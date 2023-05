Flitsfaillissement Fixers Holding verbijstert markt

Koud een half jaar geleden wist reparatieketen Fixers Holding via mkb-financieringsplatform NPEX aan beleggers nog twee miljoen euro te ontfutselen. Nu is Fixers bankroet, slechts twee dagen na aanvraag van de surseance van betaling. Waren de vooruitzichten reëel? En wie is eigenlijk eigenaar?

Fixers werd in 2018 opgericht en nam in november 2018 een deel van de boedel over van concullega Smartrepair BV in Den Bosch. Die ging op de fles na een stormachtige groei van 1 miljoen euro omzet in 2015 naar 12 miljoen in 2017, waardoor tekort aan werkkapitaal ontstond.

In oktober 2021 werd Marcel Honsbeek, daarvoor verantwoordelijk voor Mediamarkt B2B, algemeen directeur van Fixers. Hij volgde Pieter Leeuw op, aandeelhouder en medeoprichter. Fixers contracteerde naar eigen zeggen duizend zakelijke klanten waaronder Detron, LeasePlan, Picnic en Mobiel.nl en richtte voor deze markt een Business Centre in Nieuw-Vennep op.

Het doel was om in 2025 de hele Benelux met vestigingen te bedienen. Het onderscheid met de 6.000 kleine reparateurs moest worden gemaakt door een hoger niveau van expertise bij de keten. Fixers werd officiële partner van Apple en Samsung.

Obligatielening

Per december 2022 plaatste Fixers een converteerbare obligatielening van maximaal €3 miljoen met 8 procent rente, vooral bedoeld om te kunnen uitbreiden van (toen) 13 naar 35 filialen. In het prospectus van Fixers werd in simpele bewoordingen het hoge risico van de belegging geduid (“U kunt verwateren.” [sic]). Hoe meer stukken van €1.000 elk werden aangeschaft, des te hoger de kortingen bij reparaties, bedoeld om klanten als investeerders te trekken.

In februari 2019 is de Stichting Administratiekantoor Fixers Holding opgericht als aandeelhouder. Bestuurder is Maarten Elshove. Fixers had op dat moment voor circa €1 miljoen aan leningen uitstaan, bij Rabobank, aandeelhouders en Fightclub Holding. De laatste werd afgelost. De grootste aandeelhouders hadden ook geld geleend, tot 2021 zo’n €500.000, in 2022 nog eens €1,4 miljoen.

Er waren zeven aandeelhouders, van wie Brown River Sarl een meerderheid van 56 procent bezat. Dit blijkt een Luxemburgs bedrijf te zijn. Tot voor kort was de aandeelhouder hiervan niet direct zichtbaar, want die was gevestigd in Curacao. Maar vrij recent is als aandeelhouder van Brown River het bedrijf Sit Vis Vobiscum BV in Blaricum ingeschreven. Bestuurders zijn Michiel Mol en John Dercksen. Nog in 2021 werd het vermogen opgekrikt van €1,3 naar €6,8 miljoen euro.

Dit is blijkens dezelfde KvK-data de voorzetting van Michiel Mol Beheer te Breda. Mol is een bekende ondernemer, die succes boekte en naam maakte met internetbedrijven zoals Lost Boys, Media Republic en Guerilla Games, maar ook mislukkingen op zijn naam schreef met Spyker Formule I en ruimtevaartbedrijf Space Expedition. Mol investeert met MM Ventures, samen met partner Maarten Elshove. Die kwamen we eerder ook tegen als bestuurder van Fixers Holding. Daarnaast is hij actief als investeerder en voor D66 in Blaricum.

Mol was enthousiast over Fixers: “Ik vergelijk ons concept met dat van autoruithersteller Carglass, alleen Fixers repareert mobiele telefoons, tablets en laptops. Er is een enorme markt voor transparantie en eenduidige kwaliteit.” In november 2022 kocht Fixers ter promotie zendtijd in Business Class met Harry Mens op RTL7. “Het lijkt me een redelijk risicoloze affaire”, concludeert presentator Harry Mens die voor de zendtijd €15.000 opstrijkt. Veelal is dan het tegendeel het geval. Honsbeek beaamt in het vraaggesprek dat Fixers staat als een huis, maar een belegging is nooit zonder risico’s.

Geklapt

Dat blijkt spoedig. Op 4 mei 2023 wordt Fixers Holding BV te Blaricum failliet verklaard, slechts twee dagen na de aanvraag van surseance van betaling. Wie nu probeert te bellen met Fixers krijgt de boodschap “door omstandigheden zijn al onze winkels tot nader order gesloten.” Het betreft acht vestigingen in het westen van Nederland: Amsterdam Centrum en IJburg, Utrecht, Haarlem, Leiden, Amstelveen, Nieuw-Vennep en Blaricum. De laatste gemeente is de statutaire vestigingsplaats van Fixers Holding BV, in Nieuw-Vennep zit het hoofdkantoor. Opvallend is dat bij de emissie er nog sprake was van 13 bestaande filialen; nu worden er slechts acht genoemd en van de beloofde uitbreiding is nog geen teken te vinden.

Bij de surseance publiceerde NPEX een summier bericht: “Noch NPEX noch Stichting Obligatiehoudersbelangen was hier vooraf over geïnformeerd en wij betreuren deze gang van zaken. Inmiddels hebben wij… het bestuur van Fixers Holding BV verzocht om u uitleg te geven door middel van een bericht aan de beleggers.”

Dat laatste komt er niet, aldus Mark van der Plas, directeur van NPEX, in een vraaggesprek over het bankroet van Fixers. De formele aansprakelijkheid van NPEX is, zegt hij, wettelijk beperkt. De informatieplicht rust op de fondsen. “Wij moeten de informatie zo snel mogelijk delen met alle investeerders, in dit geval de Stichting Obligatiehouders. Onze belangen lopen in deze grotendeels parallel.”

NPEX in Den Haag is een platform dat mkb-bedrijven koppelt aan investeerders. Heeft NPEX zelf ook een verantwoordelijkheid voor bescherming van investeerders, zoals met de emissie van Fixers van eind 2022? Van der Plas: “Deze uitgifte bleef onder de vrijstelling voor prospectussen van €5 miljoen en is wel aangemeld bij de AFM, maar niet inhoudelijk door haar gecontroleerd. Wij lezen wel mee, maar wij faciliteren en bevelen niet aan bij beleggers. Wij zijn volledig overvallen door dit nieuws. Fixers had een groeimodel en beleggers wisten dat het bedrijf op korte termijn geen zwarte cijfers zou schrijven. Er was nu kennelijk geen additionele financiering waardoor het faillissement is aangevraagd. We hebben hebben het bestuur van Fixers om uitleg gevraagd maar niet gekregen."

"Normaliter ziet een bedrijf een probleem aankomen, neemt dan contact op met de Stichting Obligatiehouders, die vervolgens met ons in overleg treedt over mogelijke oplossingen zoals andere financiering, of een rente-holiday. Nu is er geen enkel overleg geëntameerd door Fixers en ik ben dan ook not amused.”

Obligatiehouders rekenen op curator

Stephan van de Vusse, bestuurslid van de Stichting Obligatiehoudersbelangen, weet dat de aandeelhouders het bankroet hebben aangevraagd. “Ze hebben de afweging gemaakt of dit nog gaat vliegen of niet en kennelijk komen ze tot de conclusie dat ze beter kunnen stoppen. Dat besluit komt heel plotseling, al is deze investering heel risicovol. Er was nog geen winst geboekt. We zullen samen met de curator wel kijken of met de emissie voldoende informatie is verstrekt aan de potentiële investeerders.”

Saillant vindt Van de Vusse dat de aandeelhouders van Fixers ook grote obligatiehouders waren en dus ook gedupeerd zijn: “De groep externe investeerders was gelukkig relatief klein, maar het blijft tragisch en we gaan er zeker kritisch naar kijken.” Curator Victor Kruit van Haut Legal kon op dit moment nog niets kwijt over het bankroet van Fixers dat Michiel Mol en partners zo plotseling hebben bewerkstelligd.