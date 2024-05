Beursblik: Heijmans overtreft verwachtingen met nieuwe doelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe omzetdoelstelling die Heijmans woensdag voor 2027 heeft gepresenteerd, overtreft de verwachtingen. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag in een rapport. Heijmans mikt op een omzet in 2027 van 3,0 miljard euro, hetgeen 9 procent boven een eerste berekening van ING was. De bouwer mikt bovendien voor hetzelfde jaar op een onderliggende EBITDA-marge van 7 tot 9 procent. Op basis daarvan acht ING een winst per aandeel van 4,25 euro mogelijk in 2027. Gezien Heijmans de helft van het nettoresultaat wil uitkeren als dividend in contanten, zou dat neerkomen op een dividend van 2,12 euro, goed voor een dividendrendement van 11,3 procent. ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 17,75 euro. Heijmans noteerde woensdag op een lager Damrak 11,4 procent hoger op 20,95 euro. Bron: ABM Financial News

