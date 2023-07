Turbulentie op financiële markten, maar nog geen technische schade

Net zoals het weer gaan ook de koersen alle kanten op. De AEX markeerde begin van de week rond 781 punten nog de hoogste intraday stand van dit beursjaar, maar zakte vervolgens meer dan 25 punten in.

Beleggers verslikken zich in recente uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank. Over de gehele linie staan de beurzen in de correctiemodus. Dit gebeurde nadat uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve is gebleken dat verdere rentestappen waarschijnlijk nodig zijn.

Oplopende rente en volatiliteit

Behalve corrigerende aandelen zagen we ook andere financiële markten heftig reageren. Zo vloog de rente flink omhoog, met in het spiegelbeeld dalende obligaties. De euro/dollar liet het kopje hangen. Bovendien loopt de onrust weer op, getuige de flinke sprint van de VIX-index.

De AEX lijkt opnieuw niet over de top van februari rond 777,58 punten te kunnen uit breken. In de afgelopen maanden zijn alle rally's van de AEX gestrand in de zone 769-777.

Deze keer bekijk ik de technische plaatjes van de AEX, S&P500, Eurostoxx50, VIX-index, Nederlandse 10-jaars rente, Nederlandse 5-jarige staatslening, Amerikaanse 10-jaars rente en de dollar.

Lichte krasjes, maar geen grote schade

Vooralsnog heeft de turbulentie enkel lichte technische krasjes opgeleverd, maar geen grote schade. Er zijn op de verschillende deelmarkten de volgende technische signalen opgetreden:

AEX is technisch vastgelopen op de top van februari rond 777,58 punten.

S&P500 index is onder de voormalige toppen gezakt, wat een lichte verzwakking opleverde

Euro Stoxx 50-index is gestrand op de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021)

De stijgende VIX index knalt omhoog signaleert wat onrust onder Europese beleggers

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente draait technisch opwaarts

Bij de Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028) neemt de verkoopdruk toe

Amerikaanse dollar wint wat terrein terug en verbetert technisch

Korte termijn: AEX-index gestrand op weerstand

De AEX-index doet een flinke stap terug. Recent is de AEX gestrand op de top van februari rond 777,58 punten. Technisch krult de Nederlandse beurs weer neerwaarts om.

De steun rond 745,26 punten (de bodem van 22 maart) lijkt voorlopig sterk genoeg om de correctie op te vangen. Weerstand voor de Nederlandse beurs ligt op 777,58 punten (gevormd op 16 februari).

Lange termijn: AEX-index zoekt steunlijn op

De AEX-index laat al sinds begin dit jaar een zijwaarts koersverloop zien. Het technische plaatje van de Nederlandse beurs geeft nog steeds hogere koersbodems weer, waardoor de schade beperkt is.

Thans zakt de AEX terug naar de steunlijn onder de koersbodems van de afgelopen zes maanden (rode vette lijn).

De langetermijnsteun bevindt zich rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart) en de weerstand rond 777,58 punten (gevormd op 16 februari).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een mooi opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Op Wall Street doet S&P500-index stapje terug

Recent zakte de koers van de S&P500 index terug onder de voormalige top (van medio juni). Technisch doet Wall Street een stapje terug, maar zolang de uptrend intact is, is de technische schade beperkt.

We zien steun rond 4.329,38 punten (de bodem van 26 juni). Weerstand ligt rond 4.514,32 punten (de top van 21 april 2022).



Eurostoxx 50 afgeketst op oude toppen

De Euro Stoxx 50-index is gestrand op de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). Technisch is er weinig aan de hand, want het patroon met hogere bodems is intact.

Zolang de correcties van de Euro Stoxx 50-index worden opgevangen door de 200-dagenlijn (de rode glooiende lijn) is er technisch geen schade. Die 200-dagenlijn laat bovendien een opwaarts verloop zien. Dit valideert de positieve technische conditie.





VIX signaleert oplopende onrust onder beleggers

De Europese VIX-index krult omhoog. De onrust onder Europese beleggers loopt wat op.

Nederlandse rente krult opwaarts

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente schiet omhoog, waarbij eerdere toppen worden gebroken.

De rente draait opwaarts en lonkt nu naar weerstand rond 3,09% (gevormd op 2 maart). Steun hanteren we op 2,05% (de bodem van 7 december 2022).

Nederlandse 5-jarige staatslening door het putje

De Nederlandse 5-jarige staatslening (NL 5,5% 2028) is hard gedaald. Ook de laatste dagen neemt de verkoopdruk toe.

Met de uitbraak onder de voorgaande koersbodem is de zwakte gevalideerd. Maar het neerwaarts potentieel is beperkt nu steun 110,21 (bodem van 8 maart) nadert.



Amerikaanse rente schiet omhoog

De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente reageerde heftig op de uitspraken van de Federal Reserve.

De rente is boven de toppen van de afgelopen maanden gebroken en test nu de weerstand van 4,06% (de top van 2 maart). Na een uitbraak boven de weerstand van 4,06% wordt 4,25% het volgende opwaartse koersdoel.

Steun ligt rond 3,27% (de bodem van 5 april).

Amerikaanse dollar kruipt uit het dal

De Amerikaanse dollar wint de afgelopen dagen wat terrein terug. De USD/EUR lijkt zelfs een hogere bodem te vormen, waardoor het technische beeld aantrekt.

Op wat langere termijn is er sprake van een min of meer zijwaarts verloop.

