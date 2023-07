Het is risk-off op beurzen en het kan wel eens een échte AEX-dip worden

Groot gelijk als u uw koersenbak dichtgooit en maar naar de Tour de France gaat kijken. Zeker onderliggend bij de individuele aandelen is het alweer hier en daar windkracht 10. Het is risk-off en nu... opgelet.

AEX -1,7% al, ofwel we komen echt even van het laatste, hogere topje van vrijdag af. Vandaag is er echter meer, waardoor de (aandelen)daling misschien iets verder doorzet dan we de laatste maanden gewend waren. Zie hier onze tienjaarsrente: met nu plus elf (!) basispunten staat er een nieuw topje richting 3,0%.



Op de brede markt wordt er natuurlijk vooral gekeken wat de benchmarkrentes van euro en dollar doen, ofwel de Duitse (oranje) en de Amerikaanse tienjaarsrente. Ook hier ziet u nieuwe topjes.



De dollar trekt aan, ofwel EUR/USD staat lager, wat bevestigt dat de markt even veiligheid zoekt in de dollar.



De trigger lijken toch de havikse Fed-notulen van gisteravond. Vastrentend prijst nu eenmaal minder snel nieuws in dan in de nanoseconden die we op de aandelenbeurs gewend zijn. Eerst moeten de rentecomités van de grote huizen er een plasje over doen, en dan pas gaan we handelen. Dat gebeurt intussen wel, zoals u ziet.

Zie ook het verschil bij de Fed fund futures tussen gisteren en vandaag, die prijzen nu vrijwel unaniem een kwartje verhoging in op 26 juli.



Nog een trigger van zojuist, de Amrikaanse arbeidsmarkt blijft maar sterk getuige het laatste ADP arbeidsmarktrapport private sector over juni. Vrijdag is het nationale Payroll Report.



De inflatie loopt dan wel terug, maar is nog altijd niet onder de 2%. En de Fed is klip en klaar: de inflatie moet terug in haar hok, desnoods ten koste van de economie. Ergo, de Fed blijft de rente verhogen tót. En dat vinden (groei)aandelen niet leuk.



Misschien is er zelfs nog meer bevestiging, want de volatiliteit loopt ineens weer op. Zie hier de CBOE VIX-index. Wellicht moet u uw geblakerde Flow Traders wel terugkopen.



Gelukkig is er ook nog een indicator die mijn naam is haas zegt: de volatiliteit op de obligatiemarkt weet nog nergens van en de BofA MOVE-index doet niks. Het is ook geen zekerheidje dat de beurzen nu dalen, zekerheid is er nooit, maar dit kunnen duidelijke signalen zijn. Opletten dus.