Heijmans schiet omhoog op vlakke beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent lager op 911,08 punten. Onder de hoofdfondsen steeg DSM-Firmenich 2,6 procent en Besi 0,3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schreef de koerswinst van DSM toe aan een koopadvies van Morgan Stanley. AkzoNobel leverde 1,1 procent in en Philips 1,0 procent. JDE Peet's won 0,4 procent in de AMX, net als Signify. Aalberts verloor 4,1 procent na een kwartaalupdate. Daaruit bleek dat de omzet in de eerste maanden van dit jaar onder druk stond. Heijmans schoot onder de kleinere fondsen na een strategie-update 12 procent omhoog. Heijmans presenteerde voor 2027 drie doelen. Zo moet de omzet naar 3 miljard euro en moet de onderliggende EBITDA-marge uitkomen tussen de 7 en 9 procent. Daarnaast wil de bouwer de helft van het nettoresultaat uitkeren als dividend in contanten. In 2023 lag de omzet van het bedrijf op 2,1 miljard euro en de marge op 6,9 procent. Avantium steeg 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

