. Hij is CEO van VanEck Europa. Behalve van ETF's heeft hij als voormalig handelaar ook verstand van handelshuizen.

Wat moet je als particuliere belegger weten van handelshuizen en verdient een market maker een plekje in de beleggingsportefeuille? En zo ja, welk aandeel verdient de voorkeur?

Verder bespreken we op onze geheel eigen wijze de volgende onderwerpen:

Waarom cryptovaluta wel degelijk waarde kennen

Triodos-certificaten in de uitverkoop

ESG-beleggers voelen zich belazerd

Knock-outbod op Beter Bed. Premie van liefst 107%!

Waarom Besi en ASMI er koerstechnisch beter bijliggen dan ASML

Is er reden voor hoogtevrees op de beurs?

Hoe verdienen handelshuizen hun geld en hoe speel je hier als belegger op in?

Kiek op de Grafiek: Heineken

