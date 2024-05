Beursblik: zwakke jaarstart Aalberts geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De zwakke eerste maanden van Aalberts in 2024 waren geen verrassing. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam woensdag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalupdate van het bedrijf. De omzet daalde in de eerste vier maanden van dit jaar met 2,6 procent autonoom, vooral door tegenwind in het segment Building Technology. De groei bij Industrial Technology van 1,7 procent viel tegen, aldus Van Beek. Positief is volgens de analist dat klanten van Aalberts later dit jaar verbetering verwachten. "In combinatie met erg lage voorraden bij klanten van Aalberts, kan dat voor een snel volumeherstel zorgen", aldus Van Beek. Ook vond de analist het "bemoedigend" dat Aalberts woensdag meldde dat de toegevoegde waardemarge op een goed niveau bleef. Van Beek heeft er, mede door de maatregelen die Aalberts treft, vertrouwen in dat het bedrijf de winstgevendheid goed op peil zal weten te houden "in dit uitdagende jaar". Op basis van de update denkt Van Beek wel dat hij zijn taxaties zal verlagen, "maar we krijgen ook meer vertrouwen in een herstel vanaf 2025". Degroof Petercam heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel daalde woensdag met 4,0 procent naar 46,18 euro. Bron: ABM Financial News

