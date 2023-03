Slotcall: Deutsche bank sleept financials mee in zijn val

Wederom onweer en regen in de financiële sector; Deutsche Bank (-8,7%) is de volgende domino in de serie banken die onder druk staan. Ondanks dat de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen gisteravond nog een poging deed om de markten gerust te stellen, drukten beleggers massaal op de verkoopknop.

Deutsche Bank heeft de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende uitdagingen, waaronder hoge kosten en boetes voor slecht gedrag. Het bedrijf heeft verschillende herstructureringsmaatregelen doorgevoerd om de winstgevendheid te verbeteren, maar de inspanningen zijn nog niet voldoende gebleken om de markt gerust te stellen.

De kosten om te verzekeren tegen een wanbetaling van Deutsche Bank op uitstaande leningen en obligaties schoten omhoog, wat betekent dat het risico op een faillissement hoger wordt ingeschat. Het resultaat is een lagere aandelenkoers.

In Amsterdam is het sentiment net zo slecht. ING (-3,7%) en NN Group (-3,8%) zijn binnen de AEX de bleeders van de dag en de verzekeraars Aegon (-2,7%) en ASR (-2,2%) doen het niet veel beter.

Gelet op de onrust in de financiële sector kon de herintroductie van ASR (-2,2%) en ABN Amro (-2,2%) in de AEX niet op een ongelukkiger moment vallen. Na de bel op 9 maart noteerden ASR en ABN Amro nog op respectievelijk €43,56 en €16,52. Twee weken verder staan beide aandelen circa 15% lager.

Eurocommercial Properties

Onrust in de bankenwereld betekent onrust in de vastgoedsector stelt Peter Schutte in zijn analyse over Eurocommercial Properties (-6,2%). Net zoals bij Wereldhave (-0,9%) worden de resultaten van Eurocommercial gedrukt door macro-economische omstandigheden.

De cijferrapportage van ECP valt dan wat tegen, maar de portefeuille houdt zich over het algemeen goed. De jaarprognose is zeker niet verkeerd, gezien alle onzekerheden omtrent de koopkracht van de consument. Wat dit betekent voor het koersdoel leest u in het onderstaande artikel.

Kendrion

Tussen alle bankencrises door had analist Martin Crum nog wat tijd gevonden om zijn blik te werpen op Kendrion (-2,5%). Investeringsmaatschappij Teslin vergroot zijn positie in de industriële toeleverancier en dat wekt de interesse van beleggers.

"De opsteker van het vergrote belang van Teslin in Kendrion ten spijt, is de koersvorming van het aandeel tot op heden licht teleurstellend. De jaarcijfers van het concern waren goed en met de vooruitzichten voor de komende jaren is ook weinig mis. Wel zal met name de eerste jaarhelft voor het concern lastig blijken. Er wordt een beduidend betere tweede jaarhelft verwacht.

De fabriek in China zal in de tweede jaarhelft operationeel zijn en dat scheelt een slok op een borrel. Wel hebben wij er een zwaar hoofd in of Kendrion ditmaal dan wél zijn middellangetermijn-doelstellingen zal behalen.

In het verleden is het meermaals niet gelukt om gestelde doelen te halen en ook het target voor FY25 - een Ebitda-marge van 15% - is volgens onze calculaties hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar. Wij denken eerder aan 13,5 - 14%. Dat is overigens nog steeds een fraaie marge in de marktsegmenten waarin Kendrion actief is."

Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

De top 3 stijgers en dalers

Het begint inmiddels een traditie te worden op vrijdag. De beurs gaat hard omlaag en Azerion (-11,8%) eindigt bovenaan het rijtje floppers. Op een dag als deze komt Flow Traders (+2,2%) uiteraard bovendrijven.



Rentes

De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier daalt vandaag vijf basispunten tot 2,50%. Ook als we kijken naar de gehele week dan zijn er een aantal basispunten vanaf gegaan. Hetzelfde geldt voor de VS en daarmee ligt de lange rente ruim onder de korte rente. Dit noemen we een inverse yield curve.

Nederland: -5 basispunten (2,50%)

Duitsland: -8 basispunten (2,11%)

Italië: -6 basispunten (3,99%)

Verenigd Koninkrijk: -5 basispunten (3,31%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (3,36%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,3%

AEX deze maand: -3,3%

AEX dit jaar: +6,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +6,3%

Uiteindelijk toch nog een mooie plus

Een slechte beursdag betekent nog niet een slechte week. Per saldo weet de AEX (+1,3%) er nog een mooie plus uit te persen. Dit geldt eigenlijk voor alle Europese indices. Uitzondering op de regel is de AMX (-2,3%). Door dit verlies noteert de midcap index dit jaar zelfs in het rood.

AEX

De jaarcijfers van Tencent werden door de markt positief ontvangen en daar profiteert Prosus (+8,9%) als grootaandeelhouder van. Verder noteren de financials onderin het rechterrijtje. Ook DSM (-4,5%) ligt slecht. Het aandeel noteert op het laagst niveau sinds april 2020.

AMX

De volatiliteit op zowel de aandelen- als rentemarkt is hoog en dan moet u natuurlijk Flow Traders (+9,4%) hebben. TKH (+6,6%) profiteert van een stevige koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €65,50 van €52 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Inclusive Capital Partners stapt in OCI (-10,9%), maar het brengt de koers vooralsnog weinig goeds.

ASCX

De aandeelhouders van Ordina (+24,7%) ontvangen de jackpot. Branchegenoot Sopra Steria biedt €5,75 per aandeel en dan mogen beleggers het dividend van €0,395 ook nog eens houden. Bij Azerion (-11,8%) is voor beleggers helaas geen sprake van een jackpot, maar eerder een kat in de zak.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.

