Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong fractioneel in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 911,51 punten.

De Europese beurzen lijken een vlakke tot licht hogere opening tegemoet te gaan in aanloop naar data over de Amerikaanse woningbouw en notulen over de laatste vergadering van de Federal Reserve.

Het groeitempo van de Britse consumentenprijzen is in april afgenomen tot dichtbij de twee procent, zo bleek vanochtend. Dit kan een belangrijke indicatie zijn voor een renteverlaging door de Bank of England in juni of augustus.

Gouverneur Andrew Bailey van de Britse centrale bank zei op dinsdag nog dat de volgende stap van de Bank of England inderdaad een renteverlaging zou zijn, maar dat het onduidelijk blijft wanneer de daadwerkelijke beslissing wordt genomen.

De Britse beleidsmakers komen eind juni bij elkaar en nog eens aan het begin van augustus.

Beleggers kijken ook uit naar cijfers van chipbouwer Nvidia.

De licht hogere opening van de Europese beurzen, volgt op hogere slotstanden van Wall Street op dinsdag. De Amerikaanse beurzen sloten toen op of dichtbij recordniveaus.

De olieprijs is dinsdag gedaald, voor de tweede dag op rij, door zorgen over druk op de vraag naar olie terwijl de Federal Reserve de rente langer hoog houdt. "De grootste zorgen op de oliemarkt draaien momenteel rond de economie en het vooruitzicht dat de rentes voor een langere periode hoog blijven", aldus analisten van Strategic Energy & Economic Research.

De juni-future voor vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent lager op 79,27 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,8 procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0851. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0857 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0859 op de borden.

De Aziatische beurzen bleven vanmorgen dicht bij huis. De stemming op de Japanse beurzen werd gedrukt door tegenvallende handelscijfers, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. De beurs van Taiwan sloot 1,5 procent hoger op een nieuw record mede door koerswinst voor TSMC, dat chips maakt voor onder andere Nvidia. "De grote vraag is of TSMC voldoende kan produceren om aan de grote vraag naar Nvidia chips te kunnen voldoen."

Bedrijfsnieuws

Aalberts heeft in de eerste maanden van dit jaar de omzet onder druk zien staan. Aalberts zag de omzet in januari tot en met april autonoom met 2,6 procent op jaarbasis dalen. ING had gerekend op een omzetdaling van 2 procent.

Heijmans heeft voor 2027 drie doelstellingen gepresenteerd. Zo moet de omzet naar 3 miljard euro en moet de onderliggende EBITDA-marge uitkomen tussen de 7 en 9 procent. Daarnaast wil de bouwer de helft van het nettoresultaat uitkeren als dividend in contanten. Over 2023 lag de omzet van het bedrijf op 2,1 miljard euro en de marge op 6,9 procent. Het dividend is nu nog een keuzedividend.

Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 52,00 naar 40,00 euro met een onveranderd Houden advies na kwartaalcijfers van Alfen maandagavond.

CTP gaat voor twee hondenvoerfabrikanten een fabriek bouwen in Polen voor de productie van hondenvoer.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 5.321,41 punten, de Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.832,63 punten en de Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 39.872,99 punten.