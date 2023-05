"Wij zetten beleggers in de driver’s seat”

De IEX Gouden Stier voor broker van het jaar ging voor de tweede achtereenvolgende maal naar LYNX. Met het juryrapport onder de arm melden we ons bij een vergulde winnaar, LYNX-CEO Ellen van Ginkel.

Wat maakt LYNX wederom tot broker van het jaar? De onafhankelijke vakjury legde het kort en bondig uit:

“LYNX investeert veel in educatie en een goede communicatie met beleggers en het platform is technisch dik in orde. Afgelopen jaar is de vernieuwde handelsomgeving LYNX+ live gegaan en is het assortiment flink uitgebreid. LYNX is wel een nichespeler, die zich richt op de zeer actieve en ervaren belegger.”

De IEX Gouden Stier is een jaarprijs, waarvoor de jury vooral heeft gekeken naar ontwikkelingen en prestaties in 2022. Dat was een uitzonderlijk jaar op financiële markten, waarin zelfs de meest defensieve beleggers verliezen hebben geleden. Hoe kijkt u zelf terug op dat jaar?

Ellen van Ginkel: “Er gebeurde natuurlijk heel veel op de markten: de energieprijzen gingen door het dak, de rentes stegen, de oorlog in Oekraïne brak uit. We hebben onze klanten daar veel over geïnformeerd, in onze artikelen en masterclasses - en we hebben er ook uitgebreid bij stilgestaan in het jaarlijkse LYNX Beleggersdebat dat door 20.000 beleggers live is gevolgd. Paradoxaal genoeg hadden wij er in de bedrijfsvoering niet zoveel last van. Onze omzet is vorig jaar zelfs gestegen, waar die bij sommige andere brokers terugviel.“

“Dat komt vooral doordat onze klantengroep bestaat uit actieve beleggers; die spelen juist in op dit soort ontwikkelingen en handelen in zowel stijgende als dalende markten. Wat ook hielp is dat wij geen crypto aanbieden, want die markt daalde nog harder dan de reguliere markten.”

Heeft LYNX plannen om ooit nog de crypto’s in te gaan?

“Nee op dit moment hebben we die plannen niet. We focussen ons op de markten en producten waar we in gespecialiseerd zijn; aandelen, opties en futures via gereguleerde Amerikaanse en Europese indices.”

Met welke ontwikkeling in 2022 bent u zelf heel tevreden, naast de gestegen omzet?

“Een van de prestaties waar we trots op zijn is de lancering van het nieuwe platform LYNX+. Bij de ontwikkeling van LYNX+ hebben we beleggers actief mee laten denken op het gebied van lay-out en functionaliteit. We hebben ze de mogelijkheid gegeven om zelf ideeën aan te dragen en dat hebben ze ook volop gedaan. Die suggesties hebben we ook daadwerkelijk meegenomen in de ontwikkeling, daar hebben we veel positieve reacties op gekregen."

"LYNX+ blijft overigens voortdurend in ontwikkeling, vandaar de 'plus' in de naam; er zullen in samenspraak met onze klanten geregeld nieuwe features worden toegevoegd. De belegger zit bij ons echt in de driver's seat.”

Hoe houd je een belegger tevreden? Wat telt daarbij het zwaarst?

“Het belangrijkste is het platform, dat moet stabiel zijn, en het tweede is de deskundigheid van de medewerkers. In dat laatste investeren we flink. Onze klantenservice is altijd lokaal, reageert binnen 30 seconden, spreekt de taal van de klant en heeft kennis van de markt en de systemen. Daar is ons aannamebeleid op ingericht. Het zijn vaak jonge mensen, maar ze hebben allemaal een passie voor beleggen. En dat wordt gewaardeerd: 80% van de klanten geeft ons een 9 of een 10.”

LYNX is inmiddels een broker die in meerdere landen actief is. Zo'n klantenservice is dan vaak het eerste wat je centraliseert, toch?

“Het zou misschien efficiënter zijn om het centraal in het Engels te doen, maar lokale service in de taal van de klant is juist de reden voor beleggers om voor LYNX te kiezen. De belangen van beleggers zijn vaak groot en dan is het belangrijk dat je elkaar goed begrijpt. Veel beleggers vinden het prettig om in hun eigen taal met hun broker te kunnen schakelen."

Zijn de wensen van beleggers en de verwachtingen die ze van een broker hebben sterk veranderd in de loop van de jaren?

“Klanten willen - en krijgen - veel meer inzicht in hun eigen portefeuille en in onderliggende trends. Ook de lay-out wordt steeds belangrijker: het moet er strak en professioneel uitzien. Daar hebben we met LYNX+ flinke stappen in gezet. Daarnaast hebben wij als LYNX ook nog eens te maken met een veeleisende klantengroep, die verwacht dat een platform ook ruimte biedt om dingen naar eigen wens in te richten. Daarom hebben op LYNX+ ook mogelijkheden ingebouwd om op die wensen in te spelen.”

Veel brokers zijn de afgelopen jaren de markt op gekomen met lage tarieven en soms zelf de belofte van ‘gratis’ handelen. LYNX lijkt daar niet aan mee te doen. Waarom niet?

“Wij profileren ons liever op prijs én kwaliteit. Actieve beleggers zijn bereid om voor goede dienstverlening te betalen. Zij weten hoe belangrijk dat voor beleggingsresultaten kan zijn, zeker op cruciale momenten in de markt. Daarnaast komen beleggers er ook steeds meer achter dat 'commissievrij handelen' natuurlijk helemaal niet bestaat. Ergens kost het je geld. Toezichthouders en belangenorganisaties hebben zich hier meermaals over uitgesproken; mede daardoor is deze marketingtrend gelukkig dan ook grotendeels op zijn retour."