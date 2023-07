Financials en Shell trekken de kar

Een fenomeen dat in Europa voor zo ver bekend amper tot niet bestaat, maar in de VS gemeengoed is: jingle mail. Dat klinkt vrolijk, maar is het voor betrokken partijen allerminst.

Jingle mail wil zoveel zeggen als dat een vastgoedbezitter, dat kan zowel een particuliere huiseigenaar zijn, maar even zo goed ook een professionele investeerder in commercieel vastgoed, de handdoek in de ring gooit. Of beter in dit geval: de sleutels van het pand (per post) inlevert bij de hypotheekverstrekker.

De huis- of vastgoedpandeigenaar gooit het bijltje erbij neer en de hypotheekverstrekker zoekt het daarna verder maar uit met het pand waarop de hypotheek verstrekt werd.

De relatie met aandelen hier? Welnu, het beursgenoteerde Unibail Rodamco Westfield bezit tal van vastgoed in de VS, vooral shopping malls, en heeft vorige maand voor een tweede maal de sleutels van een winkelcentra ingeleverd, ditmaal van een shopping mall in San Francisco:

Exclusive: Westfield giving up S.F. mall in wake of Nordstrom closure, plunging sales and foot traffic https://t.co/16DG3u86JB via @sfchronicle — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 2, 2023

Daarmee is de vastgoedeigenaar per direct verlost van van zijn schuld, en dus ook renteverplichtingen, maar daarmee dus ook van de volledige waarde van het pand. Dat is uiteraard ook een manier om commercieel vastgoed in de VS af te stoten en de schuld omlaag te brengen.

Het zal gezien de hard gestegen rente, de afnemende risicobereidheid bij beleggers rond financieren van vastgoed en de onstuitbare opmars van online winkelen vermoedelijk niet de laatste jingle mail die hypotheekverstrekkers in de VS rinkelend in de postbus zullen aantreffen.

Dan nog even dit

Centrale banken, en in ieder geval de Fed en de ECB, lijken nog niet klaar met hun serie renteverhogingen. Terecht of niet, dat is de vraag. Immers, de inflaite is weliswaar nog flink te hoog, maar daalt inmiddels wel stevig.

Pimco, 's werelds grootste obligatiefonds, heeft er een hard hoofd in en vreest dat centrale banken doorschieten met hun rentebeleid. Als dat zo is, dan dreigt er een zogeheten harde landing van de economie:

Bond fund giant Pimco prepares for ‘harder landing’ for global economy https://t.co/yWG0131hnH — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 2, 2023

En dat is niet iets waar de financiële markten op dit moment volgens Pimco op voorbereid zijn. De obligatiebelegger stelt - terecht - dat het vijf à zes kwartalen duurt voor de impact van renteverhogingen pas echt goed zichtbaar worden.

Dan nog even dit II

Goed nieuws voor de aandelen bulls: hoewel vrijwel alle ogen gericht zijn op een handjevol grote techaandelen die de kar hebben getrokken het afgelopen halfjaar, komt de bredere aandelenmarkt ook tot leven.

De Nasdaq is weliswaar met zo'n 40% gestegen, tegen 'slechts' zo'n 16% voor de veel breder samengestelde S&P 500, maar inmiddels doen de smallcaps ook mee met de stijgende financiële markten.

Dat is wellicht het best waarneembaar bij de Russell 2000 - een index die min of meer te vergelijken valt met onze eigen AScX. Oftewel, een index samengesteld uit smallcaps. Ook de Russell 2000 begint inmiddels aan te haken en noteert ytd met een plus van ruim 7%. Belangrijkste reden voor deze bescheiden inhaalslag: de kans op een recessie - in de VS althans - wordt veel lager ingeschat dan aan het begin van dit jaar.

Damrak

De AEX ging vanochtend welgemoed van start, trok zelfs even een sprintje tot boven de 780 puntengrens, een niveau dat bij het slot niet houdbaar bleek. Desondanks was er sprake van een goede start van het tweede halfjaar, in aanloop naar de halfjaarcijfers die rond 17 juli los zullen barsten.

Winnaars genoeg, vooral in het wat hogere risicosegment, zoals bijvoorbeeld bussenfabrikant Ebusco, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en het cyclische Aperam. Sif Holding heeft inmiddels zijn claimemissie afgerond: de handel in de claims stopte afgelopen vrijdag.

Binnen de AEX waren het de financials en Shell die de kar trokken, met fraaie winsten voor ABN Amro en ING Groep. ASMI, Besi en DSM-Firmenich lagen dan weer zwak.

Een niveau lager waren cyclische fondsen als AMG en Aperam gevraagd, Just Eat Takeaway doet het al enkele dagen beter, terwijl Flow Traders een ronduit slecht Q2 achter de rug heeft. Binnen de AScX sprongen vooral BAM Groep en Ebusco er in positieve zin uit. Dalers waren er wel, maar mochten gezien de uitslagen eigenlijk geen naam hebben.

De AEX sloot de dag af met een plusje van 0,3% en eindigde op een stand van 776,44 punten.

Top drie stijgers/dalers

Signify

Een aandeel dat het de afgelopen maanden best lastig heeft - Signify - zal na een teleurstellende eerste kwartaal ook met weinig vrolijk stemmende Q2-resultaten naar buiten komen, zo verwacht althans de IEX Beleggersdesk:

Dividend Signify niet in gevaar IEX Premium https://t.co/wDWXPcLOkV via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 3, 2023

Opnieuw een kwartaal om snel te vergeten hoogstwaarschijnlijk, maar belangrijker voor beleggers zijn de vooruitzichten voor de middellange termijn én het relatief hoge dividend. Dat laatste lijkt veilig.

Triodos Bank

Na enkele jaren niet in certificaten Triodos Bank te kunnen handelen, staat een alternatief handelsplatform, MTF, inmiddels opgelijnd en kunnen certificaathouders aftellen naar 5 juli: de boeken sluiten dan en als de koersvorming niet té verstoord is, kan er gehandeld worden, eindelijk.

Hoe dat precies in elkaar steekt, valt te lezen in een update van de Beleggersdesk:

Aftellen voor houders Triodos Bank-certificaten IEX Premium https://t.co/C27EjAkSp9 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 3, 2023

NSI

Vastgoedfinanciering - en vooral herfinanciering - is momenteel best een dingetje voor vastgoedfondsen. De markt is flink verslechterd, de rentes zijn omhoog geschoten en de risicobereidheid van beleggers in deze tak van sport is danig afgenomen. NSI is erin geslaagd een deel van de zorgen van beleggers weg te nemen:

Voorlopig geen financiele zorgen voor NSI IEX Premium https://t.co/CJcL5QhfJf via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 3, 2023

Eindsprintje IEX Modelportefeuilles

De drie IEX Modelportefeuilles hebben een klein eindsprintje getrokken en de Nederland-portefeuille heeft in exact een jaar tijd een fraai rendement opgeleverd van 19,4%.

Het wordt echter nog mooier: de Internationaal-portefeuille heeft het nog een tandje beter gedaan en behaalde in een jaar tijd een uitstekend rendement van 21,1%.

Saving the best for last: de Hoog Dividend modelportefeuille steekt hier nog met kop en schouders bovenuit met een ronduit hoog rendement van 31,0%.

Beleggers met weinig tijd die op zoek zijn naar uitstekende rendementen en graag onze modelportefeuilles op de voet willen volgen: U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen. Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

In de VS tonen beleggers zich zeer enthousiast over de productie- en aflevercijfers van Tesla, gepubliceerd vooruitlopend op de halfjaarcijfers (19 juli). Er werden afgerond 480.000 Tesla's geproduceerd en ruim 466.000 afgeleverd. Dat was boven verwachting en leverde de autoproducent een tussentijdse koersstijging op van circa 7%. Concurrent Rivian Automotive wist er zelfs een koerswinst van ruim 14% uit te persen.

De bredere markt kwam wat moeizamer van zijn plek, beleggers zijn toch voorzichtig in aanloop naar de werkloosheidscijfers aankomende vrijdag. Daar bovenop geldt dat Wall Street morgen, 4 juli, zijn deuren gesloten houdt. Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq eensgezind vlak.

Rentes

De rentes kruipen tergend langzaam omhoog, met Zwitserland als grote uitzondering. Italië kampt tegenwoordig met een hogere rente dan Griekenland en dat is toch opmerkelijk te noemen. Let echter ook op het VK dat momenteel het duurst uit is op de internationale kapitaalmarkt met een tienjaarsrente die tegen de 4,5% aanschuurt.



Bron: Reuters

Brede markt

De AEX laat zich ten opzichte van de meeste Europese beurzen van zijn beste kant zien. De meeste Europese beurzen zoals Parijs, Brussel en Frankfurt doen het wat kalmer aan, evenals Londen.

Goud, bitcoin, olie, de VIX: weinig actie te bespeuren deze eerste dag van het tweede half jaar. Sterker nog, de VIX zakt nog dieper weg, tot verdriet van de Flow Traders van deze wereld.

Het Damrak

Heineken (+ 2,0%) meldde afscheid te hebben genomen van frisdrankonderdeel Vrumona voor €300 miljoen en zal zich verder focussen op de core business: bier.

(+ 2,0%) meldde afscheid te hebben genomen van frisdrankonderdeel Vrumona voor €300 miljoen en zal zich verder focussen op de core business: bier. IMCD (- 1,0%) kon vandaag niet profiteren van de goede stemming: de marktomstandigheden in de chemiesector zijn ronduit slecht

(- 1,0%) kon vandaag niet profiteren van de goede stemming: de marktomstandigheden in de chemiesector zijn ronduit slecht Shell (+ 1,3%) veerde vandaag aardig op, al deed de olieprijs opvallend weinig op het nieuws van verdere productiebeperkingen door enkele Opec-landen

(+ 1,3%) veerde vandaag aardig op, al deed de olieprijs opvallend weinig op het nieuws van verdere productiebeperkingen door enkele Opec-landen Flow Traders (- 1,9%) kreeg een koersdoelverlaging voor zijn kiezen naar aanleiding van de winstwaarschuwing van afgelopen vrijdag

(- 1,9%) kreeg een koersdoelverlaging voor zijn kiezen naar aanleiding van de winstwaarschuwing van afgelopen vrijdag Just Eat Takeaway (+ 4,5%) is al enkele dagen in trek, mogelijk (deels) op geruchten over belangstelling voor Grubhub

(+ 4,5%) is al enkele dagen in trek, mogelijk (deels) op geruchten over belangstelling voor Grubhub Signify (+ 2,8%) stevent af op een matig Q2 maar heeft beleggers een aantrekkelijk dividend te bieden, aldus de IEX Beleggersdesk

(+ 2,8%) stevent af op een matig Q2 maar heeft beleggers een aantrekkelijk dividend te bieden, aldus de Accsys (- 0,3%) levert de vorige week behaalde koerswinst op basis van de cijfers alweer in. Meer bij IEX Premium .

(- 0,3%) levert de vorige week behaalde koerswinst op basis van de cijfers alweer in. Meer bij . Ebusco (+ 5,0%) kreeg vorige week een fors lager koersdoel toegekend, daalde daarop hard, vandaag loopt de EV-bussenbouwer dit echter deels weer in

(+ 5,0%) kreeg vorige week een fors lager koersdoel toegekend, daalde daarop hard, vandaag loopt de EV-bussenbouwer dit echter deels weer in Pharming (- 0,2%) wist koersmatig niet te profiteren van zijn aanwezigheid op de IEX Beleggersdag van afgelopen vrijdag

(- 0,2%) wist koersmatig niet te profiteren van zijn aanwezigheid op de IEX Beleggersdag van afgelopen vrijdag Op de lokale markt verloor Onward Medical (- 4,1%) 'zomaar' stevig

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)



Agenda 04 juli

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Handelsbalans - Mei (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op Onafhankelijkheidsdag